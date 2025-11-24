JKSSB JE 2025 Result 2025 OUT: Junior Engineer रिजल्ट jkssb.nic.in पर जारी, ये रहा PDF Link

JKSSB JE 2025 Result 2025 OUT: जम्मू-कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (JKSSB) ने Junior Engineer (Civil) 2025 परीक्षा का रिजल्ट आज 24 नवंबर 2025 को जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाकर अपना JKSSB JE Result 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं। JKSSB द्वारा 2 नवंबर 2025 को आयोजित यह परीक्षा राज्य में जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। परीक्षा में उपस्थित हजारों उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट का इंतजार अब खत्म हो गया है। उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना JKSSB Junior Engineer (Civil) Result 2025 PDF आसानी से चेक कर सकते हैं।
