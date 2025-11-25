IBPS Clerk Prelims Scorecard 2025
UP Home Guard Previous Year Papers: यूपी होम गार्ड परीक्षा के पिछले वर्षो के प्रश्न पत्र पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करें

By Sonal Mishra
Nov 25, 2025, 18:42 IST

UP Home Guard Previous Year Papers: उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPRPB) UP होम गार्ड एग्जाम 2025 आयोजित करने को तैयार है। जो कैंडिडेट इस परीक्षा की तैयारी कर रहें हैं उन्हें अपनी तैयारी को और स्ट्रोंग बनाने के लिए  पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स से प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये पेपर्स कैंडिडेट को एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन टाइप और परीक्षा का लेवल को समझने में मदद करते हैं। इन पेपर्स को सॉल्व करने से कैंडिडेट की स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है, उम्मीदवारों की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम यहाँ पिछले वर्षों के पेपर शेयर कर रहे हैं.  

UP Home Guard Previous Year Papers: उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPRPB) यूपी में होम गार्ड के 42 हजार पदों पर भर्ती के कर रहा है. जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं. उन्हें परीक्षा की तैयारी करने के लिए यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना जरुरी है इससे उन्हें परीक्षा के पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार और परीक्षा के कठिनाई स्तर को जानने में मदद मिलेगी. उम्मीदवारों को यूपी होम गार्ड भर्ती परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जरुर सॉल्व करने चाहिएI  

UP Home Guard Exam 2025-26: हाईलाइट्स 

परीक्षा का नाम 

यूपी होम गार्ड 

परीक्षा नियामक 

उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPRPB)

रिक्तियों की संख्या 

41424

परीक्षा की तिथि 

जल्द जारी होगी 

ऑफिसियल वेबसाइट 

https://uppbpb.gov.in/

UP Home Guard Exam 2025-26: पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र 

उम्मीदवार यूपी होम गार्ड परीक्षा के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र नीचे दिए गए टेबल से डाउनलोड कर सकते हैं 

यूपी होम गार्ड एग्जाम पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र 

UP Home Guard Exam 2025-26: यूपी होम गार्ड के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर क्यों सॉल्व करें?

UP होम गार्ड के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर वो स्टडी मटीरियल हैं जो कैंडिडेट को एग्जाम पैटर्न, सवाल पूछने का तरीका और लेवल समझने में मदद करते हैं, जिससे उनकी तैयारी ज़्यादा असरदार हो जाती है।

एग्जाम पैटर्न: पिछले पेपर से एग्जाम पैटर्न, जिसमें सवालों की संख्या, सब्जेक्ट और मार्क्स का बंटवारा समझ आता है।

सवालों के टाइप: अक्सर पूछे जाने वाले सवालों और ज़रूरी टॉपिक के बारे में जानकारी 

टाइम मैनेजमेंट: तय समय पर प्रैक्टिस करने से आपको असली एग्जाम के दौरान सवाल तेज़ी से सॉल्व करने में मदद मिलती है।

कॉन्फिडेंस: रेगुलर प्रैक्टिस से एग्जाम की चिंता कम होती है और एक्यूरेसी बढ़ती है।

UP होम गार्ड के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का असरदार तरीके से इस्तेमाल कैसे करें?

अपनी तैयारी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए, UP होम गार्ड के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। UP होम गार्ड के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, कैंडिडेट नीचे दिए गए पॉइंट्स को फ़ॉलो कर सकते हैं।

  • एग्जाम से पहले पिछले पेपर की प्रैक्टिस शुरू कर दें। 

  • अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज़ करें

  • पेपर सॉल्व करने के बाद, अपनी ताकत और कमजोरियों को जानने के लिए अपने जवाबों को ध्यान से देखें।

  • रेगुलर प्रैक्टिस करें 

  • रोज़ाना प्रैक्टिस करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्पीड और एक्यूरेसी काफी बेहतर हो सकती है।

  • हर प्रैक्टिस सेशन का टाइम तय करके असली एग्जाम के हालात जैसा महसूस करने की कोशिश करें।

