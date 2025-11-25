Higher Education Model: उच्च शिक्षा को लेकर हुई बैठक, यूपी और असम की नई पहल

उत्तर प्रदेश (UP) और असम ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सहयोग की ओर कदम बढ़ाया है। हाल ही में, दोनों राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक उच्च-स्तरीय बैठक संपन्न हुई है, जिसमें शिक्षा मॉडल को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति बनी।

यह सोमवार को राजभवन में UP की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और उनकी शिक्षा सलाहकार टीम के साथ बैठक हुई। दोनों राज्यों के लिए इस नियम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से छात्रों के लिए अवसरों और गुणवत्ता में वृद्धि करना है।

आपसी सहयोग का मुख्य उद्देश्य

यह बैठक दोनों राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करने का मंच बनी। असम की शिक्षा में तेजी से किए जा रहे नए-नए इनोवेशन के लिए जाना जाता है, जबकि UP देश के सबसे बड़े शैक्षिक आधारों में से एक है। इस मिलन का लक्ष्य केवल विचारों के आदान-प्रदान के साथ व्यावहारिक मॉडल तैयार करना भी है, जिसे अन्य राज्य भी अपना सकें।