Punjab Anganwadi Bharti 2025: पंजाब में निकली आंगन के पदों पर बंपर भर्ती, 10th-12th पास करें Apply

Punjab Anganwadi Recruitment 2025: सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास निदेशालय (SSWCD) पंजाब ने 6110 रिक्त पदों के लिए पंजाब आंगनवाड़ी भर्ती 2025 नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) और आंगनवाड़ी सहायिका (AWH) के पद शामिल हैं। पंजाब की योग्य महिला उम्मीदवार जिसने 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर ली है वे इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

Punjab Anganwadi Bharti 2025 Notification PDF

पंजाब आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 नवंबर 2025 को शुरू होगी और इच्छुक महिला उम्मीदवार 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार अब आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से पात्रता, आयु सीमा, आवेदन तिथियाँ और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए नीचे दी गई तालिका में पंजाब आंगनवाड़ी अधिसूचना 2025 PDF का सीधा डाउनलोड लिंक प्रदान किया गया है।