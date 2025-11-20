RRB NTPC Result 2025
Focus
Quick Links

BSSC CGL 4 Vacancy 2025: कल बिहार सीजीएल और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि, तुरंत करें Apply

By Priyanka Pal
Nov 20, 2025, 12:59 IST

BSSC CGL 4 Vacancy 2025: बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल यानी 21 नवंबर को समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना आवेदन पूरा नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर समय से पहले पूरा कर सकते हैं। 

Add as a preferred source on Google
Join us
BSSC CGL 4 Vacancy 2025
BSSC CGL 4 Vacancy 2025

BSSC CGL 4 Vacancy 2025 Apply Online: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 पदों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवारों को 21 नवंबर, 2025 तक अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। संबंधित भर्ती अभियान के तहत बिहार सीजीएल 4 भर्ती में 1541 पदों पर और ऑफिस अटेंडेंट के 4388 रिक्त पदों को भरा जाएगा। 

उम्मीदवार ध्यान दें बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती में 60 और कार्यालय परिचारी भर्ती में 661 पदों को बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन विंडो को भी ओपन कर दिया गया है। उम्मीदवार लेख में दिए विवरणों की जांच कर अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

BSSC CGL 4 Vacancy 2025: आवेदन लिंक 

बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती में 1541 पदों पर और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 में 4388 पदों पर भर्ती होनी है। दोनों भर्तियों के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 21 नवंबर से पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं:

बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 

आवेदन लिंक

BSSC CGL 4 Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

संबंधित भर्ती से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण नीचे टेबल में दिया गया है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार अपना आवेदन अंतिम तिथि से पहले पूरा कर सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) 

पद 

बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती,ऑफिस अटेंडेंट

आवेदन की अंतिम तिथि  

21 नवंबर, 2025

फॉर्म में करेक्शन की अंतिम तिथि 

24 नवंबर, 2025

आयु सीमा 

18 से 37 वर्ष 

शैक्षणिक योग्यता

10वीं पास 

चयन प्रक्रिया 

प्रीलिम्स और मेन्स 

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://www.onlinebssc.com/

BSSC CGL 4 Vacancy 2025: आरक्षित पदों का विवरण 

बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 के लिए निकाले गए रिक्त पदों का विवरण नीचे टेबल में दिया गया है:

वर्ग 

आरक्षित पद 

महिला (कार्यालय परिचारी भर्ती)

1416

एससी

627

एसटी

53

अत्यंत पिछड़ा वर्ग 

809

पिछड़ा वर्ग 

297

पिछड़ा वर्ग (महिला)

18

ईडब्लूएस

155

BSSC CGL 4 Vacancy 2025:  रजिस्ट्रेशन करने के स्टेप

उम्मीदवार अंतिम समय में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए समय से पहले ऑनलाइन आवेदन को समय से पूरा करें। स्वयं से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.onlinebssc.com पर जाएं। 

स्टेप 2 होमपेज पर, बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती और ऑफिस अटेंडेंट पर जाएं। 

स्टेप 3 ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 4 मांगा गया विवरण दर्ज करें। 

स्टेप 5 डिटेल्स भरकर सबमिट करें। 

स्टेप 6 आवेदन शुल्क का भुगतान कर प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

Check:

UP Home Guard Cut off 2025


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News