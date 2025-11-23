IBPS RRB PO Exam Analysis 2025
Weekly Current Affairs Quiz: 17 से 23 नवंबर 2025, विश्व बॉक्सिंग कप 2025

By Bagesh Yadav
Nov 23, 2025, 06:59 IST

Weekly Current Affairs Quiz Hindi: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है. इसमें मुख्य रूप से कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव, एटीपी फाइनल्स 2025, अजय वारियर-25 संयुक्त सैन्य अभ्यास आदि से सम्बंधित प्रश्न शामिल है. 

Weekly Current Affairs Quiz Hindi: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है. इसमें मुख्य रूप से कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव, एटीपी फाइनल्स 2025, अजय वारियर-25 संयुक्त सैन्य अभ्यास आदि से सम्बंधित प्रश्न शामिल है. 

1. 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप (ढाका) में भारत ने कुल कितने पदक जीते?

A. 8

B. 10

C. 12

D. 9

1. B. 10

भारत ने ढाका, बांग्लादेश में आयोजित 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 10 पदक जीते। पदक तालिका में 6 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य शामिल रहे, जो इस चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। व्यक्तिगत रिकर्व इवेंट्स में अंकिता भगत और धीरज बोम्मदेवरा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके अलावा भारत ने महिला रिकर्व टीम, कंपाउंड महिला टीम, और कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट्स में भी स्वर्ण पदक हासिल किए।

2. 2025 में एटीपी फाइनल्स (ATP Finals) का खिताब किसने जीता?

A. कार्लोस अल्कारेज़

B. नोवाक जोकोविच

C. यानिक सिनर

D. दानिल मेदवेदेव

2. C. यानिक सिनर

यैनिक सिनर ने 2025 में इटली के ट्यूरिन में आयोजित ATP फाइनल्स का खिताब कार्लोस अल्कारेज़ को हराकर जीत लिया। फाइनल स्कोर 7-6(4), 7-5 रहा। सिनर ने अपने घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार निट्टो ATP फाइनल्स का खिताब सफलतापूर्वक बचाया। इस जीत के साथ उनकी इनडोर कोर्ट पर जीत की लय 31 मैचों तक पहुंच गई। 

3.  भारत ने 2026 के लिए अमेरिका से लगभग कितनी मात्रा में LPG आयात करने का समझौता किया है?

A. 1.5 मिलियन टन

B. 2.2 मिलियन टन

C. 3.0 मिलियन टन

D. 4.5 मिलियन टन

3. B. 2.2 मिलियन टन

भारत ने अनुबंध वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग 2.2 मिलियन टन (MTPA) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) आयात करने के लिए एक ऐतिहासिक एक-वर्षीय समझौता किया है। यह मात्रा भारत के वार्षिक LPG आयात का लगभग 10% है। यह समझौता अमेरिका के साथ भारत का पहला संरचित LPG खरीद समझौता है, जो ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।

4.‘अजय वारियर-25’ संयुक्त सैन्य अभ्यास किस दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है?

A. भारत–यूएसए

B. भारत–फ्रांस

C. भारत–यूके

D. भारत–जापान

4. C. भारत–यूके

भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास "अजेया वारियर-25" इस समय राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। यह द्विपक्षीय अभ्यास का आठवाँ संस्करण है, जो 17 से 30 नवंबर 2025 तक चलेगा। इस अभ्यास में कुल 240 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व सिख रेजिमेंट कर रही है और ब्रिटिश आर्मी दोनों की समान भागीदारी शामिल है।

5. हाल ही में C-DOT ने किस राज्य सरकार के साथ Amaravati Quantum Valley (AQV) पहल में भागीदारी के लिए MoU साइन किया है?

A. कर्नाटक
B. आंध्र प्रदेश
C. गुजरात
D. महाराष्ट्र

5. B. आंध्र प्रदेश

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स (C-DOT) ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ अमरावती क्वांटम वैली (AQV) पहल में भाग लेने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। C-DOT, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग का प्रमुख टेलीकॉम अनुसंधान एवं विकास केंद्र है, जो देश की रणनीतिक और सामाजिक-आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी दूरसंचार समाधान के डिजाइन, विकास और अत्याधुनिक संचार तकनीकों के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से कार्य करता है। 

6. कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव (CSC) के NSAs की 7वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की?

A. श्रीलंका

B. मालदीव

C. भारत

D. बांग्लादेश

6. C. भारत

कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव (CSC) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSAs) की 7वीं बैठक नई दिल्ली में 20 नवंबर 2025 को शुरू हुई। भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। इस बैठक में सदस्य देशों मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हो रहे हैं।

7. ग्लोबल बिग कैट्स समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?

A. दक्षिण अफ्रीका

B. ब्राज़ील

C. भारत

D. रूस

7. C. भारत

भारत वर्ष 2026 में ग्लोबल बिग कैट्स समिट की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा, जो वैश्विक मंच पर वन्यजीव संरक्षण और जलवायु कार्रवाई में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत दर्शाता है। यह सम्मेलन, जिसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है, का उद्देश्य बड़े बिल्ली प्रजाति वाले देशों, जैव-विविधता विशेषज्ञों और जलवायु सुरक्षा से जुड़े हितधारकों को एक साथ लाकर सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों बाघ, सिंह, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर, चीता और प्यूमा के संरक्षण पर सामूहिक रूप से काम करना है।

8. दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया?

A. हैदराबाद

B. कोयंबटूर

C. बेंगलुरु

D. तिरुवनंतपुरम

8. B. कोयंबटूर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत को प्राकृतिक खेती का वैश्विक केंद्र बनाने की दृष्टि पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती की पद्धति भारतीय परंपराओं में निहित है, पर्यावरण के अनुकूल है और प्रकृति के अनुसार सबसे उपयुक्त है। उन्होंने किसानों से “वन एकर, वन सीजन” मॉडल अपनाने की अपील की, ताकि स्थायी कृषि को बढ़ावा मिल सके। 

9.विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता?

A. निकहत जरीन

B. मीनाक्षी हूडा

C. लवलीना बोरगोहेन

D. सौभर सिंह 

9. B. मीनाक्षी हूडा

मीनाक्षी हूडा ने ग्रेटर नोएडा, भारत में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 48 किलोग्राम भार वर्ग में उतरीं और इस टूर्नामेंट में भारत का पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में मीनाक्षी ने उज़्बेकिस्तान की फरजाना फोज़िलोवा को 5-0 से हराया, जहाँ उनकी बेहतरीन पकड़, दमदार प्रदर्शन और सटीकता साफ दिखाई दी।

10. नवगठित बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने कितनीवीं बार शपथ ली?

A. 8वीं बार

B. 9वीं बार

C. 10वीं बार

D. 11वीं बार

10. C. 10वीं बार

जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार के राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, चिराग पासवान सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नई बिहार सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल 27 मंत्रियों ने शपथ ली। 

