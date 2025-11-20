SBI CBO Exam Result 2025: एसबीआई सीबीओ रिजल्ट sbi.co.in हुआ जारी, फाइनल मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करें

SBI CBO Result 2025: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर सर्कल बेस्ड ऑफिसर (CBO) के पदों के लिए SBI CBO फाइनल Result 2025 जारी कर दिया है। आधिकारिक वेबसाइट पर SBI CBO Result 2025 की PDF अपलोड कर दी गई है, जिसमें फाइनल राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हुए Candidates के रोल नंबर हैं। अब सभी शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates को स्थानीय भाषा की प्रवीणता परीक्षा के क्वालिफाइंग राउंड के लिए उपस्थित होना होगा। जो Candidates 20 जुलाई, 2025 को हुई लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे नीचे दिए गए लिंक से Result PDF डाउनलोड कर सकते हैं-

SBI CBO Result 2025 डाउनलोड करें

SBI CBO Result 2025 डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। डाउनलोड लिंक नीचे भी दिया गया है। Candidates नीचे दिए गए PDF लिंक में सभी शॉर्टलिस्ट किए गए रोल नंबरों की सूची देख सकते हैं।