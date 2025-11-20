IBPS Clerk Prelims Result 2025
IBPS Clerk Result 2025: जारी हुआ आईबीपीएस क्लर्क रिजल्ट, ibps.in मेरिट लिस्ट PDF करें डाउनलोड

By Priyanka Pal
Nov 20, 2025, 18:16 IST

IBPS Clerk Result 2025 Out: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से आज 20 नवंबर, 2025 प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 4 और 5 अक्टूबर को एग्जाम में शामिल हुए थे, वे अपना नाम जारी की गई मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं। 

IBPS Clerk Result 2025 Out

IBPS Clerk Result 2025 Out: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से आज यानी 20 नवंबर, 2025 को प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 4 और 5 अक्टूबर के एग्जाम में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर अपनी योग्यता स्थिती की जांच कर सकते हैं। 

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि जिनका नाम प्रीलिम्स मेरिट लिस्ट में शामिल है, वे मेन्स एग्जाम 2025 में शामिल हो सकते हैं। जो 29 नवंबर, 2025 को आयोजित होने वाली है। उम्मीदवारों को अपने स्कोर और कट-ऑफ अंक देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके अपना आईबीपीएस क्लर्क रिजल्ट 2025 प्रीलिम्स डाउनलोड कर सकते हैं।

IBPS Clerk Result 2025 Out: महत्वपूर्ण विवरण 

उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट  ibps.in पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लॉग इन करके अपना IBPS क्लर्क प्री रिजल्ट 2025 देख सकते हैं। नीचे दी गई टेबल देखें:

परीक्षा का नाम

आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा 2025

संचालन निकाय

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)

परिणाम जारी करने की तिथि

20 नवंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

आईबीपीएस.इन

प्रारंभिक परीक्षा तिथियां

4 और 5 अक्टूबर 2025

रिक्तियां

13,533 ग्राहक सेवा सहयोगी पद

अगला चरण

आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा 29 नवंबर 2025 को

परिणाम तक पहुँच

पंजीकरण संख्या और पासवर्ड/जन्म तिथि

IBPS Clerk Result 2025 check online : एक्टिव लिंक 

आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 का लिंक अब ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर एक्टिल कर दिया गया है, जिससे उम्मीदवार मेन्स एग्जाम के लिए अपनी योग्यता की स्थिति की जांच कर सकते हैं। आईबीपीएस क्लर्क रिजल्ट 20 नवंबर 2025 को जारी किया जाएगा, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि उम्मीदवार 29 नवंबर 2025 को होने वाली मेन्स एग्जाम के लिए योग्य है या नहीं। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 देखने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें:

IBPS Prelims Result 2025 Out

आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट  2025

यहां क्लिक करें

Check:

SBI CBO Exam Result 2025

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

