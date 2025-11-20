IBPS Clerk Prelims Result 2025
किन UTs का नेतृत्व उपराज्यपाल की जगह प्रशासक करते है? यहाँ जाने सभी नाम

By Bagesh Yadav
Nov 20, 2025, 12:22 IST

भारत में वे केंद्रशासित प्रदेश जिनका नेतृत्व उपराज्यपाल की जगह प्रशासक करते हैं, वे हैं: चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, और लक्षद्वीप। इन UTs में विधानसभा नहीं होती, इसलिए पूरा प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के हाथों में होता है।

भारत में केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) का शासन राज्यों से अलग होता है। जहाँ राज्यों में चुनी हुई सरकार और राज्यपाल होते हैं, वहीं केंद्रशासित प्रदेशों में शासन का ढांचा इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ विधानसभा है या नहीं। इसी आधार पर UTs के मुखिया उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) या प्रशासक (Administrator) होते हैं।  

केंद्रशासित प्रदेश जिन्हें प्रशासक करते हैं संचालित

कुछ UTs में विधानसभा नहीं होती, इसलिए इन्हें सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक संचालित करते हैं। इन प्रदेशों में सारी कार्यकारी शक्तियाँ प्रशासक के पास होती हैं, यानी नीतियाँ बनाना, कानून लागू करना और रोज़मर्रा का प्रशासन चलाना। 

चंडीगढ़ एक नज़र में 

  • क्षेत्रफल: 114 वर्ग किलोमीटर

  • जनसंख्या (जनगणना 2011): 10,55,450

  • जिले: 01

  • नगर निगम: 01

  • उप-मंडल: 03

  • प्रशासक: श्री गुलाब चंद कटारिया

UTs जहाँ प्रशासक करते हैं संचालन:

  • चंडीगढ़

  • दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव (संयुक्त UT)

  • लक्षद्वीप

चूँकि इन प्रदेशों में कोई चुनी हुई विधानसभा या मंत्री परिषद नहीं होती, इसलिए प्रशासक केंद्रीय सरकार के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और पूर्ण निर्णय लेने की अधिकारिता रखते हैं। अक्सर ये प्रशासक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) या सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त अधिकारी होते हैं।

उदाहरण के तौर पर, पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ का प्रशासक भी बनाया जाता है, जिससे कुछ राज्यों और UTs के बीच प्रशासनिक समन्वय दिखता है।

उपराज्यपाल वाले केंद्रशासित प्रदेश: कैसे अलग हैं?

दूसरी ओर, जिन UTs में विधानसभा होती है, वहाँ उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) नियुक्त किए जाते हैं। इन प्रदेशों में कुछ हद तक स्वशासन होता है, क्योंकि यहाँ चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री कार्य करते हैं।

उपराज्यपाल वाले प्रमुख UTs:

  • दिल्ली

  • पुडुचेरी

  • जम्मू और कश्मीर

  • लद्दाख

  • अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

इन प्रदेशों में:

  • उपराज्यपाल का पद अधिकतर औपचारिक/संवैधानिक होता है

  • वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है

  • कुछ विशेष विषयों में केंद्र सरकार के निर्देश प्रभावी होते हैं

इसके विपरीत, प्रशासकों के पास पूर्ण कार्यकारी अधिकार होते हैं, क्योंकि उनके UTs में चुनी हुई स्थानीय सरकार मौजूद नहीं होती।

संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन उपराज्यपाल या प्रशासक के माध्यम से संचालित कराएँ।

यह निर्णय कि किसी UT में प्रशासक होगा या उपराज्यपाल, वहाँ की शासन संरचना, विशेषकर विधानसभा की मौजूदगी पर निर्भर करता है।

