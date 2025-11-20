CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: आखिरी मौका! आज ही सीबीएससी सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप भरें फॉर्म

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) आज, 20 नवंबर 2025, को सीबीएससी सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो बंद करने जा रहा है। जो छात्राएं इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहती हैं, उनके पास आज आखिरी मौका है। इच्छुक उम्मीदवार CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर का लाभ लेने के लिए छात्राओं को अपनी सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। CBSE के आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, नए एप्लीकेशन जमा करने और स्कूलों द्वारा पुराने एप्लीकेशन के वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि भी 20 नवंबर 2025 है। यह डेडलाइन उन छात्राओं पर भी लागू होती है जो पिछली स्कॉलरशिप को रिन्यू करवाना चाहती हैं। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य सिंगल गर्ल चाइल्ड की शैक्षणिक उपलब्धियों को पहचानना, शिक्षा को बढ़ावा देना और उच्च शिक्षा में मदद करना है। अंतिम तिथि निकल जाने के बाद, किसी भी छात्र के एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025 Link यहां क्लिक करें सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए कौन कर सकता है आवेदन? सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड (SGC) स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन करने वाली छात्राएं नीचे दी गई तालिका में आधिकारिक पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) देख सकती हैं। क्र.सं पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) 1. छात्रा अपने परिवार की इकलौती लड़की होनी चाहिए। 2. छात्रा ने CBSE 10th की परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो 3. छात्रा CBSE से जुड़े स्कूल में Class 11th और 12th की पढ़ाई कर रही हो। 4. एकेडमिक ईयर के दौरान छात्रा की ट्यूशन फीस 1,500 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5. अगले दो सालों में ट्यूशन फीस की कुल बढ़ोतरी 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 6. छात्रा भारतीय नागरिक हो। 7. छात्रा को कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई जारी रखनी होगी। 8. छात्रा ने 2019 में CBSE 10th पास की हो और उसके नाम पर विचार किया जाएगा।

Note:- बोर्ड के NRI उम्मीदवार भी इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं। NRI छात्राओं के लिए स्कूल की ट्यूशन फ़ीस अधिकतम ₹6,000 प्रति माह तय की गई है। इस स्कीम के तहत छात्रा स्कॉलरशिप लेने के दौरान अपने स्कूल या किसी अन्य संगठन से दी जाने वाली दूसरी छूट का भी लाभ ले सकती है। CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप क्या है? आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय की तरफ़ से यह स्कॉलरशिप उन मेधावी सिंगल गर्ल स्टूडेंट्स के लिए है, जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं और जिन्होंने CBSE कक्षा 10 की परीक्षा 60% या उससे अधिक नंबर के साथ पास की है। छात्रा की पढ़ाई कक्षा 11 और 12 में CBSE स्कूल में जारी होनी चाहिए। इस स्कीम का मकसद लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देना और उनके माता-पिता की मेहनत को मान्यता देना है। स्कॉलरशिप की राशि ₹500 प्रति माह होगी और यह अधिकतम दो साल तक दी जाएगी। भुगतान ECS/NEFT के जरिए किया जाएगा। एकेडमिक साल में स्कूल की ट्यूशन फ़ीस ₹1,500 प्रति माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अगले दो साल में ट्यूशन फ़ीस में कुल बढ़ोतरी 10% से ज्यादा नहीं होगी। यह स्कॉलरशिप सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दी जाएगी।

सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के क्या फायदे हैं? इस स्कॉलरशिप की राशि ₹500 प्रति माह होगी और यह अधिकतम दो साल तक दी जाएगी। भुगतान ECS/NEFT के माध्यम से किया जाएगा। सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कैसे करें? अभ्यर्थी नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से आप सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं। CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट- cbse.gov.in पर जाए। ‘New User Registration’ या ‘Renewal’ पर क्लिक करें। वेबसाइट पर दिए गए सभी इंस्ट्रक्शन्स ध्यान से पढ़ें और फिर ‘Continue’ पर क्लिक करें। अपने रोल नंबर और DOB (जैसा कि क्लास 10 की मार्कशीट में है) भरें। ‘Continue’ पर क्लिक करें। ‘Guidelines’ डॉक्यूमेंट में दिए गए अंडरटेकिंग को प्रिंट करें। अंडरटेकिंग को भरें, फोटो चिपकाएँ और स्कूल से अटेस्टेड करवा लें। ‘Guidelines’ में दिए गए अनुसार एफिडेविट तैयार करें। अंडरटेकिंग और एफिडेविट को स्कैन करें।