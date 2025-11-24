RRB Group D 2025 Previous Year Cutoff Marks: रेलवे ग्रुप डी की जोन वाइज कट ऑफ यहाँ चेक करें

आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ 2019

अजमेर के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ वर्ग सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति

समुदाय 73.73073 70.10507 63.37549 60.62978

भूतपूर्व सैनिकों 40.2065 30.02539 30.47971 30.35898

रेलवे में सीसीएए 40.04823 30.3426 30.4326 32.58236

इलाहाबाद के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ वर्ग सामान्य ओबीसी/एनसीएल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति

समुदाय 74.57579 69.7874 62.92684 50.12207

भूतपूर्व सैनिकों 40.00081 30.04608 32.55328 33.86401

रेलवे में सीसीएए 41.16811 30.3426 30.7159 36.44781

अहमदाबाद के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ वर्ग सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति

समुदाय 71.86468 66.77575 60.85283 57.85161

भूतपूर्व सैनिकों 40.00159 30.04044 30.38026 ———–

रेलवे में सीसीएए 40.04823 30.3426 30.3426 30.3426

बेंगलुरु के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ वर्ग सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति

समुदाय 62.01964 56.60285 49.6525 48.78492

भूतपूर्व सैनिकों 40.23986 30.06408 30.04608 35.40327

रेलवे में सीसीएए 42.59145 31.08919 30.7159 32.20906

आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ भोपाल के लिए वर्ग सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति

समुदाय 75.03355 70.75118 63.5172 58.61426

भूतपूर्व सैनिकों 40.06859 30.05624 30.33041 0

रेलवे में सीसीएए 40.04823 30.3426 30.3426 30.7159

बिलासपुर के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ वर्ग सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति

समुदाय 70.22887 66.0797 59.50198 52.73928

भूतपूर्व सैनिकों 40.04764 30.072 31.01847 30.44739

रेलवे में सीसीएए 40.04823 30.3426 30.7159 30.3426

भुवनेश्वर के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ वर्ग सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति

समुदाय 73.86689 69.13033 60.82752 55.83808

भूतपूर्व सैनिकों 40.04823 30.40393 30.51015 34.32121

रेलवे में सीसीएए 40.79482 30.3426 31.46248 31.46248

चंडीगढ़ के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ वर्ग सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति

समुदाय 75.07613 68.55507 34.39158 55.13337

भूतपूर्व सैनिकों 40.00611 30.05769 30.08656 36.19895

रेलवे में सीसीएए 40.42153 30.3426 30.3426 32.95565

चेन्नई के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ वर्ग सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति

समुदाय 71.5312 68.63312 61.5675 55.32595

भूतपूर्व सैनिकों 40.14442 30.00703 30.1357 32.63244

रेलवे में सीसीएए 41.5414 30.3426 30.33041 30.7159

गोरखपुर के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ वर्ग सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति

समुदाय 73.90623 69.27577 60.92724 54.35642

भूतपूर्व सैनिकों 40.16889 30.06729 32.36991 0

रेलवे में सीसीएए 40.79482 30.3426 31.46248 31.08919

गुवाहाटी के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ वर्ग सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति

समुदाय 77.09933 72.22287 67.39113 57.07288

भूतपूर्व सैनिकों 40.86204 30.45276 31.28844 31.46806

रेलवे में सीसीएए 40.42153 30.3426 30.3426 31.83577

कोलकाता के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ वर्ग सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति

समुदाय 80.57238 71.77651 71.6048 55.76072

भूतपूर्व सैनिकों 40.01368 30.16633 30.00703 0

रेलवे में सीसीएए 40.04823 30.3426 31.08919 0

मुंबई के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ वर्ग सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति

समुदाय 67.96106 63.08909 58.88383 52.58975

भूतपूर्व सैनिकों 40.16796 30.08656 30.0036 37.62862

रेलवे में सीसीएए 40.04823 30.30418 30.3426 30.7159

पटना के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ वर्ग सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति

समुदाय 77.0035 72.51232 61.64224 58.20304

भूतपूर्व सैनिकों 40.19724 30.05174 33.04063 30.54074

रेलवे में सीसीएए 40.04823 30.3426 30.7159 37.43518

रांची के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ वर्ग सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति

समुदाय 76.30354 71.44115 62.4157 58.68276

भूतपूर्व सैनिकों 40.0968 30.18282 34.04212 30.07665

रेलवे में सीसीएए 40.04823 30.3426 30.3426 30.3426

आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ सिकंदराबाद के लिए वर्ग सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति

समुदाय 69.79887 65.69349 59.9624 56.68657

भूतपूर्व सैनिकों 40.00159 30.0036 30.39356 31.07579