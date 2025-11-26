CG Amin Patwari Admit Card 2025: कब आएगा सीजी व्यापम अमीन पटवारी एडमिट कार्ड, चेक करें लेटेस्ट अपडेट

Chhattisgarh Vyapam Amin Patwari Admit Card 2025: CG व्यापम द्वारा छत्तीसगढ़ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में अमीन पटवारी भर्ती के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। एडमिट कार्ड vyapam.cgstate.gov.in पर उपलब्ध होंगे। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं, वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

सीजी अमीन पटवारी भर्ती की लिखित परीक्षा07 दिसंबर 2025 को राज्य भर में बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो आईडी होना आवश्यक है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 50 पोस्ट भरी जानी हैं।

CG Amin Patwari Admit Card 2025 Kab Aayega?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ व्यापम अमीन पटवारी परीक्षा का एडमिट कार्ड 1 दिसंबर 2025 को ऑनलाइन जारी कर सकता है। परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।