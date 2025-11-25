OCIL AO Recruitment 2025: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदान प्रक्रिया

OCIL AO Recruitment 2025: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) ने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में AO भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. जारी अधिसूचना में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 (जनरलिस्ट और हिंदी ऑफिसर) के 300 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 1 दिसंबर 2025 से OICL की ऑफिशियल वेबसाइट www.orientalinsurance.org.in पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर है.कुल 300 पदों में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल I के 285 जनरलिस्ट और 15 हिंदी ऑफिसर के पद रिक्त हैं.
OCIL AO Recruitment 2025: हाईलाइट्स
|
रिक्ति का नाम
|
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 (जनरलिस्ट और हिंदी ऑफिसर)
|
आर्गेनाइजेशन
|
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL)
|
रिक्तियों की संख्या
|
300
|
आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तारीख
|
1 दिसम्बर 2025
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
15 दिसम्बर 2025
|
ऑफिसियल वेबसाइट
|
www.orientalinsurance.org.in
OICL AO 2025: पदों का विवरण
OICL AO भर्ती 2025 के ज़रिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल I के 300 पदों पर भर्ती की जा रही है। उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल पर पदों की पूरी जानकारी देख सकते हैं-
|
पद का नाम
|
रिक्तियों की संख्या
|
प्रशासनिक अधिकारी (सामान्यवादी)
|
285
|
प्रशासनिक अधिकारी (हिंदी अधिकारी)
|
15
|
कुल पद
|
300
OICL AO 2025 पात्रता
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
-
अकाउंट्स: B.Com 60% मार्क्स (SC/ST के लिए 55%) के साथ, MBA, या CA/ICWAI।
-
एक्चुरियल: स्टैटिस्टिक्स/मैथ्स/एक्चुरियल साइंस में बैचलर डिग्री 60% मार्क्स (SC/ST के लिए 55%) या इसके बराबर।
-
इंजीनियरिंग (IT): IT/कंप्यूटर साइंस/ECE में B.E./B.Tech/M.E/M.Tech या MCA 60% (SC/ST के लिए 55%) के साथ।
-
इंजीनियरिंग (ऑटोमोबाइल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/सिविल/केमिकल/पावर/इंडस्ट्रियल/इंस्ट्रूमेंटेशन): संबंधित फील्ड में B.E./B.Tech या M.E/M.Tech 60% मार्क्स के साथ (SC/ST के लिए 55%)।
-
मेडिकल: किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से MBBS/BDS।
-
लीगल: लॉ में ग्रेजुएट 60% मार्क्स के साथ (SC/ST के लिए 55%)।
उम्र सीमा
OICL AO रिक्रूटमेंट 2025 के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की उम्र एक तय उम्र होनी चाहिए। एलिजिबल होने के लिए, कैंडिडेट्स की कम से कम उम्र 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 30 साल होनी चाहिए।
OICL AO 2025: आवेदन प्रक्रिया
-
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
-
कैंडिडेट्स को अपना एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने के लिए खुद को रजिस्टर करना होगा। करियर ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें।
-
"Click here for New Registration" वाला ऑप्शन चुनें और अपना नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरें।
-
एक रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड बनाया जाएगा और स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। उनके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर एक ईमेल और SMS भेजा जाएगा।
-
कैंडिडेट्स अब सभी डिटेल्स डालकर एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और अगर वे एक बार में एप्लीकेशन नहीं भर पाते हैं तो उन्हें एप्लीकेशन को “Save” करने का भी अधिकार होगा।
-
चेक करें कि जानकारी सही भरी गई है या नहीं और फिर सभी डिटेल्स अच्छी तरह से चेक करने के बाद “Submit Button” पर क्लिक करें।
-
अब दिए गए फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आगे बढ़ें।
-
अपनी अपलोड की गई इमेज देखें और फिर फाइनल सबमिट पर क्लिक करें।
-
एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
-
ई-रसीद और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें और आगे इस्तेमाल के लिए सेव कर लें।
