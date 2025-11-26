Bihar DELEd Result 2025 OUT
Focus
Quick Links

Bihar STET Result Date 2025: यहां जानें, कब तक जारी होगा बिहार एसटीईटी रिजल्ट

By Priyanka Pal
Nov 26, 2025, 17:35 IST

Bihar STET Result Date 2025: बिहार एसटीईटी भर्ती परीक्षा 2025 में जिन उम्मीदवारों ने अपनी उपस्थिती दर्ज कराई थी। वे अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बड़ा अपडेट इस लेख में जानें।

Add as a preferred source on Google
Join us
Bihar STET Result Date 2025
Bihar STET Result Date 2025

Bihar STET Result Date 2025: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से बिहार एसटीईटी भर्ती परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 उत्तर कुंजी और रिस्पांस शीट डाउनलोड लिंक जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में अपनी उपस्थिती दर्ज कराई थी, वे ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.orgपर जाकर 27 नवंबर तक उत्तर कुंजी और रिस्पांस शीट डाउनलोड कर सकते हैं। 

बिहार एसटीईटी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन कब किया गया था?

बीएसईबी एसटीईटी भर्ती परीक्षा 2025 14 अक्टूबर से 16 नवंबर, 2025 तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई थी, जिसमें दो पेपर थे - पेपर I (सेकेंडरी) और पेपर II (सीनियर सेकेंडरी)। यह उन उम्मीदवारों के लिए था जो सेकेंडरी लेवल के टीचर या हायर सेकेंडरी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं। टेस्ट में मल्टीपल-चॉइस सवाल थे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 

बिहार एसटीईटी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट क्या है?

बिहार एसटीईटी भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट यह है कि रिजल्ट की तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। BSEB के चेयरमैन आनंद किशोर ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक घोषित किए जा सकते हैं।

BSEB चेयरमैन ने बताया कि अभी इवैल्यूएशन का काम चल रहा है। बोर्ड जल्द ही प्रोविजनल आंसर की पर उठाई गई आपत्तियों का वेरिफिकेशन पूरा कर लेगा, जिसके बाद परिणामों की घोषणा जल्द की जा सकती है।

Check:

Rajasthan Patwari Result 2025



Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News