JKSSB Vacancy 2025: 75 नायब तहसीलदार पदों jkssb.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन शुरू, योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी देखें

JKSSB Recruitment 2025: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने 16 जून, 2025 से नायब तहसीलदार पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। इससे पहले JKSSB ने राज्य भर में नायब तहसीलदार पदों के लिए भर्ती अभियान शुरू किया था। इस भर्ती अभियान के तहत, राज्य भर में सीधी भर्ती के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के राजस्व विभाग में कुल 75 नायब तहसीलदार पद भरे जाने हैं। किसी भी विषय में ग्रेजुएट और जरूरी शैक्षणिक योग्यता रखने वाले Candidates के लिए यह एक सुनहरा मौका है।
आवेदन प्रक्रिया 16 जून, 2205 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 15 जुलाई, 2025 तक या उससे पहले आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
JKSSB Recruitment 2025: नोटिफिकेशन पीडीएफ
नायब तहसीलदार पदों के लिए नोटिफिकेशन PDF आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से इसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं-
जेकेएसएसएसबी नायब तहसीलदार 2025
JKSSSB नायब तहसीलदार 2025 जरूरी तारीखें
ऑनलाइन आवेदन 16 जून, 2025 से शुरू होंगे और आप इन पदों के लिए 7 जुलाई, 2025 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। नीचे दी गई पूरी समय-सारणी देखें-
आयोजन
विवरण
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभ तिथि:
16 जून, 2205
ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि
15 जुलाई, 2025
JKSSSB नायब तहसीलदार 2025 कुल पद
पूरे राज्य में नायब तहसीलदार के कुल 75 पद भरे जाने हैं।
नायब तहसीलदार
75 पद
JKSSSB नायब तहसीलदार 2025 योग्यता
Candidates का ग्रेजुएट होना और उन्हें उर्दू का ज्ञान होना जरूरी है। आपको सलाह दी जाती है कि पदों की योग्यता के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन PDF देखें।
चयन प्रक्रिया
चयन, परीक्षा में Candidates के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। सवाल केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे।
हर गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें उस सवाल के लिए तय अंकों का एक-चौथाई हिस्सा काटा जाएगा।
JKSSB 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यहां JKSSB JE 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है:
- JKSSB की आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर, ऑनलाइन आवेदन करने वाले लिंक को ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
- अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके Registration करें।
- Registration पूरा होने के बाद, अपने अकाउंट में लॉग इन करें और आवेदन पत्र भरें। इसमें अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।
- फोटो और हस्ताक्षर सहित जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- उपलब्ध भुगतान तरीकों का उपयोग करके आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- फॉर्म जमा करें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट ले लें।
