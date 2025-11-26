Bihar DELEd Result 2025 OUT
Focus
Quick Links

JKSSB Vacancy 2025: 75 नायब तहसीलदार पदों jkssb.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन शुरू, योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी देखें

By Priyanka Pal
Nov 26, 2025, 14:08 IST

JKSSB Recruitment 2025: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने नायब तहसीलदार पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। JKSSB भर्ती 2025 के तहत, यह भर्ती जम्मू-कश्मीर के राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार पदों के लिए की जा रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। यहां योग्यता, चयन प्रक्रिया और अन्य जानकारी देखें।

Add as a preferred source on Google
Join us
JKSSB Vacancy 2025
JKSSB Vacancy 2025

JKSSB Recruitment 2025: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने 16 जून, 2025 से नायब तहसीलदार पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। इससे पहले JKSSB ने राज्य भर में नायब तहसीलदार पदों के लिए भर्ती अभियान शुरू किया था। इस भर्ती अभियान के तहत, राज्य भर में सीधी भर्ती के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के राजस्व विभाग में कुल 75 नायब तहसीलदार पद भरे जाने हैं। किसी भी विषय में ग्रेजुएट और जरूरी शैक्षणिक योग्यता रखने वाले Candidates के लिए यह एक सुनहरा मौका है।

आवेदन प्रक्रिया 16 जून, 2205 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 15 जुलाई, 2025 तक या उससे पहले आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

JKSSB Recruitment 2025: नोटिफिकेशन पीडीएफ 

नायब तहसीलदार पदों के लिए नोटिफिकेशन PDF आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से इसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं-

जेकेएसएसएसबी नायब तहसीलदार 2025

पीडीएफ डाउनलोड करें

JKSSSB नायब तहसीलदार 2025 जरूरी तारीखें

ऑनलाइन आवेदन 16 जून, 2025 से शुरू होंगे और आप इन पदों के लिए 7 जुलाई, 2025 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। नीचे दी गई पूरी समय-सारणी देखें-

आयोजन 

विवरण 

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभ तिथि:

16 जून, 2205

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि

15 जुलाई, 2025

JKSSSB नायब तहसीलदार 2025 कुल पद

पूरे राज्य में नायब तहसीलदार के कुल 75 पद भरे जाने हैं।

नायब तहसीलदार

75 पद 

JKSSSB नायब तहसीलदार 2025 योग्यता

Candidates का ग्रेजुएट होना और उन्हें उर्दू का ज्ञान होना जरूरी है। आपको सलाह दी जाती है कि पदों की योग्यता के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन PDF देखें।

चयन प्रक्रिया

चयन, परीक्षा में Candidates के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। सवाल केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे।

हर गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें उस सवाल के लिए तय अंकों का एक-चौथाई हिस्सा काटा जाएगा।

JKSSB 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

यहां JKSSB JE 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है:

  • JKSSB की आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाएं।
  • होमपेज पर, ऑनलाइन आवेदन करने वाले लिंक को ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
  • अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके Registration करें।
  • Registration पूरा होने के बाद, अपने अकाउंट में लॉग इन करें और आवेदन पत्र भरें। इसमें अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।
  • फोटो और हस्ताक्षर सहित जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  • उपलब्ध भुगतान तरीकों का उपयोग करके आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  • फॉर्म जमा करें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट ले लें।

Check:

Rajasthan Patwari Result 2025: कब तक आएगा राजस्थान पटवारी परिणाम, यहां जानें

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News