भारत की इकलौती नदी जो सबसे ज्यादा राज्यों से होकर गुजरती है, यहां जानें नाम

भारत में सैकड़ों नदियां हैं, जो यहां की भूमि, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को आकार देती हैं। भारत में 400 से ज्यादा नदियां हैं, जिन्हें हिमालयी और प्रायद्वीपीय प्रणालियों में बांटा गया है। गंगा लगभग 2,525 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे लंबी नदी है। सिंधु को आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी माना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र सबसे गहरी नदी है, जो अपनी शक्तिशाली धारा और गहराई के लिए जानी जाती है। भारत में नदियां सिर्फ जल स्रोत नहीं हैं—वे जीवनरेखाएं हैं। वे खेती में मदद करती हैं, पीने का पानी देती हैं और उनका धार्मिक महत्व भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सी नदी भारत के सबसे ज्यादा राज्यों से होकर बहती है? यह कई क्षेत्रों से होकर गुजरती है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। यह भारत की सबसे पुरानी नदियों में से एक भी है। इस लेख में, हम इस अनोखी नदी के बारे में करीब से जानेंगे, राज्यों में इसकी यात्रा का पता लगाएंगे और समझेंगे कि यह भारत की विशाल नदियों में सबसे अलग क्यों है।
कौन सी नदी भारत के सबसे ज्यादा राज्यों से होकर बहती है?
गंगा (Ganges) नदी का बेसिन भारत के सबसे ज्यादा राज्यों में फैला हुआ है। यह नदी खुद पांच मुख्य राज्यों से होकर बहती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल।
इसकी यात्रा हिमालय की ऊंचाई पर उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है। यहां इसकी मुख्य धारा, भागीरथी, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और मुख्य गंगा नदी बनाती है। पहाड़ों से निकलकर यह दक्षिण और फिर पूर्व की ओर उत्तर भारत के विशाल मैदानों में बहती है और यमुना जैसी कई बड़ी सहायक नदियों का पानी इकट्ठा करती है।
आखिरकार, यह नदी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश (जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है) में विशाल गंगा डेल्टा में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी को उत्तरी भारत की जीवनरेखा माना जाता है। यह विशाल जैव विविधता को सहारा देती है और भारत की लगभग आधी आबादी का पालन-पोषण करती है।
उत्तराखंड (उत्पत्ति: गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी धारा, देवप्रयाग में आधिकारिक तौर पर गंगा बनती है)।
गंगा नदी के बारे में 10 कम जानी-पहचानी बातें
बंगाल में विभाजन: पश्चिम बंगाल में, नदी दो भागों में बंट जाती है। एक शाखा, हुगली नदी, कोलकाता से होते हुए दक्षिण की ओर बहती है, जबकि मुख्य धारा पद्मा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
गंगा का सबसे गहरा बिंदु: बिहार में पटना शहर के पास नदी अपनी सबसे ज्यादा गहराई, 100 फीट (30 मीटर) से अधिक, तक पहुंचती है।
दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा: गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है।
लुप्तप्राय डॉल्फिन का घर: यह गंगा नदी डॉल्फिन का घर है, जो दुनिया में मीठे पानी की डॉल्फिन की कुछ प्रजातियों में से एक है। अब यह प्रजाति खतरे में है।
'पद्मा' नाम: बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद, नदी को गंगा नहीं कहा जाता, बल्कि इसका नाम बदलकर पद्मा नदी हो जाता है।
तीन नदियों का संगम: प्रयागराज (इलाहाबाद) में, गंगा अपनी मुख्य सहायक नदी यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी से पवित्र त्रिवेणी संगम पर मिलती है।
हिमयुग की नदी: सबूत बताते हैं कि पिछले हिमयुग के दौरान टेक्टोनिक हलचल और पानी के बहाव ने एक बहुत बड़ी नदी प्रणाली से गंगा का प्राचीन मार्ग बनाया था।
राष्ट्रीय जलमार्ग: प्रयागराज और हल्दिया के बीच 1,620 किलोमीटर के हिस्से को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (NW-1) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह एक जरूरी अंतर्देशीय परिवहन मार्ग है।
चार स्रोतों से पानी: गंगा नदी प्रणाली को ग्लेशियरों के पिघले हुए पानी, बारिश, भूजल और प्रायद्वीपीय पठार की सहायक नदियों से पानी मिलता है।
ज्वारीय बोर: पश्चिम बंगाल में अपने निचले हिस्से में, हुगली शाखा में कभी-कभी ज्वारीय बोर (tidal bore) का अनुभव होता है। यह एक तेज ज्वार है जो नदी के ऊपर की ओर यात्रा करने वाली लहर बनाता है।
भारी मात्रा में तलछट: गंगा हिमालय से भारी मात्रा में जलोढ़ तलछट लेकर आती है। यह तलछट हजारों सालों में जमा हुई है, जिससे गंगा का मैदान पृथ्वी पर सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक बन गया है।
ग्लेशियर पिघलने का खतरा: गंगा का मुख्य जल स्रोत हिमालय के ग्लेशियर हैं, जिन्हें अक्सर "तीसरा ध्रुव" कहा जाता है।
वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये ग्लेशियर अभूतपूर्व दर से पिघल रहे हैं। इससे नदी के प्रवाह और बेसिन में जल सुरक्षा के लिए एक बड़ा दीर्घकालिक खतरा पैदा हो गया है।
ऑक्सीजन का स्तर: अपने अनोखे गुणों के कारण, जिसमें जैविक पदार्थों पर इसका प्रभाव भी शामिल है, कुछ शोधों ने सुझाव दिया है कि गंगा के ऊपरी हिस्सों के पानी में अन्य नदियों के पानी की तुलना में घुलित ऑक्सीजन (DO) का स्तर काफी ज्यादा हो सकता है।
