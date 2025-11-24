बिहार STET आंसर 2025 जारी: डाउनलोड करें BSEB एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 उत्तर कुंजी, रिस्पॉन्स शीट पीडीएफ

Bihar STET Answer Key 2025 PDF: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB)ने आज, 24 नवंबर को रात 9 बज कर 50 मिनट पर बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। जो कैंडिडेट एग्जाम में शामिल हुए थे, वे BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट- bsebstet.org से बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 की रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते है। बिहार एसटीईटी परीक्षा उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होगी। बिहार बोर्ड ने BSEB STET 2025 परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच राज्य भर में निर्धारित किए गए एग्जाम सेटरों पर आयोजित की थी। बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 2025 में दो पेपर शामिल थे- पेपर 1 सेकेंडरी-लेवल टीचर एलिजिबिलिटी के लिए और पेपर 2 सीनियर सेकेंडरी-लेवल टीचर एलिजिबिलिटी के लिए। Bihar STET Answer Key 2025 Direct Link बिहार STET 2025 पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए प्रोविजनल आंसर की, रिस्पॉन्स शीट का लिंक अब एक्टिव हो चुका है। कैंडिडेट्स लॉगिन करके BSEB STET आंसर की PDF देख और डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर अपनी यूज़र ID और पासवर्ड के जरिए अपनी रिस्पॉन्स शीट पीडीएफ डाउनलोड करें।

बिहार STET आंसर की 2025 पर ऑब्जेक्शन उठाने की लास्ट डेट क्या है? उम्मीदवारों को आपत्ति (Objection) दर्ज करने का मौका 27 नवंबर 2025 तक रात 11:55 बजे तक मिलेगा। तय समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए जिन उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी में किसी भी प्रश्न पर आपत्ति है, वे अंतिम तिथि से पहले अपनी आपत्ति दर्ज कर दें। Bihar STET Answer Key Raise Objection Fee कितनी है? बिहार स्टेट आंसर की 2025 पर आपत्ति (Objection) दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 50 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। बोर्ड की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि सभी आपत्तियां केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार की जाएंगी। साथ ही, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आपत्ति दर्ज करने से पहले संबंधित प्रश्न का प्रमाण (स्रोत/रिफरेंस) अवश्य अपलोड करें, ताकि उनकी शिकायत पर सही तरीके से कार्रवाई की जा सके।