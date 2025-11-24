RRB Group D 2025 Previous Year Cutoff Marks: रेलवे ग्रुप डी की जोन वाइज कट ऑफ यहाँ चेक करें

RRB Group D 2025 Previous Year Cutoff Marks: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) अपने ग्रुप डी भर्ती अभियान के माध्यम से हजारों नौकरियों के अवसर प्रदान करता है। आर आर बी ग्रुप डी परीक्षा 27 नवम्बर से शुरू हो रही है, इस परीक्षा में लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होंगे. जिससे यह परीक्षा अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो जाती है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी करते समय किसी उम्मीदवार को जिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना चाहिए, उनमें से एक है पिछले वर्ष के कटऑफ अंक, क्योंकि कटऑफ ही एकमात्र कारक है जो यह निर्धारित करता है कि उम्मीदवार अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करेगा या नहीं।
इस लेख में हम आरआरबी ग्रुप डी के पिछले वर्ष के कटऑफ अंकों के बारे में अपनी समझ को गहरा करेंगे, कटऑफ रुझानों का विश्लेषण करेंगे और उन जानकारियों के बारे में जानेंगे जिन पर कटऑफ अंक निर्भर हैं।
आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ अंक
कटऑफ अंक वे न्यूनतम अंक हैं जो किसी उम्मीदवार को आरआरबी ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में योग्य होने के लिए प्राप्त करने होंगे। आरआरबी विभिन्न क्षेत्रों के लिए ग्रुप डी परिणाम और कटऑफ अंक पीडीएफ में जारी करेगा। आरआरबी ग्रुप डी चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) और चिकित्सा परीक्षा (एमई) शामिल हैं। आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को पीईटी और आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2025 में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के स्तर को समझने के लिए पिछले वर्ष के कटऑफ अंक अवश्य देखने चाहिए।
आरआरबी ग्रुप डी पिछले वर्ष के कटऑफ अंक
आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा आखिरी बार 2022 में आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 1.8 करोड़ उम्मीदवारों ने लगभग 1 लाख रिक्तियों के लिए परीक्षा दी थी। नीचे हमने विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रत्येक आरआरबी द्वारा जारी पिछले वर्ष की कटऑफ दी है।
आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022
आरआरबी ने ग्रुप डी के नतीजों के साथ 2022 की ग्रुप डी कटऑफ भी जारी कर दी है। हर आरआरबी के लिए कटऑफ अंक अलग-अलग जारी किए गए हैं। श्रेणीवार कटऑफ अंकों के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।
आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: इलाहाबाद
|
आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- इलाहाबाद
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
ईडब्ल्यूएस
|
ओपन
|
98.00447
|
93.41966
|
83.33706
|
96.30549
|
91.76955
|
सामान्यीकृत अंक
|
66.48579
|
52.35827
|
35.55405
|
59.93657
|
48.83271
|
पूर्व-एसएम
|
86.61691
|
79.70736
|
--
|
78.45995
|
--
|
सामान्यीकृत अंक
|
40.15225
|
31.57598
|
--
|
31.57598
|
--
आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: अजमेर
|
आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022 - अजमेर
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
ईडब्ल्यूएस
|
ओपन
|
97.45229
|
91.36657
|
91.39524
|
95.16873
|
88.14747
|
सामान्यीकृत अंक
|
68.32994
|
54.02575
|
54.08034
|
61.66614
|
48.76577
|
पूर्व-एसएम
|
81.78425
|
71.21144
|
84.40016
|
70.8054
|
88.59409
|
सामान्यीकृत अंक
|
40.11113
|
30.43849
|
43.33901
|
30.02906
|
49.47681
आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: कोलकाता
|
आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- कोलकाता
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
ईडब्ल्यूएस
|
ओपन
|
96.62203
|
90.67148
|
83.76549
|
94.88499
|
85.45969
|
सामान्यीकृत अंक
|
69.60526
|
58.42711
|
48.28362
|
65.89208
|
50.46005
|
पूर्व-एसएम
|
75.89393
|
64.71957
|
66.30072
|
63.64558
|
--
|
सामान्यीकृत अंक
|
40.00777
|
30.85707
|
31.98892
|
30.01119
|
--
आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: भुवनेश्वर
|
आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- भुवनेश्वर
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
ईडब्ल्यूएस
|
ओपन
|
96.96366
|
88.26087
|
84.33973
|
93.57418
|
88.017
|
सामान्यीकृत अंक
|
66.4981
|
49.13464
|
44.13481
|
58.36622
|
48.77533
|
पूर्व-एसएम
|
80.74159
|
72.25788
|
74.61424
|
70.87433
|
--
|
सामान्यीकृत अंक
|
40.18912
|
31.78484
|
33.71859
|
30.63973
|
--
आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: भोपाल
|
आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- भोपाल
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
ईडब्ल्यूएस
|
ओपन
|
96.64
|
87.05
|
83.62
|
93.44
|
79.24
|
सामान्यीकृत अंक
|
65.87
|
49.33
|
44.84
|
58.53
|
40
|
पूर्व-एसएम
|
80.23
|
68.38
|
69.37
|
69.02
|
--
|
सामान्यीकृत अंक
|
41
|
30.4
|
31.16
|
30.84
|
--
आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: अहमदाबाद
|
आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- अहमदाबाद
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
ईडब्ल्यूएस
|
ओपन
|
97.09
|
88.72
|
86.92
|
94.86
|
89.56
|
सामान्यीकृत अंक
|
62.67
|
50.81
|
49.18
|
58.43
|
51.66
|
पूर्व-एसएम
|
75.34
|
78.6
|
82.19
|
59.69
|
89.39
|
सामान्यीकृत अंक
|
40.35
|
42.49
|
45.21
|
30.34
|
51.48
आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: चेन्नई
|
आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- चेन्नई
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
ईडब्ल्यूएस
|
ओपन
|
94.06
|
86.46
|
81.4
|
90.84
|
77.91
|
सामान्यीकृत अंक
|
60.95
|
49.89
|
43.58
|
55.65
|
40
|
पूर्व-एसएम
|
78.05
|
68.56
|
--
|
66.31
|
--
|
सामान्यीकृत अंक
|
40.12
|
32.32
|
--
|
30.64
|
--
आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: पटना
|
आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- पटना
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
ईडब्ल्यूएस
|
ओपन
|
97.95
|
90.31
|
85.66
|
96.47
|
91.64
|
सामान्यीकृत अंक
|
66.2
|
50.12
|
43.35
|
61.88
|
52.45
|
पूर्व-एसएम
|
82.92
|
78.29
|
--
|
73.58
|
90.09
|
सामान्यीकृत अंक
|
40.08
|
34.83
|
--
|
30.05
|
49.73
आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: बैंगलोर
|
आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- बैंगलोर
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
ईडब्ल्यूएस
|
ओपन
|
96.88
|
89.05
|
85.77
|
94.05
|
86.99
|
सामान्यीकृत अंक
|
66.32
|
52.51
|
48.67
|
60.26
|
50.08
|
पूर्व-एसएम
|
80.38
|
69.36
|
--
|
63.76
|
--
|
सामान्यीकृत अंक
|
43.09
|
33.99
|
--
|
30.3
|
--
आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: गुवाहाटी
|
आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- गुवाहाटी
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
ईडब्ल्यूएस
|
ओपन
|
96.88
|
91.08
|
83.32
|
92.77
|
85.94
|
सामान्यीकृत अंक
|
60.31
|
47.47
|
36.9
|
50.23
|
40.03
|
पूर्व-एसएम
|
88.56
|
84.22
|
86.64
|
86.81
|
--
|
सामान्यीकृत अंक
|
43.37
|
37.96
|
40.96
|
41.19
|
--
आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: रांची
|
आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- रांची
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
ईडब्ल्यूएस
|
ओपन
|
96.8
|
87.38
|
81.15
|
93.76
|
87.12
|
सामान्यीकृत अंक
|
70.64
|
54.29
|
46.95
|
64.64
|
53.97
|
पूर्व-एसएम
|
74.81
|
64.77
|
--
|
64.54
|
92.74
|
सामान्यीकृत अंक
|
40.26
|
31.3
|
--
|
30.99
|
62.93
आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: मुंबई
|
आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- मुंबई
|
वर्ग
|
समान्य
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
ईडब्ल्यूएस
|
ओपन
|
96.76876
|
91.14303
|
85.68447
|
94.56106
|
81.7703
|
सामान्यीकृत अंक
|
64.10801
|
51.89392
|
44.35537
|
58.15213
|
40
|
पूर्व-एसएम
|
82.84641
|
70.65375
|
--
|
70.58607
|
--
|
सामान्यीकृत अंक
|
41.24492
|
30.42212
|
--
|
30.42212
|
--
आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ 2022: चंडीगढ़
|
आरआरबी ग्रुप डी कट ऑफ 2022- चंडीगढ़
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
ईडब्ल्यूएस
|
ओपन
|
98.35
|
94.53
|
89.09
|
96.49
|
93.47
|
सामान्यीकृत अंक
|
70.98
|
60.08
|
50.18
|
64.77
|
57.75
|
पूर्व-एसएम
|
80.83
|
72.43
|
--
|
69.71
|
81
|
सामान्यीकृत अंक
|
40.03
|
32.44
|
--
|
30.18
|
40.21
आरआरबी ग्रुप डी 2019 कटऑफ जोन-वार
आरआरबी ने ग्रुप डी के नतीजों के साथ 2019 की ग्रुप डी कटऑफ भी जारी कर दी है। हर आरआरबी के लिए कटऑफ अंक अलग-अलग जारी किए गए हैं। श्रेणीवार कटऑफ अंकों के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।
|
आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ 2019
|
अजमेर के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
समुदाय
|
73.73073
|
70.10507
|
63.37549
|
60.62978
|
भूतपूर्व सैनिकों
|
40.2065
|
30.02539
|
30.47971
|
30.35898
|
रेलवे में सीसीएए
|
40.04823
|
30.3426
|
30.4326
|
32.58236
|
इलाहाबाद के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ
|
वर्ग
|
सामान्य
|
ओबीसी/एनसीएल
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
समुदाय
|
74.57579
|
69.7874
|
62.92684
|
50.12207
|
भूतपूर्व सैनिकों
|
40.00081
|
30.04608
|
32.55328
|
33.86401
|
रेलवे में सीसीएए
|
41.16811
|
30.3426
|
30.7159
|
36.44781
|
अहमदाबाद के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
समुदाय
|
71.86468
|
66.77575
|
60.85283
|
57.85161
|
भूतपूर्व सैनिकों
|
40.00159
|
30.04044
|
30.38026
|
———–
|
रेलवे में सीसीएए
|
40.04823
|
30.3426
|
30.3426
|
30.3426
|
बेंगलुरु के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
समुदाय
|
62.01964
|
56.60285
|
49.6525
|
48.78492
|
भूतपूर्व सैनिकों
|
40.23986
|
30.06408
|
30.04608
|
35.40327
|
रेलवे में सीसीएए
|
42.59145
|
31.08919
|
30.7159
|
32.20906
|
आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ भोपाल के लिए
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
समुदाय
|
75.03355
|
70.75118
|
63.5172
|
58.61426
|
भूतपूर्व सैनिकों
|
40.06859
|
30.05624
|
30.33041
|
0
|
रेलवे में सीसीएए
|
40.04823
|
30.3426
|
30.3426
|
30.7159
|
बिलासपुर के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
समुदाय
|
70.22887
|
66.0797
|
59.50198
|
52.73928
|
भूतपूर्व सैनिकों
|
40.04764
|
30.072
|
31.01847
|
30.44739
|
रेलवे में सीसीएए
|
40.04823
|
30.3426
|
30.7159
|
30.3426
|
भुवनेश्वर के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
समुदाय
|
73.86689
|
69.13033
|
60.82752
|
55.83808
|
भूतपूर्व सैनिकों
|
40.04823
|
30.40393
|
30.51015
|
34.32121
|
रेलवे में सीसीएए
|
40.79482
|
30.3426
|
31.46248
|
31.46248
|
चंडीगढ़ के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
समुदाय
|
75.07613
|
68.55507
|
34.39158
|
55.13337
|
भूतपूर्व सैनिकों
|
40.00611
|
30.05769
|
30.08656
|
36.19895
|
रेलवे में सीसीएए
|
40.42153
|
30.3426
|
30.3426
|
32.95565
|
चेन्नई के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
समुदाय
|
71.5312
|
68.63312
|
61.5675
|
55.32595
|
भूतपूर्व सैनिकों
|
40.14442
|
30.00703
|
30.1357
|
32.63244
|
रेलवे में सीसीएए
|
41.5414
|
30.3426
|
30.33041
|
30.7159
|
गोरखपुर के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
समुदाय
|
73.90623
|
69.27577
|
60.92724
|
54.35642
|
भूतपूर्व सैनिकों
|
40.16889
|
30.06729
|
32.36991
|
0
|
रेलवे में सीसीएए
|
40.79482
|
30.3426
|
31.46248
|
31.08919
|
गुवाहाटी के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
समुदाय
|
77.09933
|
72.22287
|
67.39113
|
57.07288
|
भूतपूर्व सैनिकों
|
40.86204
|
30.45276
|
31.28844
|
31.46806
|
रेलवे में सीसीएए
|
40.42153
|
30.3426
|
30.3426
|
31.83577
|
कोलकाता के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
समुदाय
|
80.57238
|
71.77651
|
71.6048
|
55.76072
|
भूतपूर्व सैनिकों
|
40.01368
|
30.16633
|
30.00703
|
0
|
रेलवे में सीसीएए
|
40.04823
|
30.3426
|
31.08919
|
0
|
मुंबई के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
समुदाय
|
67.96106
|
63.08909
|
58.88383
|
52.58975
|
भूतपूर्व सैनिकों
|
40.16796
|
30.08656
|
30.0036
|
37.62862
|
रेलवे में सीसीएए
|
40.04823
|
30.30418
|
30.3426
|
30.7159
|
पटना के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
समुदाय
|
77.0035
|
72.51232
|
61.64224
|
58.20304
|
भूतपूर्व सैनिकों
|
40.19724
|
30.05174
|
33.04063
|
30.54074
|
रेलवे में सीसीएए
|
40.04823
|
30.3426
|
30.7159
|
37.43518
|
रांची के लिए आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
समुदाय
|
76.30354
|
71.44115
|
62.4157
|
58.68276
|
भूतपूर्व सैनिकों
|
40.0968
|
30.18282
|
34.04212
|
30.07665
|
रेलवे में सीसीएए
|
40.04823
|
30.3426
|
30.3426
|
30.3426
|
आरआरबी ग्रुप डी कट-ऑफ सिकंदराबाद के लिए
|
वर्ग
|
सामान्य
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
अनुसूचित जाति
|
अनुसूचित जनजाति
|
समुदाय
|
69.79887
|
65.69349
|
59.9624
|
56.68657
|
भूतपूर्व सैनिकों
|
40.00159
|
30.0036
|
30.39356
|
31.07579
|
रेलवे में सीसीएए
|
40.42153
|
30.3426
|
30.3426
|
31.94469
आरआरबी ग्रुप डी कटऑफ अंकों को प्रभावित करने वाले कारक
कटऑफ अंक विभिन्न कारकों पर निर्धारित होते हैं, जैसे रिक्तियों की संख्या, परीक्षा का कठिनाई स्तर, उम्मीदवारों की संख्या, श्रेणीवार आरक्षण आदि। नीचे विवरण देखें
रिक्तियों की संख्या:रिक्तियां कटऑफ अंक निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं, उम्मीदवारों की अधिक संख्या से कटऑफ थोड़ा कम हो जाएगा
परीक्षा का कठिनाई स्तर:यदि परीक्षा का कठिनाई स्तर कठिन होगा तो परिणामतः कटऑफ अंक कम होंगे।
अभ्यर्थियों की संख्या:यदि अधिक अभ्यर्थी पदों के लिए आवेदन करेंगे, तो इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कटऑफ अंक भी अधिक होंगे।
श्रेणीवार आरक्षण: विभिन्न श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कटऑफ अलग-अलग होती है; आमतौर पर, सामान्य श्रेणी में सबसे अधिक कटऑफ अंक होते हैं।
सामान्यीकरण प्रक्रिया:आरआरबी ग्रुप डी अलग-अलग कठिनाई स्तरों के आधार पर विभिन्न पालियों में अंकों को समायोजित करने के लिए सामान्यीकरण प्रक्रिया का पालन करता है। यह प्रक्रिया अंतिम कटऑफ अंकों को प्रभावित कर सकती है।
