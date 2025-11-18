Punjab Anganwadi Bharti 2025: पंजाब में निकली आंगन के पदों पर बंपर भर्ती, 10th-12th पास करें Apply

Punjab Anganwadi Recruitment 2025: सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास निदेशालय (SSWCD) पंजाब ने 6110 रिक्त पदों के लिए पंजाब आंगनवाड़ी भर्ती 2025 नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) और आंगनवाड़ी सहायिका (AWH) के पद शामिल हैं। पंजाब की योग्य महिला उम्मीदवार जिसने 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर ली है वे इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
Punjab Anganwadi Bharti 2025 Notification PDF
पंजाब आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 नवंबर 2025 को शुरू होगी और इच्छुक महिला उम्मीदवार 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार अब आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से पात्रता, आयु सीमा, आवेदन तिथियाँ और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए नीचे दी गई तालिका में पंजाब आंगनवाड़ी अधिसूचना 2025 PDF का सीधा डाउनलोड लिंक प्रदान किया गया है।
|
विवरण
|
जानकारी
|
आयोजक प्राधिकरण का नाम
|
SSWCD पंजाब
|
पद का नाम
|
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) एवं आंगनवाड़ी हेल्पर (AWH)
|
कुल रिक्तियों की संख्या
|
6110
|
आवेदन मोड
|
ऑनलाइन
|
पात्र उम्मीदवार
|
पंजाब की महिला उम्मीदवार
|
आवेदन करने की तिथि
|
19 नवंबर 2025
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
10 दिसंबर 2025
|
चयन प्रक्रिया
|
मेरिट आधारित + दस्तावेज़ सत्यापन
|
आधिकारिक अधिसूचना PDF
|
नौकरी स्थान
|
पंजाब
Punjab Anganwadi Recruitment 2025 Eligibility Criteria: कौन कर सकता है आवेदन?
इच्छुक महिला उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में पंजाब आंगनवाड़ी भर्ती के लिए पात्रता मानदंड और आवेदन शुल्क की जांच कर सकती हैं।
|
श्रेणी
|
योग्यता / विवरण
|
शैक्षणिक योग्यता
|
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW)
|
12वीं पास
|
आंगनवाड़ी हेल्पर (AWH)
|
10वीं पास
|
अन्य आवश्यकताएं
|
पात्रता
|
केवल महिला उम्मीदवार
|
निवास
|
उम्मीदवार पंजाब की निवासी होनी चाहिए
|
भाषा
|
पंजाबी भाषा का ज्ञान अनिवार्य
|
आयु सीमा (1 जुलाई 2025 के अनुसार)
|
न्यूनतम आयु
|
18 वर्ष
|
अधिकतम आयु
|
37 वर्ष
|
आयु में छूट
|
सरकारी नियमों के अनुसार लागू
|
आवेदन शुल्क
|
सामान्य (General)
|
₹500
|
SC / BC / EWS
|
₹250
|
PWD / महिला (विदवा/तलाकशुदा)
|
नियमों के अनुसार
Punjab Anganwadi भर्ती के लिए Selection Process 2025 क्या है?
उम्मीदवारों को चयन निम्नलिखित चरणों के आधार पर किया जाएगा।
-
शैक्षणिक योग्यता (10वीं/12वीं के अंक)
-
दस्तावेज़ सत्यापन
-
साक्षात्कार (यदि आयोजित किया गया हो)
