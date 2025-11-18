RRB Group D Syllabus 2025: रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ देखें

RRB Group D Syllabus 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने भारतीय रेलवे में लेवल-1 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए ग्रुप डी परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. RRB Group D परीक्षा का आयोजन 27 नवम्बर से किया जाएगा जबकि परीक्षा के लिए सिटी स्लिप 19 नवम्बर को जारी होगी साथ ही उम्मीदवार 23 और 24 नवम्बर से अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे. आरआरबी उम्मीदवारों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) आयोजित करेगा; इसलिए, उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम और नवीनतम परीक्षा पैटर्न से अवगत होना चाहिए। सीबीटी में सामान्य विज्ञान, गणित, सामान्य बुद्धि और सामान्य जागरूकता जैसे विषय शामिल होंगे। आरआरबी ग्रुप परीक्षा ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV, पॉइंट्समैन, सहायक, सहायक लोको शेड, सहायक संचालन, सहायक संचालन और सहायक टीएल और एसी जैसे पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा एकल सीबीटी में आयोजित की जाएगी।

आरआरबी ग्रुप डी पाठ्यक्रम 2025: अवलोकन आरआरबी ग्रुप डी पाठ्यक्रम में सामान्य विज्ञान, गणित, सामान्य बुद्धि और सामान्य जागरूकता जैसे विषय शामिल हैं। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा एकल चरण में आयोजित की जाएगी जिसमें सीबीटी, शारीरिक दक्षता परीक्षण, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी। आरआरबी ग्रुप डी पाठ्यक्रम के अवलोकन के लिए नीचे दी गई तालिका देखें। आरआरबी ग्रुप डी पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न 2025 विवरण संगठन का नाम रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) परीक्षा स्तर राष्ट्रीय विषयों गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि और तर्क परीक्षा मोड ऑनलाइन (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) परीक्षा अवधि 90 मिनट नकारात्मक अंकन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 परीक्षा श्रेणी स्तर -1 परीक्षा/चयन प्रक्रिया के चरण सीबीटी, शारीरिक दक्षता परीक्षण, दस्तावेज़ सत्यापन/चिकित्सा परीक्षा

आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस 2025 पीडीएफ डाउनलोड परीक्षा में शामिल महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानने के लिए उम्मीदवारों को आरआरबी ग्रुप डी पाठ्यक्रम पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहिए। नीचे हमने भारतीय रेलवे द्वारा जारी पाठ्यक्रम का पीडीएफ डाउनलोड लिंक प्रदान किया है। नवीनतम ग्रुप डी पाठ्यक्रम पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें। आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस 2025 पीडीएफ पीडीएफ डाउनलोड करें आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस 2025: सीबीटी के लिए महत्वपूर्ण विषय आरआरबी ग्रुप डी पाठ्यक्रम में सामान्य विज्ञान, गणित, सामान्य बुद्धि और सामान्य जागरूकता जैसे विषय शामिल हैं। आरआरबी ग्रुप डी पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण विषय प्रतिशत, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, औसत, पहेलियाँ, उम्र पर समस्याएं, न्याय, भारतीय इतिहास और राजनीति, भूगोल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाएं आदि हैं। आरआरबी ग्रुप डी विषयवार पाठ्यक्रम के लिए नीचे दी गई तालिका देखें

विषय का नाम महत्वपूर्ण विषय मैथ्स भिन्न

क्षेत्रमिति

संख्या प्रणाली

गति, समय और दूरी

एलसीएम और एचसीएफ

ज्यामिति

समय और कार्य

दशमलव

प्राथमिक बीजगणित

साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज

लाभ और हानि

त्रिकोणमिति

प्राथमिक सांख्यिकी

अनुपात और अनुपात

प्रतिशत सामान्य बुद्धि एवं तर्क जुम्बलिंग

डेटा पर्याप्तता

निर्णय लेना

उपमा

समानताएं और भेद

कोडिंग और डिकोडिंग

विश्लेषणात्मक

कथन- निष्कर्ष

रिश्ते

न्यायवाक्य

वक्तव्य: कार्यवाही के तरीके

पहेली

तर्क

गणितीय संक्रियाएँ

संख्या और वर्णमाला श्रृंखला का समापन

वेन डायग्राम सामान्य जागरूकता संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन

भारत में परिवहन प्रणालियाँ

कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोगों की मूल बातें

भारत के स्मारक और स्थान

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय राजनीति एवं शासन- संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था

भारत के महत्वपूर्ण सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन

प्रमुख सरकारी कार्यक्रम

सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी

भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम

भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ

भारत की कला और संस्कृति

भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे

भारतीय साहित्य

सामान्य संक्षिप्ताक्षर

भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम सहित विकास

भारत और विश्व का भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल

क्रीडा और खेल सामान्य विज्ञान गति और उसके नियम

कार्य, ऊर्जा और शक्ति

आकर्षण-शक्ति

गर्मी और तापमान

आवाज़

प्रकाश - परावर्तन और अपवर्तन

विद्युत और चुंबकत्व

इकाइयाँ और माप

साधारण मशीन

पदार्थ और उसके गुण

परमाणु संरचना

रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण

अम्ल, क्षार और लवण

धातु और अधातु

कार्बन और उसके यौगिक

आवर्त सारणी और आवर्तता

पर्यावरण रसायन विज्ञान

रोजमर्रा के रसायन विज्ञान (साबुन, डिटर्जेंट, आदि)

मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीरक्रिया विज्ञान

रोग और उनके कारण

पौधों और जानवरों में पोषण

कोशिका संरचना और कार्य

पौधों और जानवरों में प्रजनन

पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य श्रृंखला

वनस्पति और पशु साम्राज्य

आनुवंशिकी और विकास

जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग

आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी के लिए परीक्षा पैटर्न प्रश्न प्रारूप, अनुभागों की संख्या और अन्य परीक्षा आवश्यकताओं का अंदाजा लगाने के लिए उम्मीदवारों को आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा पैटर्न 2025 से परिचित होना चाहिए। नीचे साझा किए गए आरआरबी ग्रुप डी पाठ्यक्रम 2025 का वेटेज देखें सीबीटी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं

कुल 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा कुल समयावधि 90 मिनट होगी।

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ⅓ अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा। परीक्षा अवधि (मिनट में) सामान्य विज्ञान अंक शास्त्र सामान्य बुद्धि एवं तर्क सामान्य जागरूकता और समसामयिक मामले कुल सवाल 90 25 25 30 20 100 आरआरबी ग्रुप डी चयन प्रक्रिया 2025 अभ्यर्थियों का चयन सीबीटी, शारीरिक दक्षता परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। नीचे विवरण देखें