Current Affairs Quiz 26 नवंबर 2025: संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?

Current Affairs Quiz 26 Nov 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में 'सरदार@150 यूनिटी मार्च', संविधान दिवस 2025 से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया-एसएईएसआई सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया?

A) बेंगलुरु

B) चेन्नई

C) हैदराबाद

D) मुंबई 1. C) हैदराबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हैदराबाद, तेलंगाना में सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया-एसएईएसआई सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते घरेलू विमानन बाजारों में से एक है। 2. हाल ही में किस राज्य में 'सरदार@150 यूनिटी मार्च' नाम से राष्ट्रीय पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? a) राजस्थान

b) हिमाचल प्रदेश c) उत्तर प्रदेश d) गुजरात

2. d) गुजरात गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो. डॉ. माणिक साहा के साथ आज गुजरात के आणंद स्थित वल्लभ विद्यानगर से सरदार@150 यूनिटी मार्च की राष्ट्रीय पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पदयात्रा सरदार पटेल के करमसद स्थित पारिवारिक घर से शुरू होकर 11 दिनों में लगभग 190 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 6 दिसंबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर समाप्त होगी। 3. पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने किस स्थान पर नौवें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है?

a) अमृतसर

b) चंडीगढ़

c) लुधियाना

d) श्री आनंदपुर साहिब 3. d) श्री आनंदपुर साहिब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाल ही में आनंदपुर साहिब में नौवें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही।