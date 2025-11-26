Bihar DElEd Result 2025 OUT: BSEB डीएलएड एंट्रेस एग्जाम रिजल्ट जारी,secondary.biharboardonline.com से स्कोरकार्ड करें डाउनलोड

बिहार DElEd (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लाखों छात्रों का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) आज यानि 26 नवंबर, 2025 को बिहार DElEd 2025 रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट दोपहर 1 बजे ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित हो चुका है। एग्जाम में शामिल हुए सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से रिजल्ट देख सकते हैं।

लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर आज दोपहर लगभग 1:00 बजे रिजल्ट जारी करेंगे। एग्जाम में शामिल हुए सभी छात्र अपना स्कोरकार्ड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com या results.deledbihar.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।

बिहार डी.एल.एड परिणाम 2025 - यहां क्लिक करें

Bihar DElED Result Out: बिहार DElEd जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2025 की लेटेस्ट अपडेट

छात्र बिहार DElEd रिजल्ट 2025 से जुड़ी सभी लाइव और लेटेस्ट अपडेट के लिए यहां देख सकते हैं;-