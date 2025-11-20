IBPS Clerk Result 2025: जारी हुआ आईबीपीएस क्लर्क रिजल्ट, ibps.in मेरिट लिस्ट PDF करें डाउनलोड

IBPS Clerk Result 2025 Out: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से आज यानी 20 नवंबर, 2025 को प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 4 और 5 अक्टूबर के एग्जाम में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर अपनी योग्यता स्थिती की जांच कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि जिनका नाम प्रीलिम्स मेरिट लिस्ट में शामिल है, वे मेन्स एग्जाम 2025 में शामिल हो सकते हैं। जो 29 नवंबर, 2025 को आयोजित होने वाली है। उम्मीदवारों को अपने स्कोर और कट-ऑफ अंक देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके अपना आईबीपीएस क्लर्क रिजल्ट 2025 प्रीलिम्स डाउनलोड कर सकते हैं।

IBPS Clerk Result 2025 Out: महत्वपूर्ण विवरण

उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लॉग इन करके अपना IBPS क्लर्क प्री रिजल्ट 2025 देख सकते हैं। नीचे दी गई टेबल देखें: