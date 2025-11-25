OCIL AO Recruitment 2025: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदान प्रक्रिया

उम्र सीमा

OICL AO रिक्रूटमेंट 2025 के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की उम्र एक तय उम्र होनी चाहिए। एलिजिबल होने के लिए, कैंडिडेट्स की कम से कम उम्र 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 30 साल होनी चाहिए।

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

कैंडिडेट्स को अपना एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने के लिए खुद को रजिस्टर करना होगा। करियर ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें।

"Click here for New Registration" वाला ऑप्शन चुनें और अपना नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरें।

एक रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड बनाया जाएगा और स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। उनके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर एक ईमेल और SMS भेजा जाएगा।

कैंडिडेट्स अब सभी डिटेल्स डालकर एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और अगर वे एक बार में एप्लीकेशन नहीं भर पाते हैं तो उन्हें एप्लीकेशन को “Save” करने का भी अधिकार होगा।

चेक करें कि जानकारी सही भरी गई है या नहीं और फिर सभी डिटेल्स अच्छी तरह से चेक करने के बाद “Submit Button” पर क्लिक करें।

अब दिए गए फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आगे बढ़ें।

अपनी अपलोड की गई इमेज देखें और फिर फाइनल सबमिट पर क्लिक करें।

एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।