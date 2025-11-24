BSSC CGL 2025 Apply Online: बिहार सीजीएल रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि, अभी करें Apply

BSSC CGL 2025 last date: बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आज यानी 24 नवंबर को बीएसएससी सीजीएल 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से, सहायक अनुभाग अधिकारी, योजना सहायक, कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और लेखा परीक्षक जैसे विभिन्न पदों के लिए कुल 1883 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए विवरणों की जांच कर सकते हैं।

BSSC CGL 2025 Apply Online: आवेदन लिंक

इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं: