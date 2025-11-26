Bihar STET Result Date 2025: यहां जानें, कब तक जारी होगा बिहार एसटीईटी रिजल्ट

Bihar STET Result Date 2025: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से बिहार एसटीईटी भर्ती परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 उत्तर कुंजी और रिस्पांस शीट डाउनलोड लिंक जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में अपनी उपस्थिती दर्ज कराई थी, वे ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.orgपर जाकर 27 नवंबर तक उत्तर कुंजी और रिस्पांस शीट डाउनलोड कर सकते हैं।

बिहार एसटीईटी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन कब किया गया था?

बीएसईबी एसटीईटी भर्ती परीक्षा 2025 14 अक्टूबर से 16 नवंबर, 2025 तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई थी, जिसमें दो पेपर थे - पेपर I (सेकेंडरी) और पेपर II (सीनियर सेकेंडरी)। यह उन उम्मीदवारों के लिए था जो सेकेंडरी लेवल के टीचर या हायर सेकेंडरी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं। टेस्ट में मल्टीपल-चॉइस सवाल थे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी।

बिहार एसटीईटी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट क्या है?

बिहार एसटीईटी भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट यह है कि रिजल्ट की तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। BSEB के चेयरमैन आनंद किशोर ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक घोषित किए जा सकते हैं।