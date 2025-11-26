Bihar DELEd Result 2025 OUT
Focus
Quick Links

उत्तर प्रदेश का यह जिला कहलाता है ‘मूंगफली का शहर’, यह है नाम

By Kishan Kumar
Nov 26, 2025, 11:25 IST

उत्तर प्रदेश को तप, ध्यान और धर्म की धरती भी कहा जाता है। इसके साथ ही यह कृषि के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण राज्य है, जहां विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती होती है। इस कड़ी में यहां मूंगफली का भी उत्पादन होता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यूपी में एक जिला ऐसा भी है, जिसे ‘मूंगफली का शहर’ भी कहा जाता है।

Add as a preferred source on Google
Join us
यूपी में मूंगफली का शहर
यूपी में मूंगफली का शहर

उत्तर प्रदेश तप, त्याग, ज्ञान और धर्म की धरती है। भारत के इतिहास में इस धरती का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसने वैदिक काल से लेकर आधुनिक इतिहास में शहर, गांव और कस्बों को नया आकार दिया। हालांकि, यहां की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत में कभी बदलाव नहीं हुआ। ये यहां के महत्त्वपूर्ण पहलुओं में शामिल रही हैं।

इसके साथ ही यहां कृषि का भी अधिक महत्त्व रहा है, जिसमें गेहूं, गन्ना, चावल और बाजरा यहां की प्रमुख फसलें हैं। इसके अतिरिक्त, यहां मूंगफली का भी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि यूपी में एक जिला ऐसा भी है, जिसे ‘मूंगफली का शहर’ भी कहा जाता है। कौन-सा है यह जिला, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

सबसे अधिक जिले वाला राज्य

उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जिले वाला राज्य है। यहां कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडलों में आते हैं। यहां कुल 351 तहसील, 75 नगर पंचायत और 28 विकास प्राधिकरण मौजूद हैं।

उत्तर प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन 

उत्तर प्रदेश में मूंगफली का प्रमुख रूप से बुंदेलखंड और पश्चिमी क्षेत्र में उत्पादन होता है। बीते एक दश में यहां मूंगफली का पैदावार और रकबा यानि कि एरिया में भी वृद्धि हुई है, जिसकी प्रमुख वजह सरकारी प्रोत्साहन और खेती में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक शामिल है। 

किस जिले को कहा जाता है मूंगफली का शहर 

अब सवाल है कि यूपी में कौन-सा जिला मूंगफली का शहर कहलाता है, तो आपको बता दें कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाले झांसी जिले को ‘मूंगफली का शहर’ और ‘मूंगफली की खान’ भी कहा जाता है। यह जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है और राज्य के साथ-साथ अन्य राज्यों में मूंगफली का आपूर्ति करता है।

क्यों कहा जाता है मूंगफली का शहर 

अब हम यह जान लेते हैं कि आखिर झांसी जिले को ही मूंगफली का शहर क्यों कहा जाता है। दरअसल, पूरे राज्य में सबसे अधिक झांसी में ही मूंगफली का उत्पादन होता है। यहां 1.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ मूंगफली की खेती होती है।

वहीं, सरकार की ओर से इसे मूंगफली समर्पित कलस्टर बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है, जिससे यहां के किसानों को मूंगफली की अच्छी फसल उगाने में मदद मिले और यहां की मूंगफली को देशभर में पहचान मिल सके। झांसी में मौजूद बलुई दोमट मिट्टी भी मूंगफली उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहां कुल राज्य की करीब 88 फीसदी मूंगफली का उत्पादन होता है।

किन-किन जिलों में होता है मूंगफली का उत्पादन

उत्तर प्रदेश के दक्षिणी में हिस्से में मौजूद बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन और महोबा में मूंगफली का उत्पादन होता है। वहीं, पश्चिमी क्षेत्र में मौजूद मैनपुरी, हरदोई, इटावा, फर्रूखाबाद, कन्नौज, अलीगढ़ और एटा मूंगफली के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। यहां उत्पादित होने वाली मूंगफली को उत्तरी भारत के राज्यों में भेजा जाता है, जिसकी सर्दी के मौसम में अधिक मांग रहती है। 

पढ़ेंःभारत का इकलौता जिला, जिससे बहती हैं 17 नदियां, जानें नाम

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News