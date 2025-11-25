मीठे पानी की झीलें पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। दुनिया भर में 30.7 करोड़ से ज्यादा प्राकृतिक झीलें हैं। किसी भी महाद्वीप की तुलना में उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलें हैं। ये झीलें पानी के बड़े स्रोत होती हैं जिनमें नमक या तो बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। ये पीने के पानी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, वन्यजीवों को सहारा देती हैं और पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करती हैं। ज्यादातर मीठे पानी की झीलों में पानी बारिश, नदियों, पिघलती बर्फ या भूमिगत झरनों से आता है। इन झीलों का आकार छोटे तालाबों से लेकर कई देशों में फैले विशाल जलाशयों तक होता है। ये पृथ्वी की सतह का लगभग 42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र घेरती हैं। इनमें से ज्यादातर छोटी हैं, लेकिन कुछ वाकई बहुत बड़ी हैं। सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलों वाला महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। इसका कारण कनाडा और अलास्का में मौजूद कई झीलें हैं जो हिमयुग के दौरान बनी थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इस लेख में, हम सबसे बड़ी झीलों पर एक नजर डालेंगे और यह जानेंगे कि वे इतनी खास क्यों हैं।

दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों की लिस्ट दुनिया भर में 30.7 करोड़ से ज्यादा मीठे पानी की झीलें हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सबसे बड़ी झीलों में गिनी जाती हैं। बैकाल झील आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी झील है, जिसमें लगभग 23,600 घन किलोमीटर पानी है। इसके विपरीत, सुपीरियर झील का सतह क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, जो 82,100 वर्ग किलोमीटर है। रैंक झील का नाम आयतन (घन किलोमीटर) सतह का क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) स्थान 1 बैकाल 23,600 31,722 रूस 2 टांगानिका 18,900 32,900 अफ्रीका (4 देश) 3 सुपीरियर 11,600 82,100 अमेरिका, कनाडा 4 मलावी 7,725 29,600 अफ्रीका (मलावी/मोजाम्बिक/तंजानिया) 5 मिशिगन 4,920 58,000 अमेरिका 6 हूरॉन 3,540 59,600 अमेरिका, कनाडा 7 विक्टोरिया 2,700 68,800 अफ्रीका (तंजानिया/युगांडा/केन्या) 8 ग्रेट बेयर 2,236 31,153 कनाडा 9 ग्रेट स्लेव 1,580 27,200 कनाडा 10 इरी 488 25,667 अमेरिका, कनाडा

बैकाल झील बैकाल झील आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है। इसमें लगभग 23,600 घन किलोमीटर पानी है, जो धरती पर मौजूद मीठे पानी का 20% हिस्सा है। यह झील सबसे गहरी होने के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी गहराई लगभग 1,642 मीटर है। इसका सतही क्षेत्रफल 31,722 वर्ग किलोमीटर है। इसका पानी बहुत साफ और स्वच्छ है। यहां कई अनोखे जीव रहते हैं, जैसे कि बैकाल सील। वैज्ञानिक इसकी समृद्ध जैव विविधता का अध्ययन करते हैं। अनुमान है कि यह 2.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो इसे पृथ्वी की सबसे पुरानी झीलों में से एक बनाती है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। टांगानिका झील टांगानिका झील आयतन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह दुनिया की सबसे लंबी झील भी है। यह चार अफ्रीकी देशों के बीच स्थित है: बुरुंडी, जाम्बिया, तंजानिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसमें लगभग 18,900 घन किलोमीटर पानी है और इसका सतही क्षेत्रफल 32,900 वर्ग किलोमीटर है। यह झील बहुत गहरी है, जो लगभग 1,470 मीटर तक पहुंचती है। इसके पानी में मछलियों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती हैं। टांगानिका झील लाखों लोगों को पीने का पानी और मछली पकड़ने की सुविधा देती है।

सुपीरियर झील सुपीरियर झील सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में फैली हुई है। सुपीरियर का क्षेत्रफल लगभग 82,100 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसका आयतन 11,600 घन किलोमीटर है। इसका पानी ठंडा और साफ है। कई नदियां और धाराएं इसमें आकर मिलती हैं और इसका पानी हूरॉन झील में जाता है। सुपीरियर झील में दुनिया का लगभग 10% मीठा पानी है। यह बोटिंग, मछली पकड़ने और हाइकिंग के लिए एक लोकप्रिय जगह है। झील के किनारे चट्टानों, जंगलों और समुद्र तटों के साथ बहुत सुंदर हैं। मलावी झील मलावी झील आयतन के हिसाब से चौथी और सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से नौवीं सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह मुख्य रूप से मलावी में है, लेकिन मोजाम्बिक और तंजानिया को भी छूती है। मलावी का क्षेत्रफल लगभग 29,600 वर्ग किलोमीटर और इसका आयतन 7,725 घन किलोमीटर है। यह बहुत गहरी है, 706 मीटर तक। यह किसी भी अन्य झील की तुलना में मछलियों की अधिक प्रजातियों के लिए जानी जाती है, खासकर रंगीन सिक्लिड्स के लिए। इसका पानी मछली पकड़ने के जरिए लाखों लोगों और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देता है।

मिशिगन झील मिशिगन झील एकमात्र ग्रेट लेक (बड़ी झील) है जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसका सतही क्षेत्रफल लगभग 58,000 वर्ग किलोमीटर है और इसका आयतन 4,920 घन किलोमीटर है। झील का उपयोग पीने के पानी, परिवहन और मनोरंजन के लिए किया जाता है। शिकागो और मिल्वौकी जैसे कई शहर इसके किनारे बसे हैं। झील में रेतीले समुद्र तट और टीले हैं। यह स्थानीय समुदायों के लिए मछली पकड़ने और बोटिंग में मदद करती है। हूरॉन झील हूरॉन झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है। इसका सतही क्षेत्रफल लगभग 59,600 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 3,540 घन किलोमीटर पानी है। यहां कई छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें मैनिटौलिन द्वीप भी शामिल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप है। यह झील इसके किनारे रहने वाले लोगों, मछलियों और पक्षियों के लिए बहुत जरूरी है। यह ग्रेट लेक्स सिस्टम का हिस्सा है और मैकिनैक जलडमरूमध्य के जरिए मिशिगन झील से जुड़ती है।

विक्टोरिया झील विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। यह सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ी है। यह 68,800 वर्ग किलोमीटर में फैली है, लेकिन इसका आयतन 2,700 घन किलोमीटर है, जो काफी कम है। यह झील तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमाओं पर है। यह परिवहन, मछली पकड़ने और खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह झील नील नदी का स्रोत है। कई लोग भोजन और पानी के लिए विक्टोरिया झील पर निर्भर हैं। मछली पकड़ना यहां का सबसे बड़ा उद्योग है। इसकी गहराई कम होने का मतलब है कि पानी जल्दी गर्म हो जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? एशिया में सतह के क्षेत्रफल (लगभग 31,722 वर्ग किलोमीटर) और आयतन, दोनों के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल है। यह रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है। इसमें दुनिया का लगभग 20% मीठा पानी है। बैकाल दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील भी है, जो एक विशाल दरार घाटी में बनी है।