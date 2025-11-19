किस महाद्वीप में हैं सबसे ज्यादा देश? यहाँ देखें टोटल काउंट

दुनिया सात महाद्वीपों में बंटी हुई है: अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ओशिनिया (जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं), और अंटार्कटिका।
हर महाद्वीप अपने भूगोल, संस्कृति और राजनीतिक परिदृश्य में अनोखा है। हालांकि अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है, लेकिन बाकी छह महाद्वीपों में स्वतंत्र राष्ट्र हैं जो वैश्विक मामलों को दिशा देते हैं।
2025 तक, दुनिया में 195 मान्यता प्राप्त देश हैं। इनमें से 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और 2 (होली सी और फिलिस्तीन) पर्यवेक्षक राज्य हैं।
सभी महाद्वीपों में, अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश हैं। यहां 54 स्वतंत्र राष्ट्र हैं। यह विविधता इसके विशाल भूभाग, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जटिल औपनिवेशिक इतिहास के कारण है।
इस लेख में, हम हर महाद्वीप में देशों के बंटवारे की जांच करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि अफ्रीका इस सूची में सबसे ऊपर क्यों है और देशों के वैश्विक नक्शे से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी जानेंगे।
किस महाद्वीप में कितने देश हैं?
वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार, यहां हर महाद्वीप में देशों की संख्या दी गई है:
|
महाद्वीप
|
देशों की संख्या
|
अफ्रीका
|
54
|
अंटार्कटिका
|
0
|
एशिया
|
46
|
यूरोप
|
46
|
उत्तरी अमेरिका
|
23
|
ओशिनिया
|
14
|
दक्षिणी अमेरिका
|
12
अफ्रीका के देश
अफ्रीका, क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहां दुनिया के देशों का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है। दुनिया के लगभग 27% देश यहीं स्थित हैं। इसके 30.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 54 देश हैं।
इसके सबसे बड़े देशों में अल्जीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और सूडान शामिल हैं। अल्जीरिया दुनिया का दसवां सबसे बड़ा देश भी है। आर्थिक रूप से, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र अफ्रीका के सबसे अमीर देशों में से हैं।
हालांकि कई अफ्रीकी देशों को विकास से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मॉरीशस मानव विकास सूचकांक पर सबसे विकसित देशों में से एक है। नीचे अफ्रीका के 56 देशों की सूची दी गई है:
|
देश
|
राजधानी
|
अल्जीरिया
|
अल्जीयर्स
|
अंगोला
|
लुआंडा
|
बेनिन
|
पोर्टो-नोवो
|
बोत्सवाना
|
गेबोरोन
|
बुर्किना फासो
|
ऊगादोगो
|
बुरुंडी
|
गीतेगा
|
कैमरून
|
याउंदे
|
केप वर्डे
|
प्रिया
|
मध्य अफ्रीकी गणराज्य
|
बांगुई
|
चाड
|
एन'जमेना
|
कोमोरोस
|
मोरोनी
|
जिबूती
|
जिबूती शहर
|
डीआर कांगो
|
किंशासा
|
मिस्र
|
काहिरा
|
भूमध्यरेखीय गिनी
|
मालाबो
|
इरिट्रिया
|
अस्मारा
|
इस्वातिनी
|
मबाबेन (लोबाम्बा)
|
इथियोपिया
|
अदीस अबाबा
|
गैबॉन
|
लिब्रेविल
|
गाम्बिया
|
बांजुल
|
घाना
|
अकरा
|
गिनी
|
कोनाक्री
|
गिनी-बिसाऊ
|
बिसाऊ
|
आइवरी कोस्ट
|
यामोसुक्रो
|
केन्या
|
नैरोबी
|
लेसोथो
|
मासेरु
|
लाइबेरिया
|
मोनरोविया
|
लीबिया
|
त्रिपोली
|
मेडागास्कर
|
एंटानानारिवो
|
मलावी
|
लिलोंग्वे
|
माली
|
बमाको
|
मॉरिटानिया
|
नोआकशॉट
|
मॉरीशस
|
पोर्ट लुइस
|
मैयट
|
मामौडज़ौ
|
मोरक्को
|
रबात
|
मोजाम्बिक
|
मापुटो
|
नामीबिया
|
विंडहोक
|
नाइजर
|
नियामी
|
नाइजीरिया
|
अबुजा
|
कांगो गणराज्य
|
ब्राज़ाविल
|
रीयूनियन
|
सेंट-डेनिस
|
रवांडा
|
किगाली
|
साओ टोमे और प्रिंसिपे
|
साओ टोमे
|
सेनेगल
|
डकार
|
सेशेल्स
|
विक्टोरिया
|
सिएरा लियोन
|
फ्रीटाउन
|
सोमालिया
|
मोगादिशु
|
दक्षिण अफ्रीका
|
प्रिटोरिया
|
दक्षिण सूडान
|
जूबा
|
सूडान
|
खार्तूम
|
तंजानिया
|
डोडोमा
|
टोगो
|
लोमे
|
ट्यूनीशिया
|
ट्यूनिस
|
युगांडा
|
कंपाला
|
पश्चिमी सहारा
|
लायौने
|
जाम्बिया
|
लुसाका
|
जिम्बाब्वे
|
हरारे
यूरोप के देश
यूरोप 10.186 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त 46 देश हैं। इनमें से सात देश, जिनमें आर्मेनिया, अजरबैजान, साइप्रस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, रूस और तुर्की शामिल हैं, अंतरमहाद्वीपीय हैं। इनका क्षेत्र एशिया और यूरोप दोनों की सीमाओं से लगता है।
यूरोप में दुनिया के कुछ सबसे छोटे, सबसे खुशहाल, सबसे सुरक्षित और सबसे पर्यावरण-अनुकूल देश हैं। रूस यूरोप और दुनिया दोनों का सबसे बड़ा देश है।
आर्थिक रूप से, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस सबसे अमीर देशों में से हैं। वहीं, लक्जमबर्ग, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और आइसलैंड में प्रति व्यक्ति GDP दुनिया में सबसे ज्यादा है। नीचे यूरोप के 44 देशों की सूची दी गई है:
| देश | राजधानी |
| अल्बानिया | तिराना |
| अंडोरा | अंडोरा ला वेला |
| ऑस्ट्रिया | वियना |
| बेलारूस | मिन्स्क |
| बेल्जियम | ब्रुसेल्स |
| बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो |
| बुल्गारिया | सोफिया |
| क्रोएशिया | ज़ाग्रेब |
| साइप्रस | निकोसिया |
| चेक गणराज्य | प्राग |
| डेनमार्क | कोपेनहेगन |
| एस्टोनिया | तेलिन |
| फरो आइलैंड्स | तोरशाव्न |
| फिनलैंड | हेलसिंकी |
| फ्रांस | पेरिस |
| जर्मनी | बर्लिन |
| जिब्राल्टर | जिब्राल्टर |
| ग्रीस | एथेंस |
| ग्वेर्नसे | सेंट पीटर पोर्ट |
| हंगरी | बुडापेस्ट |
| आइसलैंड | रिक्जेविक |
| आयरलैंड | डबलिन |
| आइल ऑफ मैन | डगलस |
| इटली | रोम |
| जर्सी | सेंट हेलियर |
| लातविया | रीगा |
| लिकटेंस्टीन | वादुज |
| लिथुआनिया | विल्नियस |
| लक्जमबर्ग | लक्जमबर्ग शहर |
| माल्टा | वैलेटा |
| मोल्दोवा | चिसिनाउ |
| मोनाको | मोनाको |
| मोंटेनेग्रो | पॉडगोरिका |
| नीदरलैंड | एम्स्टर्डम |
| उत्तरी मैसेडोनिया | स्कोप्जे |
| नॉर्वे | ओस्लो |
| पोलैंड | वारसॉ |
| पुर्तगाल | लिस्बन |
| रोमानिया | बुखारेस्ट |
| रूस | मॉस्को |
| सैन मैरिनो | सैन मैरिनो |
| सर्बिया | बेलग्रेड |
| स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा |
| स्लोवेनिया | ज़ुब्लज़ाना |
| स्पेन | मैड्रिड |
| स्वीडन | स्टॉकहोम |
| स्विट्जरलैंड | बर्न |
| यूक्रेन | कीव |
| यूनाइटेड किंगडम | लंदन |
| वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी |
एशिया के देश
एशिया दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला महाद्वीप है। इसके लगभग 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 4.4 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं।
यहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त 48 देश हैं, जो यूरोप की संख्या के बराबर है। आठ एशियाई देश अंतरमहाद्वीपीय हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और कजाकिस्तान को मुख्य रूप से एशियाई माना जाता है। वहीं, मिस्र, जो मुख्य रूप से अफ्रीका में है, उसका सिनाई प्रायद्वीप एशिया में आता है।
हालांकि रूस एशिया तक फैला हुआ है, लेकिन चीन, भारत और कजाकिस्तान को एशिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है। ये तीनों देश दुनिया के दस सबसे बड़े देशों में भी शामिल हैं। नीचे एशिया के 48 देशों की सूची दी गई है:
| देश | राजधानी |
| अफगानिस्तान | काबुल |
| आर्मेनिया | येरेवन |
| अजरबैजान | बाकू |
| बहरीन | मनामा |
| बांग्लादेश | ढाका |
| भूटान | थिम्पू |
| ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगवान |
| कंबोडिया | नोम पेन्ह |
| चीन | बीजिंग |
| जॉर्जिया | त्बिलिसी |
| हांगकांग | हांगकांग |
| भारत | नई दिल्ली |
| इंडोनेशिया | जकार्ता |
| ईरान | तेहरान |
| इराक | बगदाद |
| इजराइल | यरूशलेम |
| जापान | टोक्यो |
| जॉर्डन | अम्मान |
| कजाकिस्तान | अस्ताना |
| कुवैत | कुवैत शहर |
| किर्गिस्तान | बिश्केक |
| लाओस | वियनतियाने |
| लेबनान | बेरूत |
| मकाऊ | मकाऊ |
| मलेशिया | कुआलालंपुर |
| मालदीव | माले |
| मंगोलिया | उलानबटोर |
| म्यांमार | नेपीडॉ |
| नेपाल | काठमांडू |
| उत्तर कोरिया | प्योंगयांग |
| ओमान | मस्कट |
| पाकिस्तान | इस्लामाबाद |
| फिलिस्तीन | रामल्लाह |
| फिलीपींस | मनीला |
| कतर | दोहा |
| रूस | मॉस्को |
| सऊदी अरब | रियाद |
| सिंगापुर | सिंगापुर |
| दक्षिण कोरिया | सियोल |
| श्रीलंका | श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे |
| सीरिया | दमिश्क |
| ताइवान | ताइपे |
| ताजिकिस्तान | दुशांबे |
| थाईलैंड | बैंकॉक |
| तिमोर-लेस्ते | दिली |
| तुर्की | अंकारा |
| तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात |
| संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी |
| उज्बेकिस्तान | ताशकंद |
| वियतनाम | हनोई |
| यमन | साना |
उत्तरी अमेरिका के देश
उत्तरी अमेरिका में 23 संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त देश हैं। यह 24.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला है और यहां लगभग 50 करोड़ लोग रहते हैं।
मध्य अमेरिका के देशों को आमतौर पर इसी कुल संख्या में शामिल किया जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको इस महाद्वीप के सबसे बड़े देश हैं। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश भी है।
अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। इस महाद्वीप में कई तरह के देश हैं, जिनमें विशाल भूभाग वाले देशों से लेकर कई कैरेबियाई द्वीप देश शामिल हैं। नीचे उत्तरी अमेरिका के 40 देशों की सूची दी गई है:
| देश | राजधानी |
| एंगुइला | द वैली |
| एंटीगुआ और बारबुडा | सेंट जॉन्स |
| अरूबा | ओरेंजेस्टेड |
| बहामास | नासाउ |
| बारबाडोस | ब्रिजटाउन |
| बेलीज | बेल्मोपान |
| बरमूडा | हैमिल्टन |
| ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स | रोड टाउन |
| कनाडा | ओटावा |
| केमैन आइलैंड्स | जॉर्ज टाउन |
| कोस्टा रिका | सैन जोस |
| क्यूबा | हवाना |
| कुराकाओ | विलेमस्टेड |
| डोमिनिका | रोसो |
| डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो |
| अल साल्वाडोर | सैन साल्वाडोर |
| ग्रीनलैंड | नुक |
| ग्रेनाडा | सेंट जॉर्ज |
| ग्वाडेलोप | बासे-टेरे |
| ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर |
| हैती | पोर्ट-ओ-प्रिंस |
| होंडुरास | तेगुसिगाल्पा |
| जमैका | किंग्स्टन |
| मार्टीनिक | फोर्ट-डी-फ्रांस |
| मेक्सिको | मेक्सिको सिटी |
| मोंटसेराट | लिटिल बे |
| निकारागुआ | मानागुआ |
| पनामा | पनामा सिटी |
| प्यूर्टो रिको | सैन जुआन |
| सेंट बार्थेलेमी | गुस्ताविया |
| सेंट किट्स और नेविस | बस्सेटेरे |
| सेंट लूसिया | कैस्ट्रीस |
| सेंट मार्टिन | मैरीगॉट |
| सेंट पियरे और मिकेलॉन | सेंट-पियरे |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस | किंग्स्टाउन |
| सिंट मार्टेन | फिलिप्सबर्ग |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन |
| तुर्क्स और कैकोस द्वीप समूह | कॉकबर्न टाउन |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन, डी.सी. |
| संयुक्त राज्य वर्जिन आइलैंड्स | शार्लोट अमाली |
ओशिनिया के देश
ओशिनिया लगभग 8.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहां लगभग 4.29 करोड़ लोग रहते हैं। यहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त 14 देश हैं, और ये सभी द्वीप देश हैं। इस महाद्वीप के सबसे बड़े देश ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड हैं।
इस क्षेत्र की विशेषता इसके विशाल महासागर और उसमें फैले कई द्वीप हैं। ये द्वीप इसकी अनोखी जैव विविधता और सांस्कृतिक परिदृश्य में योगदान करते हैं।
हालांकि यह भूभाग के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप है, लेकिन वैश्विक समुद्री और पर्यावरणीय मुद्दों पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। नीचे ओशिनिया के 24 देशों की सूची दी गई है:
| देश | राजधानी |
| अमेरिकी समोआ | पागो पागो |
| ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा |
| कुक आइलैंड्स | अवरुआ |
| फिजी | सुवा |
| फ्रेंच पोलिनेशिया | पापीते |
| गुआम | हगात्ना |
| किरिबाती | दक्षिण तरावा |
| मार्शल आइलैंड्स | माजुरो |
| माइक्रोनेशिया | पालिकिर |
| नाउरू | यारेन |
| न्यू कैलेडोनिया | नौमिया |
| न्यूजीलैंड | वेलिंगटन |
| नियू | अलोफी |
| उत्तरी मारियाना द्वीप | सायपन |
| पलाऊ | न्गेरुल्मुड |
| पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी |
| समोआ | एपिया |
| सोलोमन द्वीप | होनियारा |
| टोकेलाउ | नुकुनोनू (वास्तविक) |
| टोंगा | नुकुआलोफा |
| तुवालु | फुनाफुटी |
| वानुअतु | पोर्ट विला |
| वालिस और फ़्यूचूना | माता-उतु |
दक्षिणी अमेरिका के देश
दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल 17.84 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह (अंटार्कटिका को छोड़कर) सबसे कम देशों वाला महाद्वीप है, जहां केवल 12 संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त देश हैं।
ब्राजील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और विश्व स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि अमेजन वर्षावन का अधिकांश हिस्सा इसी देश में है। इसके बाद अर्जेंटीना और पेरू सबसे बड़े देश हैं।
अफ्रीका की तरह, दक्षिणी अमेरिका के भी कई देश अभी विकास कर रहे हैं। हालांकि, उच्च आय वाले यूरोपीय देशों की तुलना में आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, कई देशों को अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। नीचे दक्षिणी अमेरिका के 14 देशों की सूची दी गई है:
| देश | राजधानी |
| अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स |
| बोलीविया | ला पाज (सूक्रे) |
| ब्राजील | ब्रासीलिया |
| चिली | सैंटियागो |
| कोलंबिया | बोगोटा |
| इक्वाडोर | क्विटो |
| फ़ॉकलैंड द्वीप समूह | स्टेनली |
| फ्रेंच गयाना | केयेन |
| गुयाना | जॉर्जटाउन |
| पैराग्वे | असुनसियन |
| पेरू | लीमा |
| सूरीनाम | पारामारिबो |
| उरुग्वे | मोंटेवीडियो |
| वेनेजुएला | कराकस |
किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं?
सात महाद्वीपों में, अफ्रीका सबसे ज्यादा देशों वाला महाद्वीप है, जहां 54 मान्यता प्राप्त देश हैं। यह इसे राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा बंटा हुआ महाद्वीप बनाता है। इसका यह स्वरूप जटिल इतिहास, कई तरह की संस्कृतियों और औपनिवेशिक विरासतों से बना है।
यहां रेगिस्तान से लेकर वर्षावन तक विशाल भूभाग हैं। अफ्रीका की भौगोलिक और जातीय विविधता ने कई स्वतंत्र राज्यों के बनने में एक अहम भूमिका निभाई है।
इसकी तुलना में, एशिया में 48 देश हैं और यूरोप में 44 देश हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जैसे अन्य महाद्वीपों में कम देश हैं, जबकि अंटार्कटिका में कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है।
