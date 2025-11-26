भारत की इकलौती नदी जो सबसे ज्यादा राज्यों से होकर गुजरती है, यहां जानें नाम

भारत में सैकड़ों नदियां हैं, जो यहां की भूमि, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को आकार देती हैं। भारत में 400 से ज्यादा नदियां हैं, जिन्हें हिमालयी और प्रायद्वीपीय प्रणालियों में बांटा गया है। गंगा लगभग 2,525 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे लंबी नदी है। सिंधु को आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी माना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र सबसे गहरी नदी है, जो अपनी शक्तिशाली धारा और गहराई के लिए जानी जाती है। भारत में नदियां सिर्फ जल स्रोत नहीं हैं—वे जीवनरेखाएं हैं। वे खेती में मदद करती हैं, पीने का पानी देती हैं और उनका धार्मिक महत्व भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सी नदी भारत के सबसे ज्यादा राज्यों से होकर बहती है? यह कई क्षेत्रों से होकर गुजरती है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। यह भारत की सबसे पुरानी नदियों में से एक भी है। इस लेख में, हम इस अनोखी नदी के बारे में करीब से जानेंगे, राज्यों में इसकी यात्रा का पता लगाएंगे और समझेंगे कि यह भारत की विशाल नदियों में सबसे अलग क्यों है।

कौन सी नदी भारत के सबसे ज्यादा राज्यों से होकर बहती है? गंगा (Ganges) नदी का बेसिन भारत के सबसे ज्यादा राज्यों में फैला हुआ है। यह नदी खुद पांच मुख्य राज्यों से होकर बहती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसकी यात्रा हिमालय की ऊंचाई पर उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है। यहां इसकी मुख्य धारा, भागीरथी, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और मुख्य गंगा नदी बनाती है। पहाड़ों से निकलकर यह दक्षिण और फिर पूर्व की ओर उत्तर भारत के विशाल मैदानों में बहती है और यमुना जैसी कई बड़ी सहायक नदियों का पानी इकट्ठा करती है। आखिरकार, यह नदी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश (जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है) में विशाल गंगा डेल्टा में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी को उत्तरी भारत की जीवनरेखा माना जाता है। यह विशाल जैव विविधता को सहारा देती है और भारत की लगभग आधी आबादी का पालन-पोषण करती है।

उत्तराखंड (उत्पत्ति: गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी धारा, देवप्रयाग में आधिकारिक तौर पर गंगा बनती है)। गंगा नदी के बारे में 10 कम जानी-पहचानी बातें बंगाल में विभाजन: पश्चिम बंगाल में, नदी दो भागों में बंट जाती है। एक शाखा, हुगली नदी, कोलकाता से होते हुए दक्षिण की ओर बहती है, जबकि मुख्य धारा पद्मा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गंगा का सबसे गहरा बिंदु: बिहार में पटना शहर के पास नदी अपनी सबसे ज्यादा गहराई, 100 फीट (30 मीटर) से अधिक, तक पहुंचती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा: गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। लुप्तप्राय डॉल्फिन का घर: यह गंगा नदी डॉल्फिन का घर है, जो दुनिया में मीठे पानी की डॉल्फिन की कुछ प्रजातियों में से एक है। अब यह प्रजाति खतरे में है। 'पद्मा' नाम: बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद, नदी को गंगा नहीं कहा जाता, बल्कि इसका नाम बदलकर पद्मा नदी हो जाता है।