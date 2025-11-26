Bihar DELEd Result 2025 OUT
CG Amin Patwari Admit Card 2025: कब आएगा सीजी व्यापम अमीन पटवारी एडमिट कार्ड, चेक करें लेटेस्ट अपडेट

By Vijay Pratap Singh
Nov 26, 2025, 17:22 IST

CG Vyapam Amin Patwari Admit Card 2025: छत्तीसगढ़ व्यापम अमीन पटवारी परीक्षा का एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल्स दर्ज करके हॉल टिकट प्राप्त कर सकेंगे। सीजी व्यापम अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा 07 दिसम्बर 2025 को आयोजित की जाएगी।

CG Vyapam Amin Patwari Admit Card 2025

Chhattisgarh Vyapam Amin Patwari Admit Card 2025: CG व्यापम द्वारा छत्तीसगढ़ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में अमीन पटवारी भर्ती के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। एडमिट कार्ड vyapam.cgstate.gov.in पर उपलब्ध होंगे। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं, वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

सीजी अमीन पटवारी भर्ती की लिखित परीक्षा07 दिसंबर 2025 को राज्य भर में बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो आईडी होना आवश्यक है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 50 पोस्ट भरी जानी हैं।

CG Amin Patwari Admit Card 2025 Kab Aayega?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ व्यापम अमीन पटवारी परीक्षा का एडमिट कार्ड 1 दिसंबर 2025 को ऑनलाइन जारी कर सकता है। परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

Chhattisgarh CG Vyapam Amin Patwari Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले CG व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट -vyapam.cgstate.gov.in पर जाएं।
    वेबसाइट के होमपेज "एडमिट कार्ड" लिंक पर क्लिक करें।

  • अब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। वहां "Download Amin Patwari Recruitment Exam Admit Card 2025" लिंक पर क्लिक करें।

  • अब आपके सामने लॉगिन पेज ओपन होगा, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड  डालें।

  • अंत में "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने पर अपना एडमिट कार्ड PDF फॉर्मेट में दिखाई देगा।

  • इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट भी लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

