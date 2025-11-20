BSSC CGL 4 Vacancy 2025: कल बिहार सीजीएल और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि, तुरंत करें Apply

BSSC CGL 4 Vacancy 2025 Apply Online: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 पदों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवारों को 21 नवंबर, 2025 तक अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। संबंधित भर्ती अभियान के तहत बिहार सीजीएल 4 भर्ती में 1541 पदों पर और ऑफिस अटेंडेंट के 4388 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

उम्मीदवार ध्यान दें बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती में 60 और कार्यालय परिचारी भर्ती में 661 पदों को बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन विंडो को भी ओपन कर दिया गया है। उम्मीदवार लेख में दिए विवरणों की जांच कर अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं।

BSSC CGL 4 Vacancy 2025: आवेदन लिंक

बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती में 1541 पदों पर और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 में 4388 पदों पर भर्ती होनी है। दोनों भर्तियों के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 21 नवंबर से पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं: