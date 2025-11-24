25th November 2025 Holiday: गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर दिल्ली कल बंद रहेंगे स्कूल, UP समेत इन राज्यों में छुट्टी का ऐलान

देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। कल, यानी 25 नवंबर 2025 को श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश (UP) सहित कुछ अन्य राज्यों की सरकारों ने पब्लिक छुट्टी की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने 25 नवंबर 2025 (मंगलवार) को सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों के लिए छुट्टी की घोषणा की।

25 नवंबर को क्यों रहेगी छुट्टी?

सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के कारण कल दिल्ली समेत कई राज्यों में पब्लिक छुट्टी है। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, सत्य और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए सन् 1675 में दिल्ली में अपना बलिदान दिया था। उन्हें 'हिंद की चादर' के नाम से भी जाना जाता है।