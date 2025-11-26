Bihar DELEd Result 2025 OUT
Black Hole के बारे में कितनी है आपकी जानकारी, देखें यहां

By Kishan Kumar
Nov 26, 2025

इस रोमांचक सामान्य ज्ञान क्विज के साथ ब्लैक होल पर अपने ज्ञान को परखें।

ब्लैक होल पर क्विज
ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसी जगहें हैं, जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी उससे बचकर नहीं निकल सकता। आज के इस क्विज में ब्लैक होल के बारे में अपने ज्ञान को परखें।

ब्लैक होल पर GK के सवाल और जवाब

1. ब्लैक होल में 'पॉइंट ऑफ नो रिटर्न' यानी जिस सीमा के बाद वापस आना मुमकिन नहीं, उसे क्या कहते हैं?

उत्तर: इवेंट होराइजन

स्पष्टीकरण: इवेंट होराइजन वह सीमा है, जिसके पार जाने के बाद कोई भी चीज ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से नहीं बच सकती। यहां तक कि प्रकाश भी नहीं।

2. ब्लैक होल की मौजूदगी की भविष्यवाणी किसने की थी?

उत्तर: अल्बर्ट आइंस्टीन

स्पष्टीकरण: अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के समीकरणों ने गणितीय रूप से ऐसी चीजों के होने की भविष्यवाणी की थी, जिन्हें बाद में ब्लैक होल कहा गया। हालांकि, कार्ल श्वार्जस्चिल्ड ने आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के समीकरणों का सटीक समाधान पेश किया था।

3. 'ब्लैक होल' शब्द किसने दिया था?

उत्तर: जॉन ए. व्हीलर

स्पष्टीकरण: जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर ने 1967 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में एक लेक्चर के दौरान 'ब्लैक होल' शब्द का इस्तेमाल किया था।

4. सुपरमैसिव ब्लैक होल क्या होता है?

उत्तर: सुपरमैसिव ब्लैक होल किसी आकाशगंगा में मौजूद सबसे बड़े ब्लैक होल होते हैं।

स्पष्टीकरण: सुपरमैसिव ब्लैक होल (SMBH) सबसे बड़े ब्लैक होल होते हैं। ये ज्यादातर आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित होते हैं। इनका वजन सूरज से लाखों से लेकर अरबों गुना तक ज्यादा होता है।

5. ब्लैक होल के पास समय का क्या होता है?

उत्तर: ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है।

स्पष्टीकरण: जब कोई वस्तु ब्लैक होल के पास पहुंचती है, तो उसके शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समय की गति धीमी हो जाती है।

6. ब्लैक होल के केंद्र को क्या कहते हैं?

उत्तर: ब्लैक होल के केंद्र को सिंगुलैरिटी (Singularity) कहा जाता है।

स्पष्टीकरण: ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी उसका केंद्र होती है। यह वह जगह है, जहां ब्लैक होल का सबसे ज्यादा द्रव्यमान केंद्रित होता है।

7. मिल्की वे (हमारी आकाशगंगा) में कौन-सा सुपरमैसिव ब्लैक होल है?

उत्तर: सैजिटेरियस ए (Sagittarius A)

स्पष्टीकरण: सैजिटेरियस ए मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। यह सूरज से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा भारी है।

8. जब बड़े तारे खत्म होते हैं (collapse), तो वे किस तरह के ब्लैक होल बनाते हैं?

उत्तर: बहुत ज्यादा द्रव्यमान वाले ब्लैक होल।

स्पष्टीकरण: जब सूरज के द्रव्यमान से 5 से 100 गुना बड़े तारे खत्म होते हैं, तो स्टेलर मास ब्लैक होल बनते हैं।

9. किस टेलीस्कोप ने पहली बार किसी सुपरमैसिव ब्लैक होल की तस्वीर खींची थी?

उत्तर: इवेंट होराइजन टेलीस्कोप

स्पष्टीकरण: ब्लैक होल की सबसे पहली तस्वीर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप (EHT) ने खींची थी। यह तस्वीर M87 आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल की थी।

10. ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे से किस तरह अलग होता है?

उत्तर: न्यूट्रॉन तारे में इवेंट होराइजन नहीं होता।

स्पष्टीकरण: न्यूट्रॉन तारों में इवेंट होराइजन नहीं होता है। लेकिन, यह संभव है कि अगर किसी न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो जाए, तो वह एक ब्लैक होल में बदल सकता है।

