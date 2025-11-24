BIhar STET Answer Key 2025
Focus
Quick Links

RRB Group D 2025 Previous Year Cutoff Marks: रेलवे ग्रुप डी की जोन वाइज कट ऑफ यहाँ चेक करें

By Sonal Mishra
Nov 24, 2025, 18:16 IST

RRB Group D 2025 Previous Year Cutoff Marks: अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु कटऑफ अंक महत्वपूर्ण हैं। पिछले वर्षों के रुझानों और श्रेणीवार कटऑफ का विश्लेषण करने के बाद, उम्मीदवार अपनी तैयारी की रणनीतियों में बदलाव कर सकते हैं और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। विभिन्न आरआरबी द्वारा जारी श्रेणीवार कटऑफ अंक यहां देखें।

Add as a preferred source on Google
Join us
RRB Group D 2025 Previous Year Cutoff Marks: रेलवे ग्रुप डी की जोन वाइज कट ऑफ यहाँ चेक करें
RRB Group D 2025 Previous Year Cutoff Marks: रेलवे ग्रुप डी की जोन वाइज कट ऑफ यहाँ चेक करें

RRB Group D 2025 Previous Year Cutoff Marks: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) अपने ग्रुप डी भर्ती अभियान के माध्यम से हजारों नौकरियों के अवसर प्रदान करता है। आर आर बी ग्रुप डी परीक्षा 27 नवम्बर से शुरू हो रही है,  इस परीक्षा में लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होंगे. जिससे यह परीक्षा अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो जाती है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी करते समय किसी उम्मीदवार को जिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना चाहिए, उनमें से एक है पिछले वर्ष के कटऑफ अंक, क्योंकि कटऑफ ही एकमात्र कारक है जो यह निर्धारित करता है कि उम्मीदवार अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करेगा या नहीं।

इस लेख में हम आरआरबी ग्रुप डी के पिछले वर्ष के कटऑफ अंकों के बारे में अपनी समझ को गहरा करेंगे, कटऑफ रुझानों का विश्लेषण करेंगे और उन जानकारियों के बारे में जानेंगे जिन पर कटऑफ अंक निर्भर हैं।

आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ अंक

कटऑफ अंक वे न्यूनतम अंक हैं जो किसी उम्मीदवार को आरआरबी ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में योग्य होने के लिए प्राप्त करने होंगे। आरआरबी विभिन्न क्षेत्रों के लिए ग्रुप डी परिणाम और कटऑफ अंक पीडीएफ में जारी करेगा। आरआरबी ग्रुप डी चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) और चिकित्सा परीक्षा (एमई) शामिल हैं। आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को पीईटी और आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2025 में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के स्तर को समझने के लिए पिछले वर्ष के कटऑफ अंक अवश्य देखने चाहिए।

आरआरबी ग्रुप डी पिछले वर्ष के कटऑफ अंक

आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा आखिरी बार 2022 में आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 1.8 करोड़ उम्मीदवारों ने लगभग 1 लाख रिक्तियों के लिए परीक्षा दी थी। नीचे हमने विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रत्येक आरआरबी द्वारा जारी पिछले वर्ष की कटऑफ दी है।

आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022

आरआरबी ने ग्रुप डी के नतीजों के साथ 2022 की ग्रुप डी कटऑफ भी जारी कर दी है। हर आरआरबी के लिए कटऑफ अंक अलग-अलग जारी किए गए हैं। श्रेणीवार कटऑफ अंकों के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: इलाहाबाद

आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- इलाहाबाद

वर्ग

सामान्य 

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग

ईडब्ल्यूएस

ओपन 

98.00447

93.41966

83.33706

96.30549

91.76955

सामान्यीकृत अंक

66.48579

52.35827

35.55405

59.93657

48.83271

पूर्व-एसएम

86.61691

79.70736

--

78.45995

--

सामान्यीकृत अंक

40.15225

31.57598

--

31.57598

--

आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: अजमेर

आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022 - अजमेर

वर्ग

सामान्य 

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग

ईडब्ल्यूएस

ओपन 

97.45229

91.36657

91.39524

95.16873

88.14747

सामान्यीकृत अंक

68.32994

54.02575

54.08034

61.66614

48.76577

पूर्व-एसएम

81.78425

71.21144

84.40016

70.8054

88.59409

सामान्यीकृत अंक

40.11113

30.43849

43.33901

30.02906

49.47681

आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: कोलकाता

आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- कोलकाता

वर्ग

सामान्य 

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग

ईडब्ल्यूएस

ओपन 

96.62203

90.67148

83.76549

94.88499

85.45969

सामान्यीकृत अंक

69.60526

58.42711

48.28362

65.89208

50.46005

पूर्व-एसएम

75.89393

64.71957

66.30072

63.64558

--

सामान्यीकृत अंक

40.00777

30.85707

31.98892

30.01119

--

आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: भुवनेश्वर

आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- भुवनेश्वर

वर्ग

सामान्य 

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग

ईडब्ल्यूएस

ओपन 

96.96366

88.26087

84.33973

93.57418

88.017

सामान्यीकृत अंक

66.4981

49.13464

44.13481

58.36622

48.77533

पूर्व-एसएम

80.74159

72.25788

74.61424

70.87433

--

सामान्यीकृत अंक

40.18912

31.78484

33.71859

30.63973

--

आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: भोपाल

आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- भोपाल

वर्ग

सामान्य 

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग

ईडब्ल्यूएस

ओपन 

96.64

87.05

83.62

93.44

79.24

सामान्यीकृत अंक

65.87

49.33

44.84

58.53

40

पूर्व-एसएम

80.23

68.38

69.37

69.02

--

सामान्यीकृत अंक

41

30.4

31.16

30.84

--

आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: अहमदाबाद

आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- अहमदाबाद

वर्ग

सामान्य 

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग

ईडब्ल्यूएस

ओपन 

97.09

88.72

86.92

94.86

89.56

सामान्यीकृत अंक

62.67

50.81

49.18

58.43

51.66

पूर्व-एसएम

75.34

78.6

82.19

59.69

89.39

सामान्यीकृत अंक

40.35

42.49

45.21

30.34

51.48

आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: चेन्नई

आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- चेन्नई

वर्ग

सामान्य 

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग

ईडब्ल्यूएस

ओपन 

94.06

86.46

81.4

90.84

77.91

सामान्यीकृत अंक

60.95

49.89

43.58

55.65

40

पूर्व-एसएम

78.05

68.56

--

66.31

--

सामान्यीकृत अंक

40.12

32.32

--

30.64

--

आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: पटना

आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- पटना

वर्ग

सामान्य 

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग

ईडब्ल्यूएस

ओपन 

97.95

90.31

85.66

96.47

91.64

सामान्यीकृत अंक

66.2

50.12

43.35

61.88

52.45

पूर्व-एसएम

82.92

78.29

--

73.58

90.09

सामान्यीकृत अंक

40.08

34.83

--

30.05

49.73

आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: बैंगलोर

आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- बैंगलोर

वर्ग

सामान्य 

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग

ईडब्ल्यूएस

ओपन 

96.88

89.05

85.77

94.05

86.99

सामान्यीकृत अंक

66.32

52.51

48.67

60.26

50.08

पूर्व-एसएम

80.38

69.36

--

63.76

--

सामान्यीकृत अंक

43.09

33.99

--

30.3

--

आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: गुवाहाटी

आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- गुवाहाटी

वर्ग

सामान्य 

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग

ईडब्ल्यूएस

ओपन 

96.88

91.08

83.32

92.77

85.94

सामान्यीकृत अंक

60.31

47.47

36.9

50.23

40.03

पूर्व-एसएम

88.56

84.22

86.64

86.81

--

सामान्यीकृत अंक

43.37

37.96

40.96

41.19

--

आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: रांची

आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- रांची

वर्ग

सामान्य 

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग

ईडब्ल्यूएस

ओपन 

96.8

87.38

81.15

93.76

87.12

सामान्यीकृत अंक

70.64

54.29

46.95

64.64

53.97

पूर्व-एसएम

74.81

64.77

--

64.54

92.74

सामान्यीकृत अंक

40.26

31.3

--

30.99

62.93

आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: मुंबई

आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- मुंबई

वर्ग

समान्य 

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग

ईडब्ल्यूएस

ओपन 

96.76876

91.14303

85.68447

94.56106

81.7703

सामान्यीकृत अंक

64.10801

51.89392

44.35537

58.15213

40

पूर्व-एसएम

82.84641

70.65375

--

70.58607

--

सामान्यीकृत अंक

41.24492

30.42212

--

30.42212

--

आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: चंडीगढ़

आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- चंडीगढ़

वर्ग

सामान्य 

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़ा वर्ग

ईडब्ल्यूएस

ओपन 

98.35

94.53

89.09

96.49

93.47

सामान्यीकृत अंक

70.98

60.08

50.18

64.77

57.75

पूर्व-एसएम

80.83

72.43

--

69.71

81

सामान्यीकृत अंक

40.03

32.44

--

30.18

40.21

आरआरबी ग्रुप डी 2019 कटऑफ जोन-वार

आरआरबी ने ग्रुप डी के नतीजों के साथ 2019 की ग्रुप डी कटऑफ भी जारी कर दी है। हर आरआरबी के लिए कटऑफ अंक अलग-अलग जारी किए गए हैं। श्रेणीवार कटऑफ अंकों के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ 2019

अजमेर के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ

वर्ग

सामान्य 

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

समुदाय

73.73073

70.10507

63.37549

60.62978

भूतपूर्व सैनिकों

40.2065

30.02539

30.47971

30.35898

रेलवे में सीसीएए

40.04823

30.3426

30.4326

32.58236

इलाहाबाद के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ

वर्ग

सामान्य 

ओबीसी/एनसीएल

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

समुदाय

74.57579

69.7874

62.92684

50.12207

भूतपूर्व सैनिकों

40.00081

30.04608

32.55328

33.86401

रेलवे में सीसीएए

41.16811

30.3426

30.7159

36.44781

अहमदाबाद के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ

वर्ग

सामान्य 

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

समुदाय

71.86468

66.77575

60.85283

57.85161

भूतपूर्व सैनिकों

40.00159

30.04044

30.38026

———–

रेलवे में सीसीएए

40.04823

30.3426

30.3426

30.3426

बेंगलुरु के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ

वर्ग

सामान्य 

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

समुदाय

62.01964

56.60285

49.6525

48.78492

भूतपूर्व सैनिकों

40.23986

30.06408

30.04608

35.40327

रेलवे में सीसीएए

42.59145

31.08919

30.7159

32.20906

आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ भोपाल के लिए

वर्ग

सामान्य 

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

समुदाय

75.03355

70.75118

63.5172

58.61426

भूतपूर्व सैनिकों

40.06859

30.05624

30.33041

0

रेलवे में सीसीएए

40.04823

30.3426

30.3426

30.7159

बिलासपुर के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ

वर्ग

सामान्य 

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

समुदाय

70.22887

66.0797

59.50198

52.73928

भूतपूर्व सैनिकों

40.04764

30.072

31.01847

30.44739

रेलवे में सीसीएए

40.04823

30.3426

30.7159

30.3426

भुवनेश्वर के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ

वर्ग

सामान्य 

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

समुदाय

73.86689

69.13033

60.82752

55.83808

भूतपूर्व सैनिकों

40.04823

30.40393

30.51015

34.32121

रेलवे में सीसीएए

40.79482

30.3426

31.46248

31.46248

चंडीगढ़ के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ

वर्ग

सामान्य 

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

समुदाय

75.07613

68.55507

34.39158

55.13337

भूतपूर्व सैनिकों

40.00611

30.05769

30.08656

36.19895

रेलवे में सीसीएए

40.42153

30.3426

30.3426

32.95565

चेन्नई के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ

वर्ग

सामान्य 

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

समुदाय

71.5312

68.63312

61.5675

55.32595

भूतपूर्व सैनिकों

40.14442

30.00703

30.1357

32.63244

रेलवे में सीसीएए

41.5414

30.3426

30.33041

30.7159

गोरखपुर के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ

वर्ग

सामान्य 

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

समुदाय

73.90623

69.27577

60.92724

54.35642

भूतपूर्व सैनिकों

40.16889

30.06729

32.36991

0

रेलवे में सीसीएए

40.79482

30.3426

31.46248

31.08919

गुवाहाटी के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ

वर्ग

सामान्य 

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

समुदाय

77.09933

72.22287

67.39113

57.07288

भूतपूर्व सैनिकों

40.86204

30.45276

31.28844

31.46806

रेलवे में सीसीएए

40.42153

30.3426

30.3426

31.83577

कोलकाता के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ

वर्ग

सामान्य 

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

समुदाय

80.57238

71.77651

71.6048

55.76072

भूतपूर्व सैनिकों

40.01368

30.16633

30.00703

0

रेलवे में सीसीएए

40.04823

30.3426

31.08919

0

मुंबई के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ

वर्ग

सामान्य 

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

समुदाय

67.96106

63.08909

58.88383

52.58975

भूतपूर्व सैनिकों

40.16796

30.08656

30.0036

37.62862

रेलवे में सीसीएए

40.04823

30.30418

30.3426

30.7159

पटना के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ

वर्ग

सामान्य 

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

समुदाय

77.0035

72.51232

61.64224

58.20304

भूतपूर्व सैनिकों

40.19724

30.05174

33.04063

30.54074

रेलवे में सीसीएए

40.04823

30.3426

30.7159

37.43518

रांची के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ

वर्ग

सामान्य 

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

समुदाय

76.30354

71.44115

62.4157

58.68276

भूतपूर्व सैनिकों

40.0968

30.18282

34.04212

30.07665

रेलवे में सीसीएए

40.04823

30.3426

30.3426

30.3426

आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ सिकंदराबाद के लिए

वर्ग

सामान्य 

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

समुदाय

69.79887

65.69349

59.9624

56.68657

भूतपूर्व सैनिकों

40.00159

30.0036

30.39356

31.07579

रेलवे में सीसीएए

40.42153

30.3426

30.3426

31.94469

आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ अंकों को प्रभावित करने वाले कारक

कटऑफ अंक विभिन्न कारकों पर निर्धारित होते हैं, जैसे रिक्तियों की संख्या, परीक्षा का कठिनाई स्तर, उम्मीदवारों की संख्या, श्रेणीवार आरक्षण आदि। नीचे विवरण देखें

रिक्तियों की संख्या:रिक्तियां कटऑफ अंक निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं, उम्मीदवारों की अधिक संख्या से कटऑफ थोड़ा कम हो जाएगा

परीक्षा का कठिनाई स्तर:यदि परीक्षा का कठिनाई स्तर कठिन होगा तो परिणामतः कटऑफ अंक कम होंगे।

अभ्यर्थियों की संख्या:यदि अधिक अभ्यर्थी पदों के लिए आवेदन करेंगे, तो इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कटऑफ अंक भी अधिक होंगे।

श्रेणीवार आरक्षण: विभिन्न श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कटऑफ अलग-अलग होती है; आमतौर पर, सामान्य श्रेणी में सबसे अधिक कटऑफ अंक होते हैं।

सामान्यीकरण प्रक्रिया:आरआरबी ग्रुप डी अलग-अलग कठिनाई स्तरों के आधार पर विभिन्न पालियों में अंकों को समायोजित करने के लिए सामान्यीकरण प्रक्रिया का पालन करता है। यह प्रक्रिया अंतिम कटऑफ अंकों को प्रभावित कर सकती है।

Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News