Government Jobs: यूपी पुलिस होमगार्ड से लेकर पंजाब आंगनवाड़ी तक आवेदन की अंतिम तिथि देखें

By Priyanka Pal
Nov 25, 2025, 12:23 IST

Government Jobs: इस हफ्ते देश के अलग - अलग विभागों में विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। संबंधित भर्ती अभियान के तहत 10वीं पास, ग्रेजुएट या समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आगे लेख में देखें आवेदन की अंतिम तिथि, आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा सहित अन्य डिटेल। 

Government Jobs 2025
Government Jobs: देशभर में विभिन्न राज्यों में निकली कई भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने वाली है। इन भर्तियों में उत्तर रेलवे, एम्स, नाबार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और रेल विकास निगम लिमिटेड सहित में नौकरियां शामिल हैं। संबंधित भर्ती अभियान के तहत 10वीं पास, आईटीआई, ग्रेजुएट और डॉक्ट्रेट डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 

सभी पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि देखकर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन समय से पहले पूरा कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आगे लेख में दी गई डिटेल के जरिए अपना आवेदन सहित विभिन्न विवरणों की जांच कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अंतिम समय में आने वाली विभिन्न परेशानियों से बचने के लिए आवेदन समय से पहले पूरा कर करने की सलाह दी जाती है। 

इस हफ्ते आवेदन समाप्त होने वाली सरकारी नौकरियां

नीचे टेबल में उन नौकरियों का विवरण दिया गया है, जो इस हफ्ते समाप्त होने जा रही हैं। 

संगठन

पद का नाम, संख्या 

योग्यता 

आवेदन की अंतिम तिथि

NHM 

फार्मासिस्ट 6 पद

बी फार्मा, डी फार्मा

26 नवंबर, 2025

RVNL

विभिन्न 17 पद 

बीई, बीटेक

28 नवंबर, 2025

एम्स भर्ती

विभिन्न 4 पद

कोई भी डिग्री

27 नवंबर, 2025

NABARD

सहायक प्रबंधक 91 पद

कोई भी डिग्री

30 नवंबर, 2025

एक्टिव नौकरियों का विवरण नीचे टेबल में देखें:

नीचे टेबल में देखें उन नौकरियों का विवरण जो अभी एक्टिव हैं जैसे, होम गार्ड, पंजाब आंगनवाड़ी सहित:

भर्ती 

पद की संख्या

योग्यता 

आवेदन की अंतिम तिथि

यूपी पुलिस होमगार्ड 

41,424

10वीं पास

17 दिसंबर, 2025

पंजाब आंगनवाड़ी 

6110

10वीं, 12वीं पास

10 दिसंबर, 2025

डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, यूपी में भर्ती 

1894

पद के अनुसार ग्रेजुएशन

5 दिसंबर, 2025

रेलवे में भर्ती 

1785

10वीं पास या समकक्ष योग्यता

17 दिसंबर, 2025

एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन भर्ती 2025

1386

10वीं, 12वीं पास 

2 दिसंबर, 2025

 

UP Home Guard Cut off 2025

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

Read More

