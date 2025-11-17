RRB Group D Exam Date 2025: जल्द जारी होगी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की नई तारीखें, जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट ?

RRB Group D Exam 2025: रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की नई तारीखें जल्द जारी की जा सकती है. पहले ये परीक्षा दिसम्बर से जनवरी के बीच आयोजित की जानी थी लेकिन अभी तक इस विषय में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. सूत्रों के अनुसार आरआरबी ग्रुप डी (सीईएन 08/2024) परीक्षा स्थगित कर दी गई है, और अद्यतन तिथियों की घोषणा जल्द ही आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर की जाएगी।
हाल ही में याचिका खारिज होने के बाद रेलवे ने आरआरबी ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। चूँकि पिछली परीक्षा तिथियाँ रद्द कर दी गई थीं, इसलिए संशोधित आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा तिथियाँ 2025 जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएँगी।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये परीक्षा दिसम्बर से जनवरी के बीच की जा सकती है. अगले कुछ सप्ताह में परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा संभावित रूप से की जा सकती है.
RRB Group D Admit Card 2025
उम्मीदवार परीक्षा से लगभग 2 दिन पहले अपनी क्षेत्रीय आरआरबी वेबसाइट से आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकेंगे। इससे पहले, परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले सिटी स्लिप जारी की जाएगी, जिसमें आवंटित परीक्षा शहर का विवरण दिया जाएगा । एडमिट कार्ड और शहर सूचना पर्ची दोनों को उम्मीदवार के पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करके आधिकारिक पोर्टल पर देखा जा सकता है।
RRB Group D चयन प्रक्रिया
कंप्यूटर- आधारित परीक्षा (सीबीटी): सामान्य योग्यता, विज्ञान, तर्क और सामान्य जागरूकता ।
शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी): यह परीक्षा केवल योग्यता के लिए होगी, जिसमें आधिकारिक मानदंडों के अनुसार दौड़ना, भार उठाना आदि गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं।
दस्तावेज़ सत्यापन: पात्रता, प्रमाणपत्रों और पहचान का सत्यापन।
चिकित्सा परीक्षा: यह सुनिश्चित करती है कि उम्मीदवार निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करते हैं।
