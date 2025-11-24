भारत के रक्षा मंत्रियों के बारे में कितनी है आपकी जानकारी, देखें यहां

भारत में रक्षा मंत्रालय ने हमेशा देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुनिश्चित की है। यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मंत्रालय है, जिसका नेतृत्व रक्षा मंत्री करते हैं। भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना की देखरेख की जिम्मेदारी उनकी होती है। भारत में पिछले कुछ सालों में कई रक्षा मंत्री हुए हैं, जिन्होंने देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके सामान्य ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए यहां भारत के रक्षा मंत्रियों पर एक क्विज दिया गया है। चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या सिर्फ अपना सामान्य ज्ञान (GK) बढ़ाना चाहते हों, ये सवाल आपको एक सटीक जानकारी देंगे। इससे आप समझ पाएंगे कि इतने सालों में भारत का रक्षा नेतृत्व कैसा रहा है। 1. भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? A) सरदार वल्लभभाई पटेल B) बलदेव सिंह C) जवाहरलाल नेहरू D) राजेंद्र प्रसाद उत्तर: B) बलदेव सिंह

व्याख्या: बलदेव सिंह आजादी के बाद भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। उन्होंने 1947 से 1952 तक इस पद पर काम किया और भारत की शुरुआती रक्षा नीतियों को स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 2. 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? A) वाई. बी. चव्हाण B) जगजीवन राम C) वी. के. कृष्ण मेनन D) लाल बहादुर शास्त्री उत्तर: C) वी. के. कृष्ण मेनन व्याख्या: 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के दौरान वी. के. कृष्ण मेनन भारत के रक्षा मंत्री थे। युद्ध को संभालने के उनके तरीके की आलोचना हुई थी, जिसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। 3. 'वन रैंक वन पेंशन' (OROP) योजना लागू होने के समय रक्षा मंत्री कौन थे? A) ए. के. एंटनी B) राजनाथ सिंह C) मनोहर पर्रिकर D) जॉर्ज फर्नांडीस उत्तर: C) मनोहर पर्रिकर व्याख्या: OROP योजना 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा अपनाई गई थी। इसका मकसद समान रैंक वाले सैन्य कर्मियों को एक समान पेंशन देना था।

4. वाई. बी. चव्हाण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रक्षा मंत्री थे? A) इंदिरा गांधी B) लाल बहादुर शास्त्री C) जवाहरलाल नेहरू D) मोरारजी देसाई उत्तर: B) लाल बहादुर शास्त्री स्पष्टीकरण: वाई. बी. चव्हाण, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में रक्षा मंत्री थे। उन्होंने 1965 के भारत-पाक युद्ध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 5. 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री कौन थे? A) जॉर्ज फर्नांडीस B) जसवंत सिंह C) ए. के. एंटनी D) शरद पवार उत्तर: A) जॉर्ज फर्नांडीस व्याख्या: कारगिल युद्ध के दौरान जॉर्ज फर्नांडीस भारत के रक्षा मंत्री थे। उनके प्रशासन ने युद्ध में सेना की मदद करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। 6. भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले रक्षा मंत्री कौन थे? A) ए. के. एंटनी B) जगजीवन राम C) राजनाथ सिंह D) वाई. बी. चव्हाण उत्तर: A) ए. के. एंटनी व्याख्या: 2006 से 2014 के बीच ए. के. एंटनी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले रक्षा मंत्री थे।