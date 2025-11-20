Current Affairs Quiz 20 नवंबर 2025: ग्लोबल बिग कैट्स समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?

Current Affairs Quiz 20 Nov 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव 2025, ग्लोबल बिग कैट्स समिट 2026, बिहार के नए CM से जुड़े सवाल शामिल हैं.
1. कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव (CSC) के NSAs की 7वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की?
A. श्रीलंका
B. मालदीव
C. भारत
D. बांग्लादेश
1. C. भारत
कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव (CSC) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSAs) की 7वीं बैठक नई दिल्ली में 20 नवंबर 2025 को शुरू हुई। भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। इस बैठक में सदस्य देशों मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हो रहे हैं।
2. ग्लोबल बिग कैट्स समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
A. दक्षिण अफ्रीका
B. ब्राज़ील
C. भारत
D. रूस
2. C. भारत
भारत वर्ष 2026 में ग्लोबल बिग कैट्स समिट की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा, जो वैश्विक मंच पर वन्यजीव संरक्षण और जलवायु कार्रवाई में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत दर्शाता है। यह सम्मेलन, जिसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है, का उद्देश्य बड़े बिल्ली प्रजाति वाले देशों, जैव-विविधता विशेषज्ञों और जलवायु सुरक्षा से जुड़े हितधारकों को एक साथ लाकर सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों बाघ, सिंह, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर, चीता और प्यूमा के संरक्षण पर सामूहिक रूप से काम करना है।
3. दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया?
A. हैदराबाद
B. कोयंबटूर
C. बेंगलुरु
D. तिरुवनंतपुरम
3. B. कोयंबटूर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत को प्राकृतिक खेती का वैश्विक केंद्र बनाने की दृष्टि पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती की पद्धति भारतीय परंपराओं में निहित है, पर्यावरण के अनुकूल है और प्रकृति के अनुसार सबसे उपयुक्त है। उन्होंने किसानों से “वन एकर, वन सीजन” मॉडल अपनाने की अपील की, ताकि स्थायी कृषि को बढ़ावा मिल सके।
4.विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता?
A. निकहत जरीन
B. मीनाक्षी हूडा
C. लवलीना बोरगोहेन
D. सौभर सिंह
4. B. मीनाक्षी हूडा
मीनाक्षी हूडा ने ग्रेटर नोएडा, भारत में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 48 किलोग्राम भार वर्ग में उतरीं और इस टूर्नामेंट में भारत का पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में मीनाक्षी ने उज़्बेकिस्तान की फरजाना फोज़िलोवा को 5-0 से हराया, जहाँ उनकी बेहतरीन पकड़, दमदार प्रदर्शन और सटीकता साफ दिखाई दी।
5. नवगठित बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने कितनीवीं बार शपथ ली?
A. 8वीं बार
B. 9वीं बार
C. 10वीं बार
D. 11वीं बार
5. C. 10वीं बार
जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार के राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, चिराग पासवान सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नई बिहार सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल 27 मंत्रियों ने शपथ ली।
