BOB LBO Result 2025: बैंक ऑफ़ बड़ौदा एलबीओ परीक्षा के नतीजे जारी, यहाँ देखें रिजल्ट पीडीएफ

IBPS Clerk Prelims Scorecard 2025
BOB LBO Result 2025: बैंक ऑफ़ बड़ौदा एलबीओ परीक्षा के नतीजे जारी, यहाँ देखें रिजल्ट पीडीएफ

By Sonal Mishra
Nov 25, 2025, 20:30 IST

BOB LB Result 2025: बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर LBO परिणाम 2025 जारी कर दिया है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन और व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

BOB LB Result 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) परिणाम 2025 जारी कर दिया है। एलबीओ परीक्षा का आयोजन 6 सितंबर, 2025 को किया गया था और अब बैंक ने सफल उम्मीदवारों की सूची जारी की है. BOB LBO परिणाम 2025 PDF देख सकते हैं, जिसमें चयन के दूसरे स्तर भाषा प्रवीणता परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं, इसके बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन और व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

BOB LBO Result 2025 

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) एलबीओ परिणाम 2025 अपनी आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जारी कर दिया है। यह परीक्षा 2500 स्थानीय बैंक अधिकारी पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। परिणाम पीडीएफ प्रारूप में जारी किया गया है और इसमें परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। 

उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) एलबीओ परिणाम 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।


बीओबी एलबीओ परिणाम 2025 के लिए यहाँ क्लिक करें

BOB LBO परिणाम 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार ऊपर दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करके BOB LBO परिणाम 2025 डाउनलोड कर सकते हैं या वे नीचे सूचीबद्ध सरल चरणों का पालन कर सकते हैं

  • आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाएं

  • अब करियर या भर्ती अनुभाग पर जाएँ

  • अब BOB LBO Result 2025 के लिंक पर क्लिक करें

  • मेरिट सूची पीडीएफ डाउनलोड करें

