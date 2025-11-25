Cricket fans worldwide are already electric with anticipation as India and Sri Lanka gear up to co-host the ICC Men’s T20 World Cup in February–March 2026. This edition promises to be a cricketing carnival like no other — from the packed stadiums to high-stakes matches between traditional rivals. For Indian supporters, the excitement is even higher because several key matches will be played on home soil, bringing the energy of packed stadiums, familiar pitches and passionate crowds. The blend of home advantage, high-pressure games and iconic venues gives this World Cup a special charm, promising a cricketing festival that fans will remember for years.
The ICC officially announced the complete schedule and groupings on 25 November 2025, during a high-profile event in Mumbai. According to the ICC’s official release, the tournament will feature four groups in the first round. India has been placed in Group A, alongside Pakistan, USA, Netherlands and Namibia. Group B features Sri Lanka, Australia, Ireland, Zimbabwe and Oman, while Group C includes England, West Indies, Bangladesh, Nepal and Italy. The final group, Group D, consists of South Africa, New Zealand, Afghanistan, Canada and UAE.
Source: ICC
ICC T20 World Cup 2026: India’s Match Schedule
The T20 World Cup 2026 will run from 7 February to 8 March 2026, co-hosted by India and Sri Lanka. The first day will witness three matches where Pakistan will face Netherlands, West Indies will be battling with Bangladesh and India against USA.
Ready to defend the title on home soil 🇮🇳 🏆— BCCI (@BCCI) November 25, 2025
Here are #TeamIndia's group stage fixtures for the ICC Men's T20 World Cup 2026! 🗓️#T20WorldCup pic.twitter.com/MdL6Qa9mlg
The first clash between India and Pakistan will happen on 15 February 2026 at R. Premadasa Stadium, Colombo. Here are India’s group-stage matches:
|
Date
|
Match
|
Time
|
Venue (City)
|
7 February 2026
|
India vs USA
|
7:00 P.M
|
Mumbai
|
12 February 2026
|
India vs Namibia
|
7:00 P.M
|
Delhi
|
15 February 2026
|
India vs Pakistan
|
7:00 P.M
|
Colombo
|
18 February 2026
|
India vs Netherlands
|
7:00 P.M
|
Ahmedabad
ICC T20 World Cup 2026: Venues for India’s Matches
India’s matches in this World Cup are distributed among some of its biggest and most iconic stadiums. According to ICC tweet on 25 November, here are the decided venues for this T20 clash:
-
Arun Jaitley Stadium, Delhi
-
Eden Gardens, Kolkata
-
MA Chidambaram Stadium, Chennai
-
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
-
Wankhede Stadium, Mumbai
-
Pallekele International Cricket Stadium, Kandy
-
R. Premadasa Stadium, Colombo
-
Sinhalese Sports Club, Colombo
ICC T20 World Cup 2026: Complete Fixture
Here is the complete list of matches that will be played in the ICC T20 World Cup 2026:
The schedule for ICC Men’s @T20WorldCup 2026 is here! 📅— ICC (@ICC) November 25, 2025
The matches and groups were unveiled at a gala event in Mumbai led by ICC Chairman @JayShah, and with new tournament ambassador @ImRo45 and Indian team captains @surya_14kumar and Harmanpreet Kaur in attendance.
✍️:… pic.twitter.com/fsjESpJPlE
|
Date
|
Time
|
Team 1
|
Team 2
|
Venue
|
07 Feb 2026
|
11:00 AM
|
PAK
|
NED
|
SSC, Colombo
|
07 Feb 2026
|
3:00 PM
|
WI
|
BAN
|
Kolkata
|
07 Feb 2026
|
7:00 PM
|
IND
|
USA
|
Mumbai
|
08 Feb 2026
|
11:00 AM
|
NZ
|
AFG
|
Chennai
|
08 Feb 2026
|
3:00 PM
|
ENG
|
NEP
|
Mumbai
|
08 Feb 2026
|
7:00 PM
|
SL
|
IRE
|
Premadasa, Colombo
|
09 Feb 2026
|
11:00 AM
|
BAN
|
ITA
|
Kolkata
|
09 Feb 2026
|
3:00 PM
|
ZIM
|
OMA
|
SSC, Colombo
|
09 Feb 2026
|
7:00 PM
|
SA
|
CAN
|
Ahmedabad
|
10 Feb 2026
|
11:00 AM
|
NED
|
NAM
|
Delhi
|
10 Feb 2026
|
3:00 PM
|
NZ
|
UAE
|
Chennai
|
10 Feb 2026
|
7:00 PM
|
PAK
|
USA
|
SSC, Colombo
|
11 Feb 2026
|
11:00 AM
|
SA
|
AFG
|
Ahmedabad
|
11 Feb 2026
|
3:00 PM
|
AUS
|
IRE
|
Premadasa, Colombo
|
11 Feb 2026
|
7:00 PM
|
ENG
|
WI
|
Mumbai
|
12 Feb 2026
|
11:00 AM
|
SL
|
OMA
|
Kandy
|
12 Feb 2026
|
3:00 PM
|
NEP
|
ITA
|
Mumbai
|
12 Feb 2026
|
7:00 PM
|
IND
|
NAM
|
Delhi
|
13 Feb 2026
|
11:00 AM
|
AUS
|
ZIM
|
Premadasa, Colombo
|
13 Feb 2026
|
3:00 PM
|
CAN
|
UAE
|
Delhi
|
13 Feb 2026
|
7:00 PM
|
USA
|
NED
|
Chennai
|
14 Feb 2026
|
11:00 AM
|
IRE
|
OMA
|
SSC, Colombo
|
14 Feb 2026
|
3:00 PM
|
ENG
|
BAN
|
Kolkata
|
14 Feb 2026
|
7:00 PM
|
NZ
|
SA
|
Ahmedabad
|
15 Feb 2026
|
11:00 AM
|
WI
|
NEP
|
Mumbai
|
15 Feb 2026
|
3:00 PM
|
USA
|
NAM
|
Chennai
|
15 Feb 2026
|
7:00 PM
|
IND
|
PAK
|
Premadasa, Colombo
|
16 Feb 2026
|
11:00 AM
|
AFG
|
UAE
|
Delhi
|
16 Feb 2026
|
3:00 PM
|
ENG
|
ITA
|
Kolkata
|
16 Feb 2026
|
7:00 PM
|
AUS
|
SL
|
Kandy
|
17 Feb 2026
|
11:00 AM
|
NZ
|
CAN
|
Chennai
|
17 Feb 2026
|
3:00 PM
|
IRE
|
ZIM
|
Kandy
|
17 Feb 2026
|
7:00 PM
|
BAN
|
NEP
|
Mumbai
|
18 Feb 2026
|
11:00 AM
|
SA
|
UAE
|
Delhi
|
18 Feb 2026
|
3:00 PM
|
PAK
|
NAM
|
SSC, Colombo
|
18 Feb 2026
|
7:00 PM
|
IND
|
NED
|
Ahmedabad
|
19 Feb 2026
|
11:00 AM
|
WI
|
ITA
|
Kolkata
|
19 Feb 2026
|
3:00 PM
|
SL
|
ZIM
|
Premadasa, Colombo
|
19 Feb 2026
|
7:00 PM
|
AFG
|
CAN
|
Chennai
|
20 Feb 2026
|
11:00 AM
|
20 Feb 2026
|
3:00 PM
|
20 Feb 2026
|
7:00 PM
|
AUS
|
OMA
|
Kandy
|
21 Feb 2026
|
11:00 AM
|
21 Feb 2026
|
3:00 PM
|
21 Feb 2026
|
7:00 PM
|
Y2
|
Y3
|
Premadasa, Colombo
|
22 Feb 2026
|
11:00 AM
|
22 Feb 2026
|
3:00 PM
|
Y1
|
Y4
|
Kandy
|
22 Feb 2026
|
7:00 PM
|
X1
|
X4
|
Ahmedabad
|
23 Feb 2026
|
11:00 AM
|
23 Feb 2026
|
3:00 PM
|
23 Feb 2026
|
7:00 PM
|
X2
|
X3
|
Mumbai
|
24 Feb 2026
|
11:00 AM
|
24 Feb 2026
|
3:00 PM
|
24 Feb 2026
|
7:00 PM
|
Y1
|
Y3
|
Kandy
|
25 Feb 2026
|
11:00 AM
|
25 Feb 2026
|
3:00 PM
|
25 Feb 2026
|
7:00 PM
|
Y2
|
Y4
|
Premadasa, Colombo
|
26 Feb 2026
|
11:00 AM
|
26 Feb 2026
|
3:00 PM
|
X3
|
X4
|
Ahmedabad
|
26 Feb 2026
|
7:00 PM
|
X1
|
X2
|
Chennai
|
27 Feb 2026
|
11:00 AM
|
27 Feb 2026
|
3:00 PM
|
27 Feb 2026
|
7:00 PM
|
Y1
|
Y2
|
Premadasa, Colombo
|
28 Feb 2026
|
11:00 AM
|
28 Feb 2026
|
3:00 PM
|
28 Feb 2026
|
7:00 PM
|
Y3
|
Y4
|
Kandy
|
01 Mar 2026
|
11:00 AM
|
01 Mar 2026
|
3:00 PM
|
X2
|
X4
|
Delhi
|
01 Mar 2026
|
7:00 PM
|
X1
|
X3
|
Kolkata
|
02 Mar 2026
|
3:00 PM
|
02 Mar 2026
|
7:00 PM
|
03 Mar 2026
|
3:00 PM
|
03 Mar 2026
|
7:00 PM
|
04 Mar 2026
|
7:00 PM
|
SF1
|
KO
|
Kolkata
|
04 Mar 2026
|
7:00 PM
|
SF1
|
KO
|
Premadasa, Colombo
|
05 Mar 2026
|
3:00 PM
|
05 Mar 2026
|
7:00 PM
|
SF2
|
KO
|
Mumbai
|
06 Mar 2026
|
3:00 PM
|
06 Mar 2026
|
7:00 PM
|
07 Mar 2026
|
3:00 PM
|
07 Mar 2026
|
7:00 PM
|
08 Mar 2026
|
7:00 PM
|
FINAL
|
KO
|
Premadasa, Colombo
|
08 Mar 2026
|
7:00 PM
|
FINAL
|
KO
|
Ahmedabad
In conclusion, the T20 World Cup 2026 promises to be a thrilling event for Indian cricket fans. With India co-hosting, the team will enjoy home advantage in multiple matches, playing in iconic grounds.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation