RRB Group D Free Travel Rule 2025: जानें रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए निशुल्क यात्रा के क्या नियम हैं ?

RRB Group D Free Travel Rule 2025: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) 27 नवंबर से CEN 08/2024 के लिए ग्रुप D की परीक्षा शुरू हो रही है। परीक्षा के जरिये 32,438 पदों पर भर्ती होनी है. देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक के लिए लाखों की संख्या में उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. रेलवे की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को रेलवे ने फ्री ट्रेवल की सुविधा दी है. आइये जानें उम्मीदवार रेलवे की फ्री ट्रेवल की सुविधा का कैसे लाभ उठा सकते हैं. SC/ST कैंडिडेट्स के लिए स्लीपर क्लास में फ़्री सफ़र RRB ने फ़्री सफ़र की सुविधा के नियम भी बताए हैं, जो सिर्फ़ SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है, जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान इसे चुना था और वैलिड जाति सर्टिफ़िकेट अपलोड किए थे। एलिजिबल कैंडिडेट्स को CBT, PET या DV के लिए उनके ई-कॉल लेटर के हिस्से के तौर पर एक फ़्री स्लीपर क्लास रेलवे पास मिलेगा।

कैंडिडेट्स को यह पक्का करना होगा कि वे अपनी एप्लीकेशन में सही बोर्डिंग स्टेशन चुनें। उन्हें सफ़र करते समय ओरिजिनल जाति सर्टिफ़िकेट साथ रखना होगा; इसे न दिखाने या सुविधा का गलत इस्तेमाल करने पर कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, आगे की परीक्षाओं से डिबार किया जा सकता है, और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड ध्यान से पढ़ें, RRB के दिए गए इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करें, और लास्ट-मिनट की दिक्कतों से बचने के लिए समय से काफी पहले अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं।

आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी के लिए परीक्षा पैटर्न प्रश्न प्रारूप, अनुभागों की संख्या और अन्य परीक्षा आवश्यकताओं का अंदाजा लगाने के लिए उम्मीदवारों को आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा पैटर्न 2025 से परिचित होना चाहिए। नीचे साझा किए गए आरआरबी ग्रुप डी पाठ्यक्रम 2025 का वेटेज देखें सीबीटी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं

कुल 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा कुल समयावधि 90 मिनट होगी।

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ⅓ अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा। परीक्षा अवधि (मिनट में) सामान्य विज्ञान अंक शास्त्र सामान्य बुद्धि एवं तर्क सामान्य जागरूकता और समसामयिक मामले कुल सवाल 90 25 25 30 20 100 आरआरबी ग्रुप डी चयन प्रक्रिया 2025 अभ्यर्थियों का चयन सीबीटी, शारीरिक दक्षता परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। नीचे विवरण देखें