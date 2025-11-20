भारत दुनिया में अनार का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह फल भारत के कई राज्यों में उगाया जाता है, जिनमें महाराष्ट्र शीर्ष पर है। भारत के अनार अपने चमकीले रंग, रसीले दानों और खट्टे-मीठे स्वाद के लिए बहुत पसंद किए जाते हैं। आगे पढ़ें कि भारत कैसे दुनिया का अनार केंद्र बना और यह प्राचीन फल पोषण और संस्कृति, दोनों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दुनिया में अनार का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है? भारत दुनिया में अनार का प्रमुख उत्पादक है। भारत के 70% से ज्यादा अनार का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, खास तौर पर सोलापुर, सांगली और नासिक जैसे क्षेत्रों में। इन इलाकों की गर्म और सूखी जलवायु अच्छी गुणवत्ता वाले फल उगाने के लिए सबसे अच्छी है। भगवा, गणेश और अरक्ता जैसी भारतीय किस्में अपने गहरे लाल रंग, मुलायम बीजों और ज्यादा रस के लिए जानी जाती हैं। इन अनारों का मध्य पूर्व, यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया में बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है।

भारत में अनार का कितना उत्पादन होता है? भारत हर साल 2.8 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा अनार का उत्पादन करता है। इससे यह दुनिया भर में अनार की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बन जाता है। अनार भारत की एक प्रमुख फल फसल है, जिसकी खेती लगभग 2,75,000 हेक्टेयर में की जाती है। इस फल की खेती पूरे साल होती है, लेकिन फरवरी-मई और सितंबर-दिसंबर में इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। भारत के अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण ताजे अनार का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के 5 सबसे बड़े अनार उत्पादक देश रैंक देश सालाना उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन में) 1 भारत 2.8 2 ईरान 1.0 – 1.1 3 चीन 0.9 4 तुर्की 0.6 – 0.8 5 संयुक्त राज्य अमेरिका 0.3 नोट: ये आंकड़े FAO और रिसर्च गेट की रिपोर्ट पर आधारित हैं। भारत भारत दुनिया में अनार का शीर्ष उत्पादक है और महाराष्ट्र इसका मुख्य खेती क्षेत्र है। भगवा और गणेश जैसी किस्में अपने चमकीले छिलके, मीठे स्वाद और लंबी शेल्फ-लाइफ के कारण निर्यात के लिए खास तौर पर लोकप्रिय हैं। अनार भारतीय परंपरा और आयुर्वेदिक चिकित्सा से गहराई से जुड़ा हुआ है।

ईरान दुनिया भर में अनार उत्पादन में ईरान दूसरे स्थान पर है। यहां अनार की खेती का एक लंबा इतिहास रहा है, खास तौर पर सावेह और केरमान जैसे इलाकों में। ईरानी अनार अपने बढ़िया स्वाद और गहरे लाल दानों के लिए जाने जाते हैं। इनका इस्तेमाल अक्सर सॉस, सिरप और फेसेनजान जैसे पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है। चीन चीन हर साल लगभग 9,00,000 टन अनार का उत्पादन करता है। यहां के मुख्य खेती क्षेत्रों में सिचुआन, युन्नान और हेनान शामिल हैं। चीन की किस्मों की खपत ज्यादातर देश के अंदर ही होती है। यह फल चीनी शादियों और त्योहारों में समृद्धि और संतान-प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। तुर्की तुर्की यूरोप और पश्चिम एशिया में अनार का एक बड़ा उत्पादक है। अंताल्या और मेर्सिन प्रांत इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तुर्की के अनार का इस्तेमाल अक्सर 'नार एकşी' (अनार का गाढ़ा शरबत) बनाने के लिए किया जाता है। यह तुर्की के खाने का एक अहम हिस्सा है, जिसे सलाद और मैरिनेड में इस्तेमाल किया जाता है।