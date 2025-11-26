News

JEE Main 2026: jeemain.nta.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करेक्शन फॉर्म में एडिट किए जाने वाले फील्ड; सिर्फ इन डिटेल्स में बदलाव की अनुमति

JEE Main 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 1 दिसंबर, 2025 से संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) 2026 के लिए एप्लीकेशन सुधार विंडो शुरू कर दी है। कैंडिडेट अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ चुनिंदा कैटेगरी में सुधार कर पाएंगे। इसका लिंक आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी किया गया है, जो 2 दिसंबर, 2025 की रात 11:50 बजे तक लाइव रहेगा। बोर्ड ने यह सुविधा उन छात्रों से कई अनुरोध मिलने के बाद शुरू की है, जो परीक्षा में बैठने से पहले अपने जरूरी फील्ड को एडिट करना चाहते हैं।

आधिकारिक नोटिस में लिखा है, "नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कैंडिडेट से कई अनुरोध मिले हैं। इन अनुरोधों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) – 2026 सत्र 1 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में उनकी जानकारी को एडिट या बदलने का मौका देने की बात कही गई है।" नोटिस में आगे कहा गया है, "इसे ध्यान में रखते हुए और छात्रों के हित में, यह फैसला किया गया है कि कैंडिडेट को जेईई (मुख्य) – 2026 सत्र 1 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी जानकारी बदलने का एक मौका दिया जाएगा।"

JEE Main 2026 Application: इन फील्ड में कर सकते हैं सुधार

कैंडिडेट उन फील्ड की लिस्ट देख सकते हैं, जिन्हें वे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट और सही कर सकते हैं:

जिन फील्ड को कैंडिडेट बदल सकते हैं

कैंडिडेट का नाम या पिता का नाम या मां का नाम 10वीं क्लास / समकक्ष की जानकारी 12वीं क्लास / समकक्ष की जानकारी योग्यता का स्टेट कोड परीक्षा केंद्र के शहर (स्थायी और वर्तमान पते के आधार पर) जन्म तिथि लिंग कैटेगरी सब-कैटेगरी/ PwD (अगर UDID पोर्टल से वेरिफाई नहीं है) हस्ताक्षर पेपर जोड़ें

जिन फील्ड को कैंडिडेट नहीं बदल सकते हैं

मोबाइल नंबर ई-मेल एड्रेस पता (स्थायी और वर्तमान) इमरजेंसी संपर्क की जानकारी फोटोग्राफ

सुधार तभी सफल माना जाएगा जब कैंडिडेट क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के जरिए लागू होने वाला कोई भी ऑनलाइन शुल्क चुका देंगे।

जेईई मेन 2026 एप्लीकेशन सुधार फॉर्म का आधिकारिक नोटिस

आधिकारिक नोटिस में कहा गया, "यह सुविधा सिर्फ एक बार दी जा रही है ताकि कैंडिडेट को किसी तरह की परेशानी न हो। इसलिए, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे बहुत सावधानी से सुधार करें, क्योंकि इसके बाद सुधार का कोई और मौका नहीं दिया जाएगा।"

