किन UTs का नेतृत्व उपराज्यपाल की जगह प्रशासक करते है? यहाँ जाने सभी नाम

भारत में केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) का शासन राज्यों से अलग होता है। जहाँ राज्यों में चुनी हुई सरकार और राज्यपाल होते हैं, वहीं केंद्रशासित प्रदेशों में शासन का ढांचा इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ विधानसभा है या नहीं। इसी आधार पर UTs के मुखिया उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) या प्रशासक (Administrator) होते हैं। केंद्रशासित प्रदेश जिन्हें प्रशासक करते हैं संचालित कुछ UTs में विधानसभा नहीं होती, इसलिए इन्हें सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक संचालित करते हैं। इन प्रदेशों में सारी कार्यकारी शक्तियाँ प्रशासक के पास होती हैं, यानी नीतियाँ बनाना, कानून लागू करना और रोज़मर्रा का प्रशासन चलाना। चंडीगढ़ एक नज़र में क्षेत्रफल: 114 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या (जनगणना 2011): 10,55,450

जिले: 01

नगर निगम: 01

उप-मंडल: 03

प्रशासक: श्री गुलाब चंद कटारिया UTs जहाँ प्रशासक करते हैं संचालन:

चंडीगढ़

दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव (संयुक्त UT)

लक्षद्वीप चूँकि इन प्रदेशों में कोई चुनी हुई विधानसभा या मंत्री परिषद नहीं होती, इसलिए प्रशासक केंद्रीय सरकार के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और पूर्ण निर्णय लेने की अधिकारिता रखते हैं। अक्सर ये प्रशासक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) या सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त अधिकारी होते हैं। उदाहरण के तौर पर, पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ का प्रशासक भी बनाया जाता है, जिससे कुछ राज्यों और UTs के बीच प्रशासनिक समन्वय दिखता है। उपराज्यपाल वाले केंद्रशासित प्रदेश: कैसे अलग हैं? दूसरी ओर, जिन UTs में विधानसभा होती है, वहाँ उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) नियुक्त किए जाते हैं। इन प्रदेशों में कुछ हद तक स्वशासन होता है, क्योंकि यहाँ चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। उपराज्यपाल वाले प्रमुख UTs: दिल्ली

पुडुचेरी

जम्मू और कश्मीर

लद्दाख

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह