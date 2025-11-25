भारत के 7 शहर जिनकी हवा है सबसे स्वच्छ? यहाँ देखें नाम

भारत में वायु प्रदूषण एक बढ़ता हुआ संकट है। हमारे कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का स्तर खतरनाक रूप से ऊंचा है। यह प्रदूषण जन-स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी पर काफी असर डालता है। असल में, कई भारतीय शहर लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं। एक तरफ जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे कुछ शहर "बहुत खराब" (Very Poor) या "गंभीर" (Severe) हवा से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी जगहों पर हवा काफी साफ है। हवा की क्वालिटी कई कारणों से तेजी से बदल सकती है। इन कारणों में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक गतिविधियां और पराली जलाने जैसे मौसमी कारक शामिल हैं। यह एक गंभीर चुनौती है, और सबसे प्रदूषित शहर अक्सर उत्तरी मैदानी इलाकों में होते हैं। लेकिन कुछ जगहें, खासकर दक्षिण और उत्तर-पूर्व में, "अच्छा" (Good) या "संतोषजनक" (Satisfactory) AQI बनाए रखने में कामयाब रहती हैं। क्या आप जानते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इस लेख में, हम सबसे अच्छी और सबसे खराब हवा की क्वालिटी वाले शहरों पर एक नजर डालेंगे।

एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची पुणे इस सूची में सबसे स्वच्छ महानगर के रूप में सबसे ऊपर है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 51 है, जो तुलनात्मक रूप से कम है। इसे 'संतोषजनक' (Satisfactory) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन दस प्रमुख शहरी केंद्रों में यह सबसे अच्छी हवा की क्वालिटी है। पश्चिमी घाट के पास पुणे की अच्छी स्थिति बेहतर हवा के बहाव और प्रदूषकों के फैलाव में मदद करती है। क्रम संख्या शहर AQI (यूएस) 1 पुणे 51 2 मुंबई 60 3 नाशिक 63 4 अहमदाबाद 64 5 भोपाल 64 6 पिंपरी-चिंचवड़ 66 7 भिलाई 67 8 नागपुर 71 9 गांधीनगर 74 10 इंदौर 76 पुणे पुणे, जिसे अक्सर "दक्कन की रानी" कहा जाता है, 51 के अपेक्षाकृत कम AQI के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मानकों के अनुसार, 51 और 100 के बीच AQI को "संतोषजनक" (Satisfactory) माना जाता है। हवा की क्वालिटी के इस स्तर का मतलब है कि हवा आमतौर पर ठीक है, हालांकि बहुत संवेदनशील लोगों को सांस लेने में हल्की परेशानी हो सकती है।

मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई 60 AQI के साथ दूसरे स्थान पर है, जो "संतोषजनक" (Satisfactory) कैटेगरी में आता है। ज्यादा ट्रैफिक और जनसंख्या घनत्व वाले इतने बड़े महानगर के लिए यह आंकड़ा बताता है कि यहां की हवा कई अन्य बड़े शहरों की तुलना में साफ है। मुंबई का तटीय इलाका होना एक बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि समुद्री हवाएं प्राकृतिक रूप से वायु प्रदूषकों को बिखेर देती हैं। नासिक नासिक, जो अपने अंगूर के बागों और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, 63 AQI के साथ "संतोषजनक" (Satisfactory) कैटेगरी में आता है। यह हवा की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए किए जा रहे अच्छे प्रयासों को दिखाता है। 63 का आंकड़ा 'अच्छा' (Good) कैटेगरी (0-50) के करीब है, जो बताता है कि हवा की क्वालिटी अभी भी काफी सेहतमंद है। इसके कारणों में इस क्षेत्र के कुछ अन्य शहरों की तुलना में भारी उद्योगों का कम होना और बेहतर हवा का बहाव शामिल है।

अहमदाबाद गुजरात का एक प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र, अहमदाबाद का AQI 64 है। यह नाशिक से थोड़ा ऊपर है लेकिन अभी भी "संतोषजनक" (Satisfactory) रेंज में है। अहमदाबाद एक बड़ा और तेजी से विकसित हो रहा शहर है, जहां काफी ट्रैफिक और औद्योगिक गतिविधियां होती हैं। ऐसे में 64 का AQI हासिल करना एक अच्छा संकेत है। यह बताता है कि प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी उपाय लागू हैं और काम कर रहे हैं, या यह आंकड़ा मौसम की अनुकूल परिस्थितियों को दिखाता है जो प्रदूषकों को फैलाने में मदद करती हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को अक्सर अपनी बड़ी झीलों और हरे-भरे इलाकों के लिए जाना जाता है। यहां का AQI 64 है, जो अहमदाबाद के बराबर है और "संतोषजनक" (Satisfactory) माना जाता है। यह स्कोर इस बात पर जोर देता है कि शहर की हरियाली और खुली जगहें वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने में मदद कर रही होंगी। पिंपरी-चिंचवड़ पिंपरी-चिंचवड़, जो पुणे के साथ एक औद्योगिक और आवासीय जुड़वां शहर का इलाका बनाता है, का AQI 66 है। यह आंकड़ा अभी भी "संतोषजनक" (Satisfactory) माना जाता है, जो एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक खास उपलब्धि है। यहां कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होने से आमतौर पर प्रदूषण की चिंता बढ़ जाती है, लेकिन 66 का AQI बताता है कि स्थानीय प्राधिकरण और उद्योग शायद उत्सर्जन को नियंत्रित करने के उपाय लागू कर रहे हैं।

भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित और अपने केंद्रीय स्टील प्लांट के लिए मशहूर भिलाई का AQI 67 है, जो अभी भी "संतोषजनक" (Satisfactory) बैंड के अंदर है। एक ऐसे शहर के लिए जहां भारी उद्योग हैं, 67 का AQI होना खास तौर पर सराहनीय है। सख्त पर्यावरणीय नियम और औद्योगिक इकाइयों में तकनीकी सुधार धुएं और कणों के उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर रहे हैं। 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? हाल की स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग के आधार पर, 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर लगातार मध्य प्रदेश का इंदौर ही माना जा रहा है। इंदौर ने यह शानदार उपलब्धि लगातार आठवीं बार हासिल की है, जिससे शहरी स्वच्छता के लिए एक राष्ट्रीय मानक स्थापित हो गया है। 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर होने का दुर्भाग्यपूर्ण तमगा अक्सर राजधानी नई दिल्ली को मिलता है, खासकर मानसून के बाद और सर्दियों के महीनों में। शहर की हवा की क्वालिटी लगातार खराब रहती है और अक्सर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) की 'बहुत खराब' (Very Poor) या 'गंभीर' (Severe) कैटेगरी में दर्ज की जाती है। इस वजह से यह दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में शामिल है।