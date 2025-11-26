JKSSB Vacancy 2025: 75 नायब तहसीलदार पदों jkssb.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन शुरू, योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी देखें

JKSSB Recruitment 2025: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने 16 जून, 2025 से नायब तहसीलदार पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। इससे पहले JKSSB ने राज्य भर में नायब तहसीलदार पदों के लिए भर्ती अभियान शुरू किया था। इस भर्ती अभियान के तहत, राज्य भर में सीधी भर्ती के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के राजस्व विभाग में कुल 75 नायब तहसीलदार पद भरे जाने हैं। किसी भी विषय में ग्रेजुएट और जरूरी शैक्षणिक योग्यता रखने वाले Candidates के लिए यह एक सुनहरा मौका है।

आवेदन प्रक्रिया 16 जून, 2205 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 15 जुलाई, 2025 तक या उससे पहले आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

JKSSB Recruitment 2025: नोटिफिकेशन पीडीएफ

नायब तहसीलदार पदों के लिए नोटिफिकेशन PDF आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से इसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं-