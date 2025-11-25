HSSC CET Result 2025: हरियाणा CET ग्रुप C रिजल्ट पीडीफ यहां से करें hssc.gov.in डाउनलोड

HSSC CET Result 2025: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) अपनी आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर हरियाणा SSC Result 2025 जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। HSSC CET ग्रुप C परीक्षा 2025 का आयोजन 26 और 27 जुलाई, 2025 को हरियाणा के 1350 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, HSSC CET रिजल्ट 2025 के नवंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है। HSSC CET ग्रुप C परीक्षा 2025 में लगभग 13.47 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार अगले तीन सालों के लिए हरियाणा में ग्रुप C पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। HSSC CET Result 2025: डेट HSSC CET Result 2025 के नवंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है। हालांकि, HSSC ने HSSC ग्रुप C Result 2025 जारी करने के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। HSSC CET ग्रुप C Result 2025 को PDF फॉर्मेट में जारी किया जाएगा, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे।

HSSC CET Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण HSSC, हरियाणा CET Result 2025 को PDF फॉर्मेट में जारी करेगा, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे। Result के साथ, उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड भी देख सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा। HSSC CET ग्रुप C रिजल्ट 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें: संचालन प्राधिकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) परीक्षा का नाम हरियाणा सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) 2025 परीक्षा तिथियां 26-27 जुलाई, 2025 उम्मीदवारों की संख्या लगभग 13.47 लाख शिफ्टों की संख्या 4 शिफ्ट (प्रतिदिन 2) परिणाम घोषणा तिथि नवंबर 2025 का अंतिम सप्ताह (अपेक्षित) आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in स्कोरकार्ड एक्सेस पंजीकरण संख्या/रोल नंबर और जन्म तिथि सीईटी स्कोर की वैधता परिणाम घोषणा से 3 वर्ष

HSSC CET Result 2025 कैसे डाउनलोड करें? उम्मीदवार इस लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके HSSC CET रिजल्ट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का भी पालन कर सकते हैं। 1. आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं। 2. होमपेज पर, "Results" टैब पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में "HSSC CET Result 2025" देखें। 3. अब HSSC CET Result 2025 PDF पर क्लिक करें, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार के रोल नंबर हैं। 4. Candidates को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भविष्य के लिए इसके कई प्रिंटआउट ले लेने चाहिए। HSSC CET मेरिट लिस्ट 2025 HSSC, Result की घोषणा के बाद HSSC CET फाइनल मेरिट लिस्ट 2025 तैयार करेगा। इस मेरिट लिस्ट में उम्मीदवार की रैंकिंग उनके CET स्कोर, कैटेगरी रिजर्वेशन और कुछ खास पदों के लिए तय की गई अन्य पात्रता मानदंडों के आधार पर होगी। हरियाणा CET मेरिट लिस्ट 2025 तैयार करने की प्रक्रिया नीचे देखें।