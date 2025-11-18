Punjab Anganwadi Bharti 2025: पंजाब में निकली आंगन के पदों पर बंपर भर्ती, 10th-12th पास करें Apply

RRB Group D Exam Date 2025
Punjab Anganwadi Bharti 2025: पंजाब आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए 6110 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पदों के लिए आधिकारिक अधिसूचना पीडीएफ जारी की गई है। 10वीं और 12वीं पास महिला उम्मीदवार 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। पंजाब आंगनवाड़ी भर्ती से संबंधित सभी डिटेल्स यहां से प्राप्त करें।

Punjab Anganwadi Recruitment 2025: सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास निदेशालय (SSWCD) पंजाब ने 6110 रिक्त पदों के लिए पंजाब आंगनवाड़ी भर्ती 2025 नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) और आंगनवाड़ी सहायिका (AWH) के पद शामिल हैं। पंजाब की योग्य महिला उम्मीदवार जिसने 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर ली है वे इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

Punjab Anganwadi Bharti 2025 Notification PDF

पंजाब आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 नवंबर 2025 को शुरू होगी और इच्छुक महिला उम्मीदवार 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार अब आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से पात्रता, आयु सीमा, आवेदन तिथियाँ और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए नीचे दी गई तालिका में पंजाब आंगनवाड़ी अधिसूचना 2025 PDF का सीधा डाउनलोड लिंक प्रदान किया गया है।

विवरण

जानकारी

आयोजक प्राधिकरण का नाम

SSWCD पंजाब

पद का नाम

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) एवं आंगनवाड़ी हेल्पर (AWH)

कुल रिक्तियों की संख्या

6110

आवेदन मोड

ऑनलाइन

पात्र उम्मीदवार

पंजाब की महिला उम्मीदवार

आवेदन करने की तिथि

19 नवंबर 2025

आवेदन की अंतिम तिथि

10 दिसंबर 2025

चयन प्रक्रिया

मेरिट आधारित + दस्तावेज़ सत्यापन

आधिकारिक अधिसूचना PDF

यहां क्लिक करें

नौकरी स्थान

पंजाब

Punjab Anganwadi Recruitment 2025 Eligibility Criteria: कौन कर सकता है आवेदन?

इच्छुक महिला उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में पंजाब आंगनवाड़ी भर्ती के लिए पात्रता मानदंड और आवेदन शुल्क की जांच कर सकती हैं।

श्रेणी

योग्यता / विवरण

शैक्षणिक योग्यता

  

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW)

12वीं पास

आंगनवाड़ी हेल्पर (AWH)

10वीं पास

अन्य आवश्यकताएं

पात्रता

केवल महिला उम्मीदवार

निवास

उम्मीदवार पंजाब की निवासी होनी चाहिए

भाषा

पंजाबी भाषा का ज्ञान अनिवार्य

आयु सीमा (1 जुलाई 2025 के अनुसार)

न्यूनतम आयु

18 वर्ष

अधिकतम आयु

37 वर्ष

आयु में छूट

सरकारी नियमों के अनुसार लागू

आवेदन शुल्क

सामान्य (General)

₹500

SC / BC / EWS

₹250

PWD / महिला (विदवा/तलाकशुदा)

नियमों के अनुसार

Punjab Anganwadi भर्ती के लिए Selection Process 2025 क्या है?

उम्मीदवारों को चयन निम्नलिखित चरणों के आधार पर किया जाएगा।

  • शैक्षणिक योग्यता (10वीं/12वीं के अंक)

  • दस्तावेज़ सत्यापन

  • साक्षात्कार (यदि आयोजित किया गया हो)

