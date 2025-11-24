BIhar STET Answer Key 2025
Current Affairs Quiz 24 Nov 2025: भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में किसने शपथ ली?

By Bagesh Yadav
Nov 24, 2025, 16:33 IST

Current Affairs Quiz 24 Nov 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में G20 शिखर सम्मेलन 2025, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश से जुड़े सवाल शामिल हैं.

1. भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में किसने शपथ ली?

A) न्यायमूर्ति यू. यू. ललित

B) न्यायमूर्ति सूर्यकांत

C) न्यायमूर्ति रंजन गोगोई

D) न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा

1. B) न्यायमूर्ति सूर्यकांत

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 24 नवंबर, 2025 को राष्ट्रपति भवन में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को शपथ दिलाई। मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति कांत का कार्यकाल 9 फरवरी, 2027 तक रहेगा।

2. बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है?

A) युशी तनाका

B) लक्ष्य सेन

C) किदांबी श्रीकांत

D) साई प्रणीत

2. B) लक्ष्य सेन

भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने रविवार को सिडनी में जापान के युशी तनाका को 21-15, 21-11 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। यह इस कैलेंडर वर्ष में भारतीय शटलर का पहला खिताब था। 2021 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता के लिए यह तीसरा सुपर 500 खिताब था, इससे पहले उन्होंने 2022 में इंडियन ओपन और अगले साल कनाडा ओपन का खिताब जीता था।

3. G20 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया?
A) भारत
B) दक्षिण अफ्रीका
C) ब्राजील
D) इंडोनेशिया
3. D) दक्षिण अफ्रीका 

G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ। इस वर्ष का सम्मेलन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का विषय "एकजुटता, समानता और स्थिरता" है। भारत की ओर से पीएम मोदी इस सम्मलेन में शामिल हुए. इसका आयोजन 22 और 23 नवंबर को किया गया। 

4. हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
A) नवीन चावला
B) जावेद अशरफ
C) अजय त्यागी
D) सुनील अरोड़ा
4. B) जावेद अशरफ

पूर्व राजनयिक जावेद अशरफ को भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, अशरफ को यह जिम्मेदारी दो साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अनुबंध के आधार पर सौंपी गई है। वह 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। 

5. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छठे अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस (IAC–2025) का उद्घाटन किस शहर में किया?
A) मुंबई
B) कोलकाता
C) नई दिल्ली
D) बेंगलुरु

5. C) नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छठे अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस (IAC–2025) का नई दिल्ली के एनपीएल ऑडिटोरियम, पूसा परिसर में उद्घाटन किया। यह तीन दिवसीय वैश्विक कार्यक्रम (24–26 नवम्बर 2025) भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी (ISA) द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (NAAS) एवं ट्रस्ट फॉर ऐड्वैन्समेंट ऑफ ऐग्रिकल्चरल साइन्सेज (TAAS) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

