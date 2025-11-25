IBPS Clerk Prelims Scorecard 2025
T20 World Cup 2026 Schedule: इस तारीख से हो रहा आगाज, टीम इंडिया के कब और कहां है मैच देखें यहाँ

By Bagesh Yadav
Nov 25, 2025, 20:24 IST

आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से 8 मार्च तक आयोजित किया जायेगा. इसमें 20 टीमें चार समूहों में भिड़ेंगी, इसके बाद सुपर-8, सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल खेला जाएगा। रोमांचक मुकाबलों, नए टैलेंट और बड़े क्लैश से यह विश्व कप बेहद खास बनने वाला है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी 2026 को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा।

T20 World Cup 2026 Schedule: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आधिकारिक शेड्यूल जारी हो चुका है। भारत और श्रीलंका मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे, जो 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक चलेगा। कुल 20 टीमें चार समूहों में पाँच-पाँच के हिसाब से बाँटी गई हैं। भारत में पाँच स्थान अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली जबकि श्रीलंका में तीन स्थान SSC, कोलंबो प्रेमदासा, कोलंबो और कैंडी में आयोजित किया जायेगा।

भारत ने आखिरी बार साल 2016 में T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी। साथ ही बता दें कि भारत, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ही ऐसी तीन टीमें हैं, जिन्होंने यह खिताब दो-दो बार जीता है।

भारत के ग्रुप फेज मैच 

  • 7 फरवरी – भारत बनाम USA (वानखेड़े, मुंबई)

  • इसके बाद भारत के मुकाबले:

    • नामीबिया (दिल्ली)

    • पाकिस्तान (15 फरवरी, कोलंबो – हाई-वोल्टेज मैच)

    • नीदरलैंड्स (अहमदाबाद)

तटस्थ स्थल नीति के चलते पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में ही खेले जाएंगे, जिसमें भारत-पाकिस्तान मुकाबला भी शामिल है।

नॉकआउट फेज

  • ग्रुप स्टेज के बाद सुपर-8, फिर सेमीफ़ाइनल और अंत में फ़ाइनल खेला जाएगा।

  • सेमीफ़ाइनल-1 (कोलकाता/कोलंबो)

  • सेमीफ़ाइनल-2 (मुंबई)

  • फ़ाइनल अहमदाबाद में होना तय है; लेकिन यदि पाकिस्तान फ़ाइनल में पहुँचता है, तो यह मैच कोलंबो शिफ्ट कर दिया जाएगा।

आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने जा रहा है.

आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026

ग्रुप

टीमें

ग्रुप A

भारत, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, नामीबिया, अमेरिका (USA)

ग्रुप B

ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ज़िम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान

ग्रुप C

इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, इटली, नेपाल

ग्रुप D

दक्षिण अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड, अफ़गानिस्तान, कनाडा, यूएई

ICC Men's T20 World Cup 2026 फुल शेड्यूल

ग्रुप-स्टेज मैच (Date – Match – Venue)

तिथि

मैच

स्थल

7 फ़रवरी

पाकिस्तान vs नीदरलैंड्स

SSC, कोलंबो

7 फ़रवरी

वेस्ट इंडीज़ vs बांग्लादेश

कोलकाता

7 फ़रवरी

भारत vs USA

मुंबई

8 फ़रवरी

न्यूज़ीलैंड vs अफ़ग़ानिस्तान

चेन्नई

8 फ़रवरी

इंग्लैंड vs नेपाल

मुंबई

8 फ़रवरी

श्रीलंका vs आयरलैंड

प्रेमदासा, कोलंबो

9 फ़रवरी

बांग्लादेश vs इटली

कोलकाता

9 फ़रवरी

ज़िम्बाब्वे vs ओमान

SSC, कोलंबो

9 फ़रवरी

दक्षिण अफ्रीका vs कनाडा

अहमदाबाद

10 फ़रवरी

नीदरलैंड्स vs नामीबिया

दिल्ली

10 फ़रवरी

न्यूज़ीलैंड vs USA

चेन्नई

10 फ़रवरी

पाकिस्तान vs UAE

SSC, कोलंबो

11 फ़रवरी

दक्षिण अफ्रीका vs अफ़ग़ानिस्तान

अहमदाबाद

11 फ़रवरी

ऑस्ट्रेलिया vs आयरलैंड

मुंबई

11 फ़रवरी

इंग्लैंड vs वेस्ट इंडीज़

मुंबई

12 फ़रवरी

श्रीलंका vs ओमान

कैंडी

12 फ़रवरी

नेपाल vs इटली

मुंबई

12 फ़रवरी

भारत vs नामीबिया

दिल्ली

13 फ़रवरी

ऑस्ट्रेलिया vs ज़िम्बाब्वे

प्रेमदासा, कोलंबो

13 फ़रवरी

कनाडा vs UAE

दिल्ली

13 फ़रवरी

USA vs नीदरलैंड्स

चेन्नई

14 फ़रवरी

आयरलैंड vs ओमान

SSC, कोलंबो

14 फ़रवरी

इंग्लैंड vs बांग्लादेश

कोलकाता

14 फ़रवरी

न्यूज़ीलैंड vs दक्षिण अफ्रीका

अहमदाबाद

15 फ़रवरी

वेस्ट इंडीज़ vs नेपाल

मुंबई

15 फ़रवरी

USA vs नामीबिया

चेन्नई

15 फ़रवरी

भारत vs पाकिस्तान

प्रेमदासा, कोलंबो

16 फ़रवरी

अफ़ग़ानिस्तान vs UAE

दिल्ली

16 फ़रवरी

इंग्लैंड vs इटली

कोलकाता

17–25 फ़रवरी मैच

तिथि

मैच

स्थल

17 फ़रवरी

ऑस्ट्रेलिया vs श्रीलंका

कैंडी

17 फ़रवरी

न्यूज़ीलैंड vs कनाडा

चेन्नई

17 फ़रवरी

आयरलैंड vs ज़िम्बाब्वे

कैंडी

18 फ़रवरी

बांग्लादेश vs नेपाल

मुंबई

18 फ़रवरी

दक्षिण अफ्रीका vs UAE

दिल्ली

18 फ़रवरी

पाकिस्तान vs नामीबिया

SSC, कोलंबो

18 फ़रवरी

भारत vs नीदरलैंड्स

अहमदाबाद

18 फ़रवरी

वेस्ट इंडीज़ vs इटली

कोलकाता

19 फ़रवरी

श्रीलंका vs ज़िम्बाब्वे

प्रेमदासा, कोलंबो

19 फ़रवरी

अफ़ग़ानिस्तान vs कनाडा

चेन्नई

20 फ़रवरी

ऑस्ट्रेलिया vs ओमान

कैंडी

20 फ़रवरी

Y1 vs Y2

प्रेमदासा, कोलंबो

21 फ़रवरी

Y3 vs Y4

कैंडी

22 फ़रवरी

Y1 vs Y3

अहमदाबाद

22 फ़रवरी

Y2 vs Y4

मुंबई

23 फ़रवरी

Y5 vs Y6

चेन्नई

23 फ़रवरी

Y7 vs Y8

कैंडी

24 फ़रवरी

Y5 vs Y7

अहमदाबाद

24 फ़रवरी

Y6 vs Y8

प्रेमदासा, कोलंबो

25 फ़रवरी

Y3 vs Y2

चेन्नई

26 फ़रवरी – 1 मार्च

तिथि

मैच

स्थल

26 फ़रवरी

Y1 vs Y4

अहमदाबाद

26 फ़रवरी

Y5 vs Y8

चेन्नई

27 फ़रवरी

Y6 vs Y7

कैंडी

28 फ़रवरी

Y2 vs Y3

दिल्ली

1 मार्च

Y1 vs X1

कोलकाता

सेमीफ़ाइनल

तिथि

मैच

स्थल

4 मार्च

सेमीफ़ाइनल 1

कोलकाता/कोलंबो

5 मार्च

सेमीफ़ाइनल 2

मुंबई

फ़ाइनल

तिथि

स्थल

8 मार्च

अहमदाबाद / (यदि पाकिस्तान पहुँचे तो) कोलंबो

टीमें और प्रारूप

टूर्नामेंट में सह-आयोजक भारत और श्रीलंका के अलावा 2024 विश्व कप की शीर्ष टीमें और विभिन्न क्षेत्रों से क्वालीफ़ाई करने वाली टीमें शामिल होंगी। भारत (डिफेंडिंग चैंपियन), पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश जैसी बड़ी टीमें तथा नेपाल, ओमान, यूएई और इटली जैसे एसोसिएट देश भी हिस्सा लेंगे।

कब है भारत-पाकिस्तान का मैच:

IND VS PAK भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी 2026 को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। यह टी20 विश्व कप 2026 का सबसे हाई-वोल्टेज ग्रुप मैच माना जा रहा है।

मेजबान स्टेडियम 

भारत और श्रीलंका मिलकर कुल 8 प्रमुख स्टेडियमों में मैच आयोजित करेंगे:

भारत में:

  • नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद (फ़ाइनल व एक सेमीफ़ाइनल)

  • ईडन गार्डन्स, कोलकाता 

  • वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

  • अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली

  • एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई

श्रीलंका में:

  • आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (इंडिया–पाकिस्तान सहित बड़े मुकाबले)

  • पी. सारा ओवल, कोलंबो

  • पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कैंडी

शेड्यूल की मुख्य बातें

  • भारत अपना पहला मैच USA के खिलाफ खेलेगा, इसके बाद नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स से भिड़ेगा।

  • हाई-वोल्टेज इंडिया–पाकिस्तान मैच 15 फरवरी 2026 को कोलंबो में होगा।

पहली बार भारत और श्रीलंका मिलकर इस मेगा इवेंट की मेजबानी कर रहे हैं, और 20 टीमों की भागीदारी इसे और भी रोमांचक बनाती है।

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news.
