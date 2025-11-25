IBPS Clerk Prelims Scorecard 2025
T20 World Cup 2026 India All Matches, Schedule, Venue, Date and Opponent

By Nikhil Batra
Nov 25, 2025, 20:40 IST

Discover India’s path at the ICC Men’s T20 World Cup 2026 with a clear breakdown of the group stage, key matches, expected venues and the schedule release details. Here is a detailed overview to help fans understand India’s challenges and exciting clashes in the tournament.

ICC T20 World Cup 2026 India Schedule
Cricket fans worldwide are already electric with anticipation as India and Sri Lanka gear up to co-host the ICC Men’s T20 World Cup in February–March 2026. This edition promises to be a cricketing carnival like no other — from the packed stadiums to high-stakes matches between traditional rivals. For Indian supporters, the excitement is even higher because several key matches will be played on home soil, bringing the energy of packed stadiums, familiar pitches and passionate crowds. The blend of home advantage, high-pressure games and iconic venues gives this World Cup a special charm, promising a cricketing festival that fans will remember for years.

The ICC officially announced the complete schedule and groupings on 25 November 2025, during a high-profile event in Mumbai. According to the ICC’s official release, the tournament will feature four groups in the first round. India has been placed in Group A, alongside Pakistan, USA, Netherlands and Namibia. Group B features Sri Lanka, Australia, Ireland, Zimbabwe and Oman, while Group C includes England, West Indies, Bangladesh, Nepal and Italy. The final group, Group D, consists of South Africa, New Zealand, Afghanistan, Canada and UAE.

groups

Source: ICC

ICC T20 World Cup 2026: India’s Match Schedule 

The T20 World Cup 2026 will run from 7 February to 8 March 2026, co-hosted by India and Sri Lanka. The first day will witness three matches where Pakistan will face Netherlands, West Indies will be battling with Bangladesh and India against USA.

 

The first clash between India and Pakistan will happen on 15 February 2026 at R. Premadasa Stadium, Colombo. Here are India’s group-stage matches:

Date

Match

Time

Venue (City)

7 February 2026

India vs USA

7:00 P.M

Mumbai

12 February 2026

India vs Namibia

7:00 P.M

Delhi

15 February 2026

India vs Pakistan

7:00 P.M

Colombo

18 February 2026

India vs Netherlands

7:00 P.M

Ahmedabad

ICC T20 World Cup 2026: Venues for India’s Matches

India’s matches in this World Cup are distributed among some of its biggest and most iconic stadiums. According to ICC tweet on 25 November, here are the decided venues for this T20 clash: 

  • Arun Jaitley Stadium, Delhi 

  • Eden Gardens, Kolkata 

  • MA Chidambaram Stadium, Chennai

  • Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

  • Wankhede Stadium, Mumbai

  • Pallekele International Cricket Stadium, Kandy

  • R. Premadasa Stadium, Colombo 

  • Sinhalese Sports Club, Colombo

ICC T20 World Cup 2026: Complete Fixture

Here is the complete list of matches that will be played in the ICC T20 World Cup 2026: 

Date

Time

Team 1

Team 2

Venue

07 Feb 2026

11:00 AM

PAK

NED

SSC, Colombo

07 Feb 2026

3:00 PM

WI

BAN

Kolkata

07 Feb 2026

7:00 PM

IND

USA

Mumbai

08 Feb 2026

11:00 AM

NZ

AFG

Chennai

08 Feb 2026

3:00 PM

ENG

NEP

Mumbai

08 Feb 2026

7:00 PM

SL

IRE

Premadasa, Colombo

09 Feb 2026

11:00 AM

BAN

ITA

Kolkata

09 Feb 2026

3:00 PM

ZIM

OMA

SSC, Colombo

09 Feb 2026

7:00 PM

SA

CAN

Ahmedabad

10 Feb 2026

11:00 AM

NED

NAM

Delhi

10 Feb 2026

3:00 PM

NZ

UAE

Chennai

10 Feb 2026

7:00 PM

PAK

USA

SSC, Colombo

11 Feb 2026

11:00 AM

SA

AFG

Ahmedabad

11 Feb 2026

3:00 PM

AUS

IRE

Premadasa, Colombo

11 Feb 2026

7:00 PM

ENG

WI

Mumbai

12 Feb 2026

11:00 AM

SL

OMA

Kandy

12 Feb 2026

3:00 PM

NEP

ITA

Mumbai

12 Feb 2026

7:00 PM

IND

NAM

Delhi

13 Feb 2026

11:00 AM

AUS

ZIM

Premadasa, Colombo

13 Feb 2026

3:00 PM

CAN

UAE

Delhi

13 Feb 2026

7:00 PM

USA

NED

Chennai

14 Feb 2026

11:00 AM

IRE

OMA

SSC, Colombo

14 Feb 2026

3:00 PM

ENG

BAN

Kolkata

14 Feb 2026

7:00 PM

NZ

SA

Ahmedabad

15 Feb 2026

11:00 AM

WI

NEP

Mumbai

15 Feb 2026

3:00 PM

USA

NAM

Chennai

15 Feb 2026

7:00 PM

IND

PAK

Premadasa, Colombo

16 Feb 2026

11:00 AM

AFG

UAE

Delhi

16 Feb 2026

3:00 PM

ENG

ITA

Kolkata

16 Feb 2026

7:00 PM

AUS

SL

Kandy

17 Feb 2026

11:00 AM

NZ

CAN

Chennai

17 Feb 2026

3:00 PM

IRE

ZIM

Kandy

17 Feb 2026

7:00 PM

BAN

NEP

Mumbai

18 Feb 2026

11:00 AM

SA

UAE

Delhi

18 Feb 2026

3:00 PM

PAK

NAM

SSC, Colombo

18 Feb 2026

7:00 PM

IND

NED

Ahmedabad

19 Feb 2026

11:00 AM

WI

ITA

Kolkata

19 Feb 2026

3:00 PM

SL

ZIM

Premadasa, Colombo

19 Feb 2026

7:00 PM

AFG

CAN

Chennai

20 Feb 2026

11:00 AM

      

20 Feb 2026

3:00 PM

      

20 Feb 2026

7:00 PM

AUS

OMA

Kandy

21 Feb 2026

11:00 AM

      

21 Feb 2026

3:00 PM

      

21 Feb 2026

7:00 PM

Y2

Y3

Premadasa, Colombo

22 Feb 2026

11:00 AM

      

22 Feb 2026

3:00 PM

Y1

Y4

Kandy

22 Feb 2026

7:00 PM

X1

X4

Ahmedabad

23 Feb 2026

11:00 AM

      

23 Feb 2026

3:00 PM

      

23 Feb 2026

7:00 PM

X2

X3

Mumbai

24 Feb 2026

11:00 AM

      

24 Feb 2026

3:00 PM

      

24 Feb 2026

7:00 PM

Y1

Y3

Kandy

25 Feb 2026

11:00 AM

      

25 Feb 2026

3:00 PM

      

25 Feb 2026

7:00 PM

Y2

Y4

Premadasa, Colombo

26 Feb 2026

11:00 AM

      

26 Feb 2026

3:00 PM

X3

X4

Ahmedabad

26 Feb 2026

7:00 PM

X1

X2

Chennai

27 Feb 2026

11:00 AM

      

27 Feb 2026

3:00 PM

      

27 Feb 2026

7:00 PM

Y1

Y2

Premadasa, Colombo

28 Feb 2026

11:00 AM

      

28 Feb 2026

3:00 PM

      

28 Feb 2026

7:00 PM

Y3

Y4

Kandy

01 Mar 2026

11:00 AM

      

01 Mar 2026

3:00 PM

X2

X4

Delhi

01 Mar 2026

7:00 PM

X1

X3

Kolkata

02 Mar 2026

3:00 PM

      

02 Mar 2026

7:00 PM

      

03 Mar 2026

3:00 PM

      

03 Mar 2026

7:00 PM

      

04 Mar 2026

7:00 PM

SF1

KO

Kolkata

04 Mar 2026

7:00 PM

SF1

KO

Premadasa, Colombo

05 Mar 2026

3:00 PM

      

05 Mar 2026

7:00 PM

SF2

KO

Mumbai

06 Mar 2026

3:00 PM

      

06 Mar 2026

7:00 PM

      

07 Mar 2026

3:00 PM

      

07 Mar 2026

7:00 PM

      

08 Mar 2026

7:00 PM

FINAL

KO

Premadasa, Colombo

08 Mar 2026

7:00 PM

FINAL

KO

Ahmedabad

In conclusion, the T20 World Cup 2026 promises to be a thrilling event for Indian cricket fans. With India co-hosting, the team will enjoy home advantage in multiple matches, playing in iconic grounds. 


