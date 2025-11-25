Government Jobs: यूपी पुलिस होमगार्ड से लेकर पंजाब आंगनवाड़ी तक आवेदन की अंतिम तिथि देखें

Government Jobs: देशभर में विभिन्न राज्यों में निकली कई भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने वाली है। इन भर्तियों में उत्तर रेलवे, एम्स, नाबार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और रेल विकास निगम लिमिटेड सहित में नौकरियां शामिल हैं। संबंधित भर्ती अभियान के तहत 10वीं पास, आईटीआई, ग्रेजुएट और डॉक्ट्रेट डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
सभी पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि देखकर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन समय से पहले पूरा कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आगे लेख में दी गई डिटेल के जरिए अपना आवेदन सहित विभिन्न विवरणों की जांच कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अंतिम समय में आने वाली विभिन्न परेशानियों से बचने के लिए आवेदन समय से पहले पूरा कर करने की सलाह दी जाती है।
इस हफ्ते आवेदन समाप्त होने वाली सरकारी नौकरियां
नीचे टेबल में उन नौकरियों का विवरण दिया गया है, जो इस हफ्ते समाप्त होने जा रही हैं।
|
संगठन
|
पद का नाम, संख्या
|
योग्यता
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
NHM
|
फार्मासिस्ट 6 पद
|
बी फार्मा, डी फार्मा
|
26 नवंबर, 2025
|
RVNL
|
विभिन्न 17 पद
|
बीई, बीटेक
|
28 नवंबर, 2025
|
एम्स भर्ती
|
विभिन्न 4 पद
|
कोई भी डिग्री
|
27 नवंबर, 2025
|
NABARD
|
सहायक प्रबंधक 91 पद
|
कोई भी डिग्री
|
30 नवंबर, 2025
एक्टिव नौकरियों का विवरण नीचे टेबल में देखें:
नीचे टेबल में देखें उन नौकरियों का विवरण जो अभी एक्टिव हैं जैसे, होम गार्ड, पंजाब आंगनवाड़ी सहित:
|
भर्ती
|
पद की संख्या
|
योग्यता
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
41,424
|
10वीं पास
|
17 दिसंबर, 2025
|
6110
|
10वीं, 12वीं पास
|
10 दिसंबर, 2025
|
डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, यूपी में भर्ती
|
1894
|
पद के अनुसार ग्रेजुएशन
|
5 दिसंबर, 2025
|
रेलवे में भर्ती
|
1785
|
10वीं पास या समकक्ष योग्यता
|
17 दिसंबर, 2025
|
एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन भर्ती 2025
|
1386
|
10वीं, 12वीं पास
|
2 दिसंबर, 2025
