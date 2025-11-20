Current Affairs Quiz 20 नवंबर 2025: ग्लोबल बिग कैट्स समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?

Current Affairs Quiz 20 Nov 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव 2025, ग्लोबल बिग कैट्स समिट 2026, बिहार के नए CM से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव (CSC) के NSAs की 7वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की? A. श्रीलंका B. मालदीव C. भारत D. बांग्लादेश 1. C. भारत कोलंबो सिक्योरिटी कंक्लेव (CSC) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSAs) की 7वीं बैठक नई दिल्ली में 20 नवंबर 2025 को शुरू हुई। भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। इस बैठक में सदस्य देशों मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हो रहे हैं। 2. ग्लोबल बिग कैट्स समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?

A. दक्षिण अफ्रीका B. ब्राज़ील C. भारत D. रूस 2. C. भारत भारत वर्ष 2026 में ग्लोबल बिग कैट्स समिट की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा, जो वैश्विक मंच पर वन्यजीव संरक्षण और जलवायु कार्रवाई में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत दर्शाता है। यह सम्मेलन, जिसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है, का उद्देश्य बड़े बिल्ली प्रजाति वाले देशों, जैव-विविधता विशेषज्ञों और जलवायु सुरक्षा से जुड़े हितधारकों को एक साथ लाकर सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों बाघ, सिंह, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर, चीता और प्यूमा के संरक्षण पर सामूहिक रूप से काम करना है। 3. दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? A. हैदराबाद B. कोयंबटूर C. बेंगलुरु D. तिरुवनंतपुरम 3. B. कोयंबटूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत को प्राकृतिक खेती का वैश्विक केंद्र बनाने की दृष्टि पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती की पद्धति भारतीय परंपराओं में निहित है, पर्यावरण के अनुकूल है और प्रकृति के अनुसार सबसे उपयुक्त है। उन्होंने किसानों से “वन एकर, वन सीजन” मॉडल अपनाने की अपील की, ताकि स्थायी कृषि को बढ़ावा मिल सके।