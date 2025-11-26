GK Quiz on Courts of India: भारत की अदालतों पर आधारित GK क्विज यहाँ देखें

न्यायपालिका भारत में लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। भारतीय अदालत प्रणाली में कई स्तर की अदालतें शामिल हैं। यह प्रणाली न्याय सुनिश्चित करती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और विवादों का समाधान करती है। इन क्विज प्रश्नों और उनके उत्तरों के साथ भारत की अदालतों के बारे में अपने ज्ञान को परखें!
1. भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत कौन सी है?
A) हाई कोर्ट
B) सुप्रीम कोर्ट
C) जिला अदालत
D) सत्र न्यायालय
उत्तर: B) सुप्रीम कोर्ट
2. 2025 तक भारत में कितने हाई कोर्ट हैं?
A) 21
B) 34
C) 30
D) 25
उत्तर: D) 25
3. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं?
A) अनुच्छेद 124 से 147
B) अनुच्छेद 214 से 231
C) अनुच्छेद 1 से 4
D) अनुच्छेद 101 से 112
उत्तर: A) अनुच्छेद 124 से 147
4. भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है?
A) भारत के मुख्य न्यायाधीश
B) भारत के प्रधानमंत्री
C) भारत के राष्ट्रपति
D) भारत के कानून मंत्री
उत्तर: C) भारत के राष्ट्रपति
5. भारत में कौन सी अदालत मौलिक अधिकारों से संबंधित विवादों को संभालती है?
A) हाई कोर्ट
B) सुप्रीम कोर्ट
C) जिला अदालत
D) सत्र न्यायालय
उत्तर: B) सुप्रीम कोर्ट
6. 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित जजों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
A) 30
B) 42
C) 40
D) 34
उत्तर: D) 34
7. भारत का कौन सा हाई कोर्ट सबसे पुराना है?
A) कलकत्ता हाई कोर्ट
B) मद्रास हाई कोर्ट
C) इलाहाबाद हाई कोर्ट
D) बॉम्बे हाई कोर्ट
उत्तर: A) कलकत्ता हाई कोर्ट
8. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी नए राज्य में हाई कोर्ट की स्थापना की अनुमति देता है?
A) अनुच्छेद 231
B) अनुच्छेद 214
C) अनुच्छेद 226
D) अनुच्छेद 219
उत्तर: A) अनुच्छेद 231
9. भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
A) एम. पतंजलि शास्त्री
B) हरिलाल जे. कानिया
C) एस. आर. दास
D) बी. पी. सिन्हा
उत्तर: B) हरिलाल जे. कानिया
10. किस हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों पर है?
A) मद्रास हाई कोर्ट
B) केरल हाई कोर्ट
C) इलाहाबाद हाई कोर्ट
D) गुवाहाटी हाई कोर्ट
उत्तर: D) गुवाहाटी हाई कोर्ट
