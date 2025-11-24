News

NIOS छात्रों के लिए बड़ी चेतावनी! सावधान: फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स से बचें

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। NIOS ने छात्रों को बताया कि वे फर्जी वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशन से सावधान रहें, जो NIOS के नाम पर छात्रों को धोखा दे रहे हैं। साथ ही, उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। NIOS ने स्पष्ट किया है कि छात्र किसी भी प्रकार की जानकारी, रजिस्ट्रेशन की फीस भुगतान के लिए केवल ऑफिशियल पोर्टल पर ही भरोसा करें।

फर्जी ऐप्स और वेबसाइट्स क्या कर रही हैं?

NIOS ने अपने ऑफिशियल नोटिस में बताया है कि कुछ धोखेबाज तत्व NIOS के नाम, लोगो(LOGO) का इस्तेमाल करके मिलते-जुलते वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स चला रहे हैं।

धोखे का तरीका छात्रों को होने वाला नुकसान फर्जी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन या एग्जाम फीस के नाम पर पैसे लेना, लेकिन रजिस्ट्रेशन न होना। गलत जानकारी एग्जाम डेट्स, रिजल्ट या असाइनमेंट जमा करने की गलत जानकारी देना। व्यक्तिगत डेटा चोरी छात्रों के नाम, पता, फोन नंबर और ईमेल जैसी संवेदनशील जानकारी चोरी करना। फेक आईडी कार्ड नकली डॉक्यूमेंट्स जारी

NIOS की ऑफिशियल पहचान

छात्र किसी भी धोखे से बचने के लिए NIOS के केवल ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल पर ही निर्भर रहें।

NIOS की आधिकारिक वेबसाइट

धोखाधड़ी से बचने के लिए तुरंत क्या करें?

NIOS ने छात्रों को इन फर्जीवाड़े से बचने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। आइए जानते हैं।

किसी भी वेबसाइट पर जाने से पहले उसके URL की जांच करें। ध्यान दें वेबसाइट .ac.in पर ही समाप्त हो रही है या नहीं। शुल्क भुगतान हमेशा केवल NIOS के SDMIS पोर्टल पर सुरक्षित माध्यम (Secured Payment Gateway) से ही करें। किसी भी थर्ड-पार्टी लिंक या ऐप को पैसे ट्रांसफर न करें। कई बार Google पर गलत वेबसाइटें पहले रैंक कर जाती हैं। हमेशा ऊपर दिए गए ऑफिशियल URL को सीधे ब्राउज़र में टाइप करें। यदि आपको कोई फर्जी वेबसाइट या ऐप दिखाई देता है, तो उसकी जानकारी तुरंत NIOS को उनके आधिकारिक ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पर दें।

