IBPS Clerk Mains Admit Card 2025: आईबीपीएस क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोड करें कॉल लेटर

इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर IBPS क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। जिन Candidates को IBPS क्लर्क प्रीलिम्स Result 2025 में सफल घोषित किया गया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना Registration नंबर और पासवर्ड डालकर IBPS क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। IBPS क्लर्क मेन्स परीक्षा 29 नवंबर, 2025 को आयोजित होने वाली है। एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसमें Candidates का विवरण और परीक्षा केंद्र की जानकारी होती है। परीक्षा देने जा रहे Candidates को परीक्षा केंद्र पर IBPS क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2025 के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी ले जाना होगा। IBPS क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2025 जारी IBPS ने 24 नवंबर, 2025 को ibps.in पर IBPS क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2025 जारी किया। एडमिट कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है जिसे हर Candidate को डाउनलोड करना होगा और परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा। IBPS क्लर्क मेन्स परीक्षा 2025 का आयोजन 24 नवंबर, 2025 को किया जाना है। Candidates अब ibps.in पर अपने Registration नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करके IBPS क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग समय, शिफ्ट का समय और परीक्षा केंद्र के समय जैसी जानकारी शामिल होती है।

IBPS क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2025 लिंक IBPS क्लर्क मेन्स परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 का लिंक अब ibps.in पर एक्टिव है। एडमिट कार्ड से ही Candidates को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलती है। एडमिट कार्ड के बिना, Candidates को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। IBPS क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें। IBPS क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2025 PDF डाउनलोड (Link Active) IBPS क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2025: हाइलाइट्स IBPS क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 24 नवंबर, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी कर दिया गया है। जिन Candidates ने प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली है, वे इसे ibps.in से डाउनलोड कर सकते हैं। IBPS क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें। विवरण जानकारी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) पद CRP CSA-XV कुल रिक्तियां 15684 एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 24 नवंबर 2025 परीक्षा की तारीख 29 नवंबर, 2025 परीक्षा का मोड ऑनलाइन चयन प्रक्रिया प्रीलिम्समेन्स आधिकारिक वेबसाइट ibps.in