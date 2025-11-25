MPESB Group 4 Result 2025 OUT: एमपी ग्रुप 4 रिजल्ट esb.mp.gov.in पर जारी, ये रहा Score Card Direct Link

MP Group 4 Result 2025 OUT: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने ग्रुप 4 (Group-4) भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर आज 25 नवंबर 2025 को जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वे अब अपना स्कोरकार्ड और क्वालीफाइंग स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बोर्ड ने परिणाम के साथ कटऑफ और स्कोरकार्ड भी अपलोड किया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से असिस्टेंट ग्रेड III, स्टेनोग्राफर, स्टेनो टाइपिस्ट सहित 966 पद भरे जाएंगे।

MPESB Group 4 Result 2025 Direct Link

एमपीईएसबी ग्रुप 4 रिजल्ट 2025 लिंक मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर ऑनलाइन जारी किया गया है। उम्मीदवार अपने Application Number और Date of Birth की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। एमपीईएसबी ग्रुप 4 रिजल्ट 2025 के लिए नीचे दिए Direct Link पर क्लिक करें।

MP Group 4 Result 2025 Link- यहां क्लिक करें