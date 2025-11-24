BIhar STET Answer Key 2025 OUT
बिहार STET आंसर 2025 जारी: डाउनलोड करें BSEB एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 उत्तर कुंजी, रिस्पॉन्स शीट पीडीएफ

By Vijay Pratap Singh
Nov 24, 2025, 23:02 IST

Bihar STET Answer Key 2025 PDF Link: BSEB ने आज 24 नवंबर को रात 9:50 बजे बिहार STET आंसर की 2025 जारी कर दी है। उम्मीदवारों के लिए 24 नवंबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक उत्तर कुंजी के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने का मौका भी दिया गया है। जो उम्मीदवार बिहार स्टेट परीक्षा 2025 के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब बिहार स्टेट पेपर 1, 2 उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

Bihar STET Answer Key 2025 PDF: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB)ने आज, 24 नवंबर को रात 9 बज कर 50 मिनट पर बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। जो कैंडिडेट एग्जाम में शामिल हुए थे, वे BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट- bsebstet.org से बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 की रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते है। बिहार एसटीईटी परीक्षा उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होगी।

बिहार बोर्ड ने BSEB STET 2025 परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच राज्य भर में निर्धारित किए गए एग्जाम सेटरों पर आयोजित की थी। बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 2025 में दो पेपर शामिल थे- पेपर 1 सेकेंडरी-लेवल टीचर एलिजिबिलिटी के लिए और पेपर 2 सीनियर सेकेंडरी-लेवल टीचर एलिजिबिलिटी के लिए। 

Bihar STET Answer Key 2025 Direct Link

बिहार STET 2025 पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए प्रोविजनल आंसर की, रिस्पॉन्स शीट का लिंक अब एक्टिव हो चुका है। कैंडिडेट्स लॉगिन करके BSEB STET आंसर की PDF देख और डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर अपनी यूज़र ID और पासवर्ड के जरिए अपनी रिस्पॉन्स शीट पीडीएफ डाउनलोड करें।

BSEB के आधिकारिक नोटिस के अनुसार, STET Answer Key 2025 देखने और लॉगिन विंडो 24 नवंबर 2025 (रात 9:50 बजे) से शुरू हो चुकी है और यह 27 नवंबर 2025 (रात 11:55 बजे) तक एक्टिव रहेगी। इस अवधि के बाद लिंक बंद कर दिया जाएगा।

Bihar STET Paper 1 Answer Key 2025 PDF Link

यहां क्लिक करें

Bihar STET Paper 2 Answer Key 2025 PDF Link

यहां क्लिक करें

BSEB STET Answer Key पेपर 1 और पेपर 2 रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कैसे करें?

बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से पेपर 1 और पेपर 2 रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले BSEB ऑफिशियल वेबसाइट — bsebstet.org पर जाएं।

  • होमपेज पर, “Click here for Objection STET, 2025 लिंक पर क्लिक करें।

  • अब एक नया पेज ओपन होगा, वहां अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।

  • लॉग इन करने के बाद, बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 आंसर की पीडीएफ स्क्रीन पर आ जाएगी।

  • इसे डाउनलोड करें और अपने अंको की गणना करें।

बिहार STET आंसर की 2025 पर ऑब्जेक्शन उठाने की लास्ट डेट क्या है?

उम्मीदवारों को आपत्ति (Objection) दर्ज करने का मौका 27 नवंबर 2025 तक रात 11:55 बजे तक मिलेगा। तय समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए जिन उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी में किसी भी प्रश्न पर आपत्ति है, वे अंतिम तिथि से पहले अपनी आपत्ति दर्ज कर दें।

Bihar STET Answer Key Raise Objection Fee कितनी है?

बिहार स्टेट आंसर की 2025 पर आपत्ति (Objection) दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 50 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। बोर्ड की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि सभी आपत्तियां केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार की जाएंगी। साथ ही, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आपत्ति दर्ज करने से पहले संबंधित प्रश्न का प्रमाण (स्रोत/रिफरेंस) अवश्य अपलोड करें, ताकि उनकी शिकायत पर सही तरीके से कार्रवाई की जा सके।

BSEB STET Result 2025 कब आएगा?

बोर्ड ने अभी तक बिहार STET रिजल्ट 2025 की आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की है। हालांकि पिछले ट्रेंड के अनुसार, आंसर की जारी होने के लगभग 2–3 हफ्तों बाद रिजल्ट घोषित किया जाता है। चूंकि इस बार आंसर की 24 से 27 नवंबर 2025 तक उपलब्ध है, इसलिए उम्मीद है कि Bihar STET Result 2025 दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जारी हो सकता है। रिजल्ट जारी होने से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर ही विजिट करें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

