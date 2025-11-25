किस खेल को कहा जाता है ‘खेलों का राजा’, जानें नाम

IBPS Clerk Prelims Scorecard 2025
फुटबॉल को इसकी दुनिया भर में लोकप्रियता, बड़ी संख्या में प्रशंसकों और शानदार इतिहास के कारण “खेलों का राजा” कहा जाता है। आइए जानते हैं कि फुटबॉल दुनिया पर राज क्यों करता है और इस खेल से जुड़े कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में भी जानेंगे।

कौन-सा खेल है 'खेलों का राजा'
कौन-सा खेल है 'खेलों का राजा'

फुटबॉल को “खेलों का राजा” कहा जाता है। इसे यह उपाधि इसलिए मिली है, क्योंकि यह दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला, देखा जाने वाला और पसंद किया जाने वाला खेल है। यह खेल हर देश, संस्कृति और भाषा के लोगों को एक साथ जोड़ता है। छोटे स्थानीय मैदानों से लेकर बड़े अंतरराष्ट्रीय स्टेडियमों तक, फुटबॉल एक साधारण गेंद से अरबों दिलों को जोड़ता है।

फुटबॉल को खेलों का राजा क्यों कहा जाता है?

फुटबॉल को दुनिया भर में इसकी पहुंच, सादगी और भावनात्मक ताकत के कारण खेलों का राजा माना जाता है। यह एक ऐसा खेल है, जो फीफा वर्ल्ड कप जैसे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के जरिए 200 से ज्यादा देशों को एक साथ लाता है। कोई और खेल दुनिया भर में इतनी एकता, उत्साह और जुनून पैदा नहीं करता। चाहे गली में खेला जाने वाला मैच हो या कोई बड़ा फाइनल, फुटबॉल हर जगह एक जैसा रोमांच पैदा करता है।

फुटबॉल की वैश्विक लोकप्रियता

फुटबॉल का दबदबा हर महाद्वीप पर है। ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और इटली जैसे देश अपनी मजबूत फुटबॉल संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। यहां तक कि भारत और अमेरिका जैसे देशों में भी प्रशंसकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस खेल की वैश्विक अपील इसकी सादगी में है। इसे खेलने के लिए आपको बस एक गेंद चाहिए। एफसी बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल जैसे प्रमुख क्लबों के प्रशंसक दुनिया भर के महाद्वीपों में फैले हुए हैं।

फीफा वर्ल्ड कप

फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल आयोजन है। यह हर चार साल में एक बार होता है। इसमें सबसे अच्छी राष्ट्रीय टीमें खिताब के लिए मुकाबला करती हैं। वर्ल्ड कप का उत्साह बेजोड़ है। अकेले 2018 के फाइनल को ही दुनिया भर में 1.1 अरब से ज्यादा दर्शकों ने देखा था। यह टूर्नामेंट प्रतिभा, संस्कृति और एकता का जश्न मनाता है, जो यह साबित करता है कि फुटबॉल वास्तव में खेलों का राजा है।

फुटबॉल का इतिहास

आधुनिक फुटबॉल की शुरुआत 19वीं सदी में इंग्लैंड में हुई थी। हालांकि, इस खेल के प्राचीन रूप हजारों साल पहले भी खेले जाते थे। चीन के खेल कुजू (Cuju) और ग्रीस तथा मिस्र में खेले जाने वाले शुरुआती संस्करणों ने फुटबॉल के विकास को प्रभावित किया। पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय मैच 1872 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया था। यहीं से संगठित फुटबॉल की शुरुआत हुई। तब से, यह पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा खेल बन गया है।

फुटबॉल के महान खिलाड़ी

फुटबॉल ने ऐसे हीरो दिए हैं, जिन्होंने इस खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। पेले, डिएगो माराडोना, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। उनकी शानदार प्रतिभा, समर्पण और खेल के प्रति प्यार ने लाखों लोगों को फुटबॉल का प्रशंसक बनने के लिए प्रेरित किया।

फुटबॉल के बारे में मजेदार तथ्य

-फुटबॉल एकमात्र ऐसा खेल है, जो 200 से ज्यादा देशों में खेला जाता है। हर देश की अपनी लीग, क्लब और राष्ट्रीय टीमें हैं। यह फुटबॉल को अब तक का सबसे समावेशी खेल बनाता है। यह एक खेल के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों को जोड़ता है।

-पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे में हुआ था, जिसमें केवल 13 टीमों ने हिस्सा लिया था। उरुग्वे ने ही वह ऐतिहासिक टूर्नामेंट जीता था। आज, वर्ल्ड कप में 32 टीमें शामिल होती हैं और 2026 से इसमें 48 टीमें होंगी। यह इस खेल की अविश्वसनीय वैश्विक पहुंच और लोकप्रियता को दिखाता है।

-काहिरा, मिस्र का अल अहली एससी (Al Ahly SC) दुनिया का सबसे सफल क्लब है, जिसे CAF ने भी मान्यता दी है। इसने 120 से ज्यादा ट्रॉफियां जीती हैं। इस क्लब ने दशकों तक अफ्रीकी फुटबॉल पर अपना दबदबा बनाए रखा है और "सदी का क्लब" का खिताब हासिल किया है। यह साबित करता है कि फुटबॉल में महारत सिर्फ यूरोप और दक्षिण अमेरिका तक ही सीमित नहीं है।

 -प्योंगयांग, उत्तर कोरिया में स्थित रुंगराडो 1st ऑफ मे स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। इसमें 1,14,000 से ज्यादा दर्शक बैठ सकते हैं। इस जैसे विशाल स्टेडियम यह दिखाते हैं कि फुटबॉल कितनी बड़ी संख्या में भीड़ खींच सकता है और प्रशंसकों के लिए यादगार अनुभव बना सकता है।

-फुटबॉल धरती पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल है, जिसके 4 अरब से ज्यादा प्रशंसक हैं। दुनिया की लगभग आधी आबादी नियमित रूप से फुटबॉल देखती है। इंग्लिश प्रीमियर लीग से लेकर फीफा वर्ल्ड कप तक, अरबों लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों और टीमों का उत्साह बढ़ाने के लिए इसे देखते हैं।

