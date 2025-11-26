Bihar DElEd Result 2025 OUT: BSEB डीएलएड एंट्रेस एग्जाम रिजल्ट जारी,secondary.biharboardonline.com से स्कोरकार्ड करें डाउनलोड

बिहार DElEd (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लाखों छात्रों का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) आज यानि 26 नवंबर, 2025 को बिहार DElEd 2025 रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट दोपहर 1 बजे ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित हो चुका है। एग्जाम में शामिल हुए सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से रिजल्ट देख सकते हैं।
लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर आज दोपहर लगभग 1:00 बजे रिजल्ट जारी करेंगे। एग्जाम में शामिल हुए सभी छात्र अपना स्कोरकार्ड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com या results.deledbihar.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।
बिहार डी.एल.एड परिणाम 2025 - यहां क्लिक करें
Bihar DElED Result Out: बिहार DElEd जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2025 की लेटेस्ट अपडेट
छात्र बिहार DElEd रिजल्ट 2025 से जुड़ी सभी लाइव और लेटेस्ट अपडेट के लिए यहां देख सकते हैं;-
|
बिहार DElEd Result 2025 चेक करने के लॉगिन डिटेल्स क्या है?
बिहार DElEd Out Result 2025 चेक करने के लिए आपको नीचे दिए गए लॉगिन डिटेल्स की आवश्यकता होगी:
1. रोल नंबर
2. रजिस्ट्रेशन नंबर
3. पासवर्ड
4. कैप्चा / सुरक्षा कोड
Bihar DElEd जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2025 कब हुआ था?
DElEd जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2025 को दो चरणों में आयोजित किया गया था। यह 26 अगस्त से शुरू होकर 27 सितंबर 2025 तक अलग-अलग शिफ्ट में हुए थे। छात्रों को 2025-27 साल के बेच में एंट्री लेने के लिए DElEd जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन मोड में आयोजित करवाया गया था।
BSEB Bihar DElEd जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के रिजल्ट से जुड़ी मुख्य बातें
छात्र DElEd जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2025 से जूड़ी सभी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल पर नजर जरूर डालें।
|
डिटेल्स
|
जानकारी
|
एग्जाम का नाम
|
डी.एल.एड. जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2025
|
बोर्ड का नाम
|
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB)
|
रिजल्ट जारी होने की डेट
|
आज, 26 नवंबर 2025
|
रिजल्ट जारी होने का संभावित टाइम
|
दोपहर 1:00 बजे
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
स्कोरकार्ड डाउनलोड लिंक
|
results.deledbihar.in पर जल्द एक्टिव होगा
|
लॉगिन डिटेल्स
|
एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि
बिहार DElED स्कोरकार्ड 2025 डाउनलोड करने के स्टेप्स
सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट से स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं DElEd स्कोरकार्ड 2025 कैसे करें डाउनलोड।
- सबसे पहले छात्र BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com या रिजल्ट पोर्टल results.deledbihar.in पर जाएं।
- फिर, होमपेज पर 'DElEd Joint Entrance Test 2025 View/Print Scorecard' या 'बिहार DElEd रिजल्ट 2025' के लिंक पर क्लिक करें।
- फिर, अपने-अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स जैसे अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि को फिल करके लॉगिन करें।
- सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आप 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation