IBPS Clerk Prelims Result 2025
Focus
Quick Links

SBI CBO Exam Result 2025: एसबीआई सीबीओ रिजल्ट sbi.co.in हुआ जारी, फाइनल मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करें

By Priyanka Pal
Nov 20, 2025, 16:17 IST

SBI CBO Result 2025:  SBI CBO फाइनल Result 2025 की घोषणा सर्कल बेस्ड ऑफिसर परीक्षा 2025 के लिए आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर कर दी गई है। अब Candidates को स्थानीय भाषा की प्रवीणता परीक्षा देनी होगी। आप यहां चुने गए Candidates की सूची देख सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
SBI CBO Exam Result 2025
SBI CBO Exam Result 2025

SBI CBO Result 2025:  भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर सर्कल बेस्ड ऑफिसर (CBO) के पदों के लिए SBI CBO फाइनल Result 2025 जारी कर दिया है। आधिकारिक वेबसाइट पर SBI CBO Result 2025 की PDF अपलोड कर दी गई है, जिसमें फाइनल राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हुए Candidates के रोल नंबर हैं। अब सभी शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates को स्थानीय भाषा की प्रवीणता परीक्षा के क्वालिफाइंग राउंड के लिए उपस्थित होना होगा। जो Candidates 20 जुलाई, 2025 को हुई लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे नीचे दिए गए लिंक से Result PDF डाउनलोड कर सकते हैं-

SBI CBO Result 2025 डाउनलोड करें

SBI CBO Result 2025 डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। डाउनलोड लिंक नीचे भी दिया गया है। Candidates नीचे दिए गए PDF लिंक में सभी शॉर्टलिस्ट किए गए रोल नंबरों की सूची देख सकते हैं।

एसबीआई सीबीओ परिणाम डाउनलोड लिंक

यहां क्लिक करें

SBI CBO Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

SBI ने सर्कल बेस्ड ऑफिसर Result डाउनलोड लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर शेयर किया है। Candidates आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक से Result PDF डाउनलोड कर सकते हैं। SBI CBO Result 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

संगठन

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)

पोस्ट नाम

सर्कल-आधारित अधिकारी (सीबीओ)

कुल रिक्तियां

2,964 

परिणाम जारी करने की तिथि

19 नवंबर, 2025 2025

चयन प्रक्रिया

ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार

आधिकारिक वेबसाइट

www.sbi.co.in

SBI CBO Result 2025: एसबीआई रिजल्ट डाउनलोड कैसे करें?

SBI CBO Result 2025 नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड किया जा सकता है।

  • आधिकारिक वेबसाइट https://www.sbi.co.in/web/careers पर जाएं।
  • करंट ओपनिंग्स में 'रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल-बेस्ड ऑफिसर्स (CBO)' पर जाएं।
  • 'रोल नंबर्स ऑफ Candidates प्रोविजनली सिलेक्टेड एज सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स' लिंक पर क्लिक करें।
  • नई विंडो में PDF डाउनलोड करें।
  • PDF में अपना रोल नंबर देखें।

SBI CBO Result 2025: अब आगे क्या

सर्कल बेस्ड ऑफिसर (CBO) पदों के लिए क्वालिफाई हुए सभी Candidates को अब स्थानीय भाषा की प्रवीणता परीक्षा के राउंड में शामिल होना होगा। Candidates को उस क्षेत्र के लिए परीक्षा देनी होगी, जहां से उन्होंने CBO पदों के लिए आवेदन किया था। इन पदों पर Candidates के अंतिम चयन से पहले स्थानीय भाषा की प्रवीणता परीक्षा का यह राउंड पास करना बहुत जरूरी है।

Check:

BSSC CGL 4 Vacancy 2025


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News