OICL AO Recruitment 2025: 300 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, योग्यता सहित डिटेल जानें

OICL AO Recruitment 2025: द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 300 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसमें 285 जनरलिस्ट और 15 हिंदी ऑफिसर के पद शामिल हैं। OICL AO भर्ती 2025 के लिए जारी शॉर्ट नोटिस के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर, 2025 से शुरू होंगे और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर, 2025 है।
इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं। वहीं डिटेल नोटिफिकेशन 1 दिसंबर से जारी कर दिया जाएगा।
OICL AO Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
OICL AO भर्ती 2025 का शॉर्ट नोटिस 25 नवंबर, 2025 को 300 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए जारी किया गया था। OICL AO भर्ती 2025 की जरूरी बातें जैसे आवेदन की तिथि सहित विवरण नीचे दी गई टेबल देखें:
|
संचालन प्राधिकरण
|
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL)
|
पद का नाम
|
प्रशासनिक अधिकारी (स्केल 1)
|
पदों की संख्या
|
300
|
आवेदन का तरीका
|
ऑनलाइन
|
चयन प्रक्रिया
|
टियर 1
टियर 2
साक्षात्कार
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
orientalinsurance.org.in
OICL AO Recruitment 2025 Short Notice: शॉर्ट नोटिस पढ़ें
जनरलिस्ट और हिंदी ऑफिसर के 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। डिटेल नोटिफिकेशन उम्मीदवार 1 दिसंबर, 2025 से डाउनलोड कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर, 2025 को शुरू होगी। OICL AO भर्ती 2025 का शॉर्ट नोटिस नीचे देखें:
OICL AO Recruitment 2025: जरूरी तारीख
OICL AO भर्ती 2025 का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। डिटेल नोटिफिकेशन पीडीएफ उम्मीदवार 1 दिसंबर, 2025 को orientalinsurance.org.in पर जारी किया जाएगा। OICL AO भर्ती 2025 की जरूरी तारीखों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।:
|
विवरण
|
तारीख
|
अधिसूचना जारी होने की तिथि
|
1 दिसंबर, 2025
|
ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन का संपादन/संशोधन सहित
|
1 दिसंबर से 15 दिसंबर, 2025 तक
|
ऑनलाइन परीक्षा - टियर 1
|
10 जनवरी, 2026
|
ऑनलाइन परीक्षा - टियर 2
|
28 फरवरी, 2025
|
साक्षात्कार
|
बाद में सूचित किया जाएगा
Check:
Comments
All Comments (0)
Join the conversation