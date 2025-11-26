उत्तर प्रदेश का यह जिला कहलाता है ‘मूंगफली का शहर’, यह है नाम

उत्तर प्रदेश तप, त्याग, ज्ञान और धर्म की धरती है। भारत के इतिहास में इस धरती का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसने वैदिक काल से लेकर आधुनिक इतिहास में शहर, गांव और कस्बों को नया आकार दिया। हालांकि, यहां की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत में कभी बदलाव नहीं हुआ। ये यहां के महत्त्वपूर्ण पहलुओं में शामिल रही हैं। इसके साथ ही यहां कृषि का भी अधिक महत्त्व रहा है, जिसमें गेहूं, गन्ना, चावल और बाजरा यहां की प्रमुख फसलें हैं। इसके अतिरिक्त, यहां मूंगफली का भी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि यूपी में एक जिला ऐसा भी है, जिसे ‘मूंगफली का शहर’ भी कहा जाता है। कौन-सा है यह जिला, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। सबसे अधिक जिले वाला राज्य उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जिले वाला राज्य है। यहां कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडलों में आते हैं। यहां कुल 351 तहसील, 75 नगर पंचायत और 28 विकास प्राधिकरण मौजूद हैं।

उत्तर प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में मूंगफली का प्रमुख रूप से बुंदेलखंड और पश्चिमी क्षेत्र में उत्पादन होता है। बीते एक दश में यहां मूंगफली का पैदावार और रकबा यानि कि एरिया में भी वृद्धि हुई है, जिसकी प्रमुख वजह सरकारी प्रोत्साहन और खेती में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक शामिल है। किस जिले को कहा जाता है मूंगफली का शहर अब सवाल है कि यूपी में कौन-सा जिला मूंगफली का शहर कहलाता है, तो आपको बता दें कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाले झांसी जिले को ‘मूंगफली का शहर’ और ‘मूंगफली की खान’ भी कहा जाता है। यह जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है और राज्य के साथ-साथ अन्य राज्यों में मूंगफली का आपूर्ति करता है। क्यों कहा जाता है मूंगफली का शहर अब हम यह जान लेते हैं कि आखिर झांसी जिले को ही मूंगफली का शहर क्यों कहा जाता है। दरअसल, पूरे राज्य में सबसे अधिक झांसी में ही मूंगफली का उत्पादन होता है। यहां 1.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ मूंगफली की खेती होती है।