RRB Group D Registration Number 2025: मिनटों में भूली हुई ID कैसे रिकवर करें? जानें

By Vijay Pratap Singh
Nov 24, 2025, 16:10 IST

RRB ग्रुप डी रजिस्ट्रेशन नंबर 2025: कई उम्मीदवारों एडमिट कार्ड डाउनलोड करते या Result देखते समय अपना RRB ग्रुप डी रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर खो देते हैं। यह लेख लॉगिन क्रेडेंशियल के महत्व को समझाएगा। साथ ही, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर को ऑनलाइन वापस पाने के आसान तरीके बताए गए हैं।

RRB ग्रुप डी रजिस्ट्रेशन नंबर 2025
अक्सर कई उम्मीदवारों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने, परीक्षा Result देखने या अपना स्कोरकार्ड देखने की कोशिश में अपना RRB ग्रुप डी रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर खो देते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए RRB ग्रुप डी लॉगिन जानकारी को फिर से पाने के आसान तरीके प्रदान करता है।

इस लेख से उम्मीदवारों को यह समझने में मदद मिलेगी कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों जरूरी है, इसकी जरूरत कहां पड़ती है, और वे अपना RRB ग्रुप डी 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर स्टेप-बाय-स्टेप कैसे वापस पा सकते हैं।

RRB ग्रुप डी रजिस्ट्रेशन नंबर एक यूनिक आईडी है, जो हर उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के बाद मिलता है। यह नंबर आधिकारिक RRB पोर्टल पर मुख्य लॉगिन क्रेडेंशियल के रूप में काम करता है।

RRB ग्रुप डी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने, अपने आवेदन की स्थिति जांचने, परीक्षा केंद्र की जानकारी देखने और अपने Result तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को इसकी जरूरत पड़ती है। इस नंबर के बिना उम्मीदवारों RRB ग्रुप डी 2025 चयन प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए इसे सुरक्षित और संभाल कर रखना बहुत जरूरी है।

भूला हुआ RRB ग्रुप डी रोल नंबर कैसे वापस पाएं?

जो उम्मीदवारों अपना RRB ग्रुप डी रोल नंबर भूल गए हैं, वे अपनी रजिस्ट्रेशन जानकारी का उपयोग करके इसे आसानी से वापस पा सकते हैं। रोल नंबर आमतौर पर एडमिट कार्ड, परीक्षा की उपस्थिति शीट और RRB ग्रुप डी Result नोटिस पर छपा होता है। अगर कोई इसे खो देता है, तो वे इसे आसान ऑनलाइन और Offline तरीकों से वापस पा सकते हैं।

उम्मीदवारों इन तरीकों से RRB ग्रुप डी रोल नंबर वापस पा सकते हैं:

  • रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि के साथ लॉग इन करके इसे फिर से जनरेट कर सकते हैं।

  • RRB द्वारा भेजे गए परीक्षा से जुड़े मैसेज के लिए रजिस्टर्ड ईमेल या SMS को चेक कर सकते हैं।

  • सीधी सहायता के लिए क्षेत्रीय RRB हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

RRB ग्रुप डी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑनलाइन कैसे वापस पाएं?

जो उम्मीदवारों अपना RRB ग्रुप डी रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, वे इसे कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन वापस पा सकते हैं। यह सुनिश्चित कर लें कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्रिय हो, क्योंकि वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए इनकी जरूरत होती है। रजिस्ट्रेशन नंबर वापस पाने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें:

स्टेप 1: RRB की उस क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाएं जहां आवेदन जमा किया था।

स्टेप 2: “Forgot रजिस्ट्रेशन Number” या “Retrieve रजिस्ट्रेशन ID” विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 3: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4: कैप्चा या OTP वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 5: RRB ग्रुप डी रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेज दिया जाएगा।

RRB ग्रुप डी एप्लीकेशन नंबर और लॉगिन क्रेडेंशियल कैसे वापस पाएं?

RRB ग्रुप डी एप्लीकेशन नंबर और लॉगिन क्रेडेंशियल भर्ती से जुड़े सभी अपडेट पाने के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर कोई इन्हें भूल जाता है, तो वे RRB पोर्टल पर दिए गए रिकवरी टूल का उपयोग करके इन्हें आसानी से वापस पा सकते हैं।

अगर उम्मीदवारों ने एप्लीकेशन नंबर खो दिया है, तो वे RRB वेबसाइट पर “Forgot Application Number” लिंक का उपयोग करें। इसे दोबारा पाने के लिए अपना नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें।

अगर उम्मीदवारों लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं, तो पासवर्ड रीसेट विकल्प का उपयोग करें। OTP के जरिए पुष्टि करके एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। इन रिकवरी विकल्पों से यह सुनिश्चित होता है कि उम्मीदवारों बिना किसी देरी के RRB ग्रुप डी 2025 की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं।

RRB ग्रुप डी रजिस्ट्रेशन नंबर वापस पाने के लिए जरूरी दस्तावेज कौन से है?

रिकवरी प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी तैयार रखनी चाहिए:

  • रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर

  • जन्मतिथि (DOB) और पूरा नाम

  • RRB ग्रुप डी आवेदन पत्र की सेव की हुई कॉपी (यदि उपलब्ध हो)

  • हेल्प डेस्क से संपर्क करते समय वेरिफिकेशन के लिए एक वैध फोटो आईडी प्रूफ

भूला हुआ RRB ग्रुप डी रजिस्ट्रेशन नंबर वापस पाने के तरीके क्या है?

RRB ग्रुप डी रजिस्ट्रेशन नंबर खो जाना तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन उपलब्ध तरीकों से इसे वापस पाना आसान है। उम्मीदवारों इसे इन तरीकों से वापस पा सकते हैं:

  • आधिकारिक RRB क्षेत्रीय वेबसाइट पर “Forgot रजिस्ट्रेशन Number” विकल्प के जरिए।

  • आवेदन करते समय भेजे गए रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन मैसेज के लिए ईमेल या SMS को चेक करके।

  • RRB के क्षेत्रीय हेल्प डेस्क से संपर्क करके और मैन्युअल वेरिफिकेशन के लिए व्यक्तिगत जानकारी देकर।

RRB ग्रुप डी रजिस्ट्रेशन नंबर का महत्व और उपयोग क्या है?

RRB ग्रुप डी रजिस्ट्रेशन नंबर 2025 पूरी भर्ती प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पूरी RRB ग्रुप डी परीक्षा यात्रा के लिए एक डिजिटल चाबी की तरह काम करता है। उम्मीदवारों को इस नंबर की जरूरत इन कामों के लिए होगी:

  • RRB ग्रुप डी एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए।

  • RRB ग्रुप डी परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय और परीक्षा केंद्र की जांच करने के लिए।

  • RRB ग्रुप डी Result, स्कोरकार्ड और कट-ऑफ देखने के लिए लॉग इन करने के लिए।

  • आवेदन की जानकारी, पात्रता और फॉर्म की स्थिति को वेरिफाई करने के लिए।

  • परीक्षा से जुड़े किसी भी सवाल के लिए RRB हेल्प डेस्क से संपर्क करने के लिए।

RRB ग्रुप डी रजिस्ट्रेशन नंबर 2025 वापस पाने में आने वाली समस्याएं क्या है?

RRB ग्रुप डी रजिस्ट्रेशन नंबर वापस पाने के दौरान, कुछ उम्मीदवारों को आम समस्याएं आ सकती हैं, जैसे:

  • गलत ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दर्ज करना।

  • Server की समस्याओं के कारण OTP में देरी होना या न मिलना।

  • गलत क्षेत्रीय RRB वेबसाइट पर जाना।

  • वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक के कारण तकनीकी गड़बड़ियां होना।

नोट: अगर उम्मीदवारों को तकनीकी समस्याएं आती हैं, तो उन्हें ब्राउजर कैश क्लियर करना चाहिए, कुछ मिनट इंतजार करना चाहिए, या तुरंत सहायता के लिए RRB ग्रुप डी हेल्प डेस्क से संपर्क करना चाहिए।

RRB ग्रुप डी हेल्प डेस्क

जो उम्मीदवारों ऑनलाइन विकल्पों के माध्यम से अपना RRB ग्रुप डी रजिस्ट्रेशन नंबर वापस नहीं पा रहे हैं, वे अपने संबंधित RRB क्षेत्रीय हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। हर क्षेत्र रजिस्ट्रेशन नंबर रिकवरी, लॉगिन समस्याओं और परीक्षा से जुड़े अन्य सवालों में उम्मीदवारों की मदद करने के लिए आधिकारिक ईमेल आईडी और संपर्क नंबर प्रदान करता है। नीचे दी गई तालिका में क्षेत्र-वार हेल्प डेस्क की जानकारी देखें:

RRB क्षेत्र

आधिकारिक ईमेल आईडी

संपर्क नंबर

अहमदाबाद

as-rrbadi@nic.in

079-22940773, 079-22940858

अजमेर

rrbajmer@rediffmail.com

0145-2425230

इलाहाबाद

msrrbald@gmail.com

0532-2224531

बैंगलोर

enquiry.rrbsbc@gmail.com

080-23330378

भोपाल

msrrbbpl@gmail.com

0755-2740042, 0755-2746660

भुवनेश्वर

rrbbbs.od@gov.in

0674-2300973, 0674-2303015

बिलासपुर

prashant1410_naik@rediffmail.com

07752-417742, 07752-247291

चंडीगढ़

rrbcdg@railnet.gov.in

0172-2730093

चेन्नई

rrbchennai@gmail.com

044-28275323

गोरखपुर

asrrb.gr-up@gov.in

0551-2201209

गुवाहाटी

rrbguwahati.gov@gmail.com

0361-2540815

जम्मू और श्रीनगर

rrb-jk@nic.in

0191-2476757

कोलकाता

kolrrb@gmail.com

033-25430108

मालदा

santray2003@gmail.com

03512-264567

मुंबई

asrrb-mum@nic.in

022-23071650, 022-23090422

मुजफ्फरपुर

rrbmfp-bih@nic.in

0621-2213405

पटना

rrbpatna-bih@nic.in

0612-2677680

रांची

rrb-ranchi@gov.in

0651-2462429, 0651-2787114

सिकंदराबाद

asrrb@scr.railnet.gov.in

040-27789546, 040-27821663

सिलीगुड़ी

rrb.siliguri@gmail.com

0353-2663840

तिरुवनंतपुरम

rrbtvm.ker@nic.in

0471-2323357, 0471-2332001

Vijay Pratap Singh
Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

