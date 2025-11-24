RRB Group D Admit Card Download Link 2025: यहाँ से डाउनलोड करें राजस्थान ग्रुप डी परीक्षा के प्रवेश पत्र

RRB Group D Admit Card Download Link 2025: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। ग्रुप D एग्जाम देने वाले कैंडिडेट अपने रीजनल RRB की ऑफिशियल वेबसाइट से लॉग इन करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 27 नवंबर से 16 जनवरी, 2026 तक आयोजित किये जा रहे हैं।
बोर्ड ने 24 नवंबर 2025 से ग्रुप D के एडमिट कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है, और 27 नवंबर की परीक्षा के लिए हॉल टिकट अब डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से 3 दिन पहले जारी किए जा रहे हैं. उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होने की तारीखें नीचे टेबल में चेक कर सकते हैं.
|
परीक्षा की तारीख
|
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|
27 नवम्बर 2025
|
24 नवम्बर 2025
|
28 नवम्बर 2025
|
25 नवम्बर 2025
|
1 दिसम्बर 2025
|
28 नवम्बर 2025
|
2 दिसम्बर 2025
|
29 नवम्बर 2025
|
3 दिसम्बर 2025
|
30 नवम्बर 2025
|
4 दिसम्बर 2025 से 16जनवरी 2026
|
बाद में सूचित किये जायेंगे
RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने http://www.rrbcdg.gov.in/ की ऑफिशियल वेबसाइट पर RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक एक्टिवेट कर दिया है। जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम 27 नवंबर 2025 को है, उनके एडमिट कार्ड 24 नवंबर 2025 (आज) को जारी कर दिए गए हैं। कैंडिडेट्स नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
RRB Group D Admit Card: कैसे डाउनलोड करें
उम्मीदवार ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर के अपने लॉग इन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर के नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-
स्टेप 1- रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट http://www.rrbcdg.gov.in/ पर जाएं।
स्टेप 2- RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2025 के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: संबंधित RRB रीजन चुनें।
स्टेप 4: स्क्रीन पर एक लॉगिन लिंक दिखाई देगा। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें।
स्टेप 5: अपना RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट तैयार रखें।
