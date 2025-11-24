BIhar STET Answer Key 2025 OUT
JKSSB JE 2025 Result 2025 OUT: Junior Engineer रिजल्ट jkssb.nic.in पर जारी, ये रहा PDF Link

By Vijay Pratap Singh
Nov 24, 2025, 21:43 IST

JKSSB JE 2025 Result 2025 OUT: उम्मीदवार जो 2 नवंबर 2025 को आयोजित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। JKSSB JE Result 2025 PDF लिंक यहां से प्राप्त करें।

JKSSB JE 2025 Result 2025 OUT: जम्मू-कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (JKSSB) ने Junior Engineer (Civil) 2025 परीक्षा का रिजल्ट आज 24 नवंबर 2025 को जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाकर अपना JKSSB JE Result 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं। JKSSB द्वारा 2 नवंबर 2025 को आयोजित यह परीक्षा राज्य में जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। परीक्षा में उपस्थित हजारों उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट का इंतजार अब खत्म हो गया है। उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना JKSSB Junior Engineer (Civil) Result 2025 PDF आसानी से चेक कर सकते हैं।

 PDF

यहां क्लिक करें (Click Here)

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

