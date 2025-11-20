ICSI CSEET Result 2025, Link Active
Focus
Quick Links
Breaking News

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: आखिरी मौका! आज ही सीबीएससी सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप भरें फॉर्म

By Vijay Pratap Singh
Nov 20, 2025, 13:55 IST

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: सीबीएससी आज, 20 नवंबर 2025, को सिंगल गर्ल चाइल्ड (SGC) स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन पोर्टल बंद कर देगा। इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे जल्दी से आवेदन कर सकते हैं। छात्र सीबीएससी सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप से जुड़ी सभी जानकारी और पात्रता विवरण यहां देख सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
CBSE Single Girl Child Scholarship 2025
CBSE Single Girl Child Scholarship 2025

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) आज, 20 नवंबर 2025, को सीबीएससी सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो बंद करने जा रहा है। जो छात्राएं इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहती हैं, उनके पास आज आखिरी मौका है। इच्छुक उम्मीदवार CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर का लाभ लेने के लिए छात्राओं को अपनी सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

CBSE के आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, नए एप्लीकेशन जमा करने और स्कूलों द्वारा पुराने एप्लीकेशन के वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि भी 20 नवंबर 2025 है। यह डेडलाइन उन छात्राओं पर भी लागू होती है जो पिछली स्कॉलरशिप को रिन्यू करवाना चाहती हैं। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य सिंगल गर्ल चाइल्ड की शैक्षणिक उपलब्धियों को पहचानना, शिक्षा को बढ़ावा देना और उच्च शिक्षा में मदद करना है। अंतिम तिथि निकल जाने के बाद, किसी भी छात्र के एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025 Link

यहां क्लिक करें

सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड (SGC) स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन करने वाली छात्राएं नीचे दी गई तालिका में आधिकारिक पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) देख सकती हैं।

क्र.सं

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

1.

छात्रा अपने परिवार की इकलौती लड़की होनी चाहिए।

2.

छात्रा ने CBSE 10th की परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो

3.

छात्रा CBSE से जुड़े स्कूल में Class 11th और 12th की पढ़ाई कर रही हो।

4.

एकेडमिक ईयर के दौरान छात्रा की ट्यूशन फीस 1,500 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5.

अगले दो सालों में ट्यूशन फीस की कुल बढ़ोतरी 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6.

छात्रा भारतीय नागरिक हो।

7.

छात्रा को कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई जारी रखनी होगी

8.

छात्रा ने 2019 में CBSE 10th पास की हो और उसके नाम पर विचार किया जाएगा।

Note:- बोर्ड के NRI उम्मीदवार भी इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं। NRI छात्राओं के लिए स्कूल की ट्यूशन फ़ीस अधिकतम ₹6,000 प्रति माह तय की गई है। इस स्कीम के तहत छात्रा स्कॉलरशिप लेने के दौरान अपने स्कूल या किसी अन्य संगठन से दी जाने वाली दूसरी छूट का भी लाभ ले सकती है।

CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप क्या है?

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय की तरफ़ से यह स्कॉलरशिप उन मेधावी सिंगल गर्ल स्टूडेंट्स के लिए है, जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं और जिन्होंने CBSE कक्षा 10 की परीक्षा 60% या उससे अधिक नंबर के साथ पास की है। छात्रा की पढ़ाई कक्षा 11 और 12 में CBSE स्कूल में जारी होनी चाहिए।

इस स्कीम का मकसद लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देना और उनके माता-पिता की मेहनत को मान्यता देना है। स्कॉलरशिप की राशि ₹500 प्रति माह होगी और यह अधिकतम दो साल तक दी जाएगी। भुगतान ECS/NEFT के जरिए किया जाएगा। एकेडमिक साल में स्कूल की ट्यूशन फ़ीस ₹1,500 प्रति माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अगले दो साल में ट्यूशन फ़ीस में कुल बढ़ोतरी 10% से ज्यादा नहीं होगी। यह स्कॉलरशिप सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दी जाएगी।

सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के क्या फायदे हैं?

इस स्कॉलरशिप की राशि ₹500 प्रति माह होगी और यह अधिकतम दो साल तक दी जाएगी। भुगतान ECS/NEFT के माध्यम से किया जाएगा।

सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कैसे करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से आप सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं।

CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट- cbse.gov.in पर जाए।

New User Registration’ या ‘Renewal’ पर क्लिक करें।

वेबसाइट पर दिए गए सभी इंस्ट्रक्शन्स ध्यान से पढ़ें और फिर ‘Continue’ पर क्लिक करें।

अपने रोल नंबर और DOB (जैसा कि क्लास 10 की मार्कशीट में है) भरें।

Continue’ पर क्लिक करें।

Guidelines’ डॉक्यूमेंट में दिए गए अंडरटेकिंग को प्रिंट करें।

अंडरटेकिंग को भरें, फोटो चिपकाएँ और स्कूल से अटेस्टेड करवा लें।

‘Guidelines’ में दिए गए अनुसार एफिडेविट तैयार करें।

अंडरटेकिंग और एफिडेविट को स्कैन करें

  • फाइल PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए।

  • साइज 1 MB से ज्यादा नहीं हो।

  • सुनिश्चित करें कि PDF में सभी पेज शामिल हों

दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए ‘Upload Document’ चुनें।

अपलोड के बाद, कन्फर्मेशन पेज प्रिंट करें।

ध्यान दें: सिर्फ़ सफल एप्लीकेशन होने पर ही एक कन्फर्मेशन पेज दिखेगा। रिन्यूअल के लिए, पूरी तरह से भरा हुआ और साइन किया हुआ कन्फर्मेशन पेज नीचे दिए गए पते पर कूरियर करें: असिस्टेंट सेक्रेटरी (स्कॉलरशिप), CBSE, शिक्षा केंद्र, 2 कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली - 110 092।

CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं?

CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवश्यक दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:

  1. जाति सर्टिफ़िकेट

  2. इनकम सर्टिफ़िकेट

  3. एडमिशन प्रूफ़

  4. बैंक अकाउंट और फ़ीस स्ट्रक्चर की जानकारी

  5. पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

  6. स्कैन किया हुआ सिग्नेचर

  7. स्टूडेंट का ID कार्ड

  8. स्कॉलरशिप रिन्यूअल के लिए क्लास 11वीं की मार्कशीट

  9. बैंक अकाउंट लिंक्ड आधार कार्ड

  10. बैंक पासबुक और कैंसल चेक

  11. आखिर में, लड़की या उसके माता-पिता से ₹50 के स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट, जिसे गजट ऑफिसर SDM या फर्स्ट-क्लास मजिस्ट्रेट से अटेस्ट किया हो, जो तहसीलदार रैंक से नीचे का न हो। उन्हें यह बताना होगा कि लड़की एक खास परिवार से है।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News