MAHA TET Answer Key 2025: पेपर 1 और 2 की आंसर की PDF डाउनलोड करने के तरीके देखें

By Priyanka Pal
Nov 25, 2025, 18:55 IST

MAHA TET 2025 Answer Key: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट mahatet.in पर MAHA TET आंसर की 2025 के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए लिंक एक्टिवेट करने वाला है। पेपर 1 और पेपर 2 की आंसर की PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराई जाएगी। Candidates इस पेज से MAHA TET 2025 की आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

MAHA TET Answer Key 2025

MAHA TET 2025 Answer Key: MSCE ने 23 नवंबर को दो शिफ्ट में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए MAHA TET का आयोजन किया है। उम्मीद है कि MSCE जल्द ही अपनी वेबसाइट पर आंसर की जारी करेगा। MAHA TET आंसर की से Candidates को परीक्षा में अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। इसकी मदद से वे अपने दिए गए जवाबों की जांच कर सकते हैं। MAHA TET 2025 की आंसर की जल्द ही MSCE की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसके साथ ही आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया भी बताई जाएगी। इससे Candidates को आंसर की में कोई गलती पाए जाने पर आपत्ति उठाने का मौका मिलता है।

MAHA TET परीक्षा पैटर्न

MAHA TET में दो पेपर होते हैं: पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए और पेपर 2 कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए होता है। यह परीक्षा Offline मोड (पेन और पेपर मोड) में 2.5 घंटे के लिए आयोजित की जाती है। भाषा II सेक्शन को छोड़कर परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी और मराठी है। भाषा II का सेक्शन केवल अंग्रेजी में होगा।

Check the MAHA TET 2025 Exam Analysis

Download the MAHA TET 2025 Question Paper

MAHA TET क्या है?

MAHA TET (महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा) का आयोजन MSCE द्वारा महाराष्ट्र के स्कूलों में शिक्षक पदों के लिए Candidates की योग्यता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। MAHA TET एक क्वालिफाइंग परीक्षा है। यह परीक्षा Candidates को राज्य भर के स्कूलों में शिक्षक पदों के लिए योग्य प्रमाणित करती है। MAHA TET आंसर की एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि:

*   इससे Candidates अपने जवाबों का मिलान कर सकते हैं और अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। *   यह 'सही' जवाब दिखाकर पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाती है। *   यह Candidates को फाइनल आंसर की जारी होने से पहले किसी भी गलती के खिलाफ आपत्ति उठाने का मौका देती है।

MAHA TET Answer Kwy 2025: महत्वपूर्ण विवरण

MAHA TET 2025 का आयोजन 23 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) द्वारा दो शिफ्ट में पेपर 1 (कक्षा 1 से 5) और पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) के लिए किया गया था। जिन Candidates ने यह परीक्षा दी है, वे जल्द ही MSCE के आधिकारिक पोर्टल www.mahatet.in पर आधिकारिक आंसर की जारी होने की उम्मीद कर सकते हैं। तब तक, MAHA TET आंसर की 2025 का विवरण देखें:

परीक्षा का नाम

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (महा टीईटी)

संचालन संस्था

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (एमएससीई)

उद्देश्य

कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए उम्मीदवारों को योग्य प्रमाणित करना

परीक्षा का स्तर

राज्य स्तर

परीक्षा का तरीका

ऑफ़लाइन (पेन और पेपर)

परीक्षा तिथि

23 नवंबर 2025

उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि

घोषित किया जाएगा

उत्तर कुंजी स्थिति

जारी किया जाएगा

महाराष्ट्र TET रिस्पांस शीट 2025

महाराष्ट्र TET रिस्पांस शीट 2025 महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी की जाएगी। Candidates, MSCE द्वारा जारी की गई प्रोविजनल आंसर की के साथ अपनी OMR शीट में दिए गए जवाबों का मिलान कर सकते हैं। Candidates को अपने जवाबों की आंसर की के साथ अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए, ताकि वे समय पर आपत्तियां उठा सकें। इससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और Candidates रिजल्ट घोषित होने से पहले अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे।

MAHA TET आंसर की 2025 कैसे डाउनलोड करें 

Candidates नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके आधिकारिक वेबसाइट से MAHA TET आंसर की 2025 डाउनलोड कर सकते हैं:
MAHA TET की आधिकारिक वेबसाइट www.mahatet.in पर जाएं। होमपेज पर, MAHA TET के बारे में नवीनतम जानकारी देखें और 'MAHA TET Answer Key 2025' लिंक पर क्लिक करें। अपनी जरूरत के अनुसार पेपर 1 या पेपर 2 की आंसर की के लिंक पर क्लिक करें। आंसर की PDF खुल जाएगी। आप इसे भविष्य के लिए डाउनलोड और सेव कर सकते हैं। अपने स्कोर का अनुमान लगाने के लिए अपने जवाबों का आधिकारिक आंसर की से मिलान करें।

MAHA TET 2025 क्वालिफाइंग मार्क्स 

MAHA TET एक क्वालिफाइंग परीक्षा है। इसका मतलब है कि शिक्षक पदों के लिए योग्य माने जाने के लिए, Candidates को MSCE द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। MSCE द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स इस प्रकार हैं:  सामान्य कैटेगरी: 150 में से 90 आरक्षित कैटेगरी: 150 में से 82

MAHA TET आंसर की से अंकों की गणना कैसे करें

जो Candidates MAHA TET 2025 में शामिल हुए हैं, वे अब परिषद द्वारा MAHA TET आंसर की जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आंसर की जारी होने के बाद, Candidates अपने दिए गए जवाबों का आंसर की से मिलान करके अपने अंकों की गणना कर सकते हैं। MAHA TET की मार्किंग स्कीम बहुत आसान है। पेपर 1 और पेपर 2, दोनों में कुल 150 प्रश्न होते हैं। हर प्रश्न 1 अंक का होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, जिसका मतलब है कि गलत जवाबों के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे।


पेपर

प्रति प्रश्न अंक

नेगेटिव मार्किंग

पेपर 1

+1

शून्य

पेपर 2

+1

शून्य

