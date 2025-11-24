BSSC CGL 2025 Apply Online: बिहार सीजीएल रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि, अभी करें Apply

BSSC CGL 2025 last date: बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आज यानी 24 नवंबर को बीएसएससी सीजीएल 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से, सहायक अनुभाग अधिकारी, योजना सहायक, कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और लेखा परीक्षक जैसे विभिन्न पदों के लिए कुल 1883 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के लिए उम्मीदवार आगे लेख में दिए गए विवरणों की जांच कर सकते हैं।
BSSC CGL 2025 Apply Online: आवेदन लिंक
|
बीएसएससी सीजीएल 2025
BSSC CGL 2025 Form Date: महत्वपूर्ण विवरण
संंबंधित भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिया गया महत्वपूर्ण विवरण देख सकते हैं:
|
संचालन निकाय
|
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी)
|
परीक्षा का नाम
|
चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025
|
रिक्त पदों की संख्या
|
1883
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
24 नवंबर 2025
|
शैक्षणिक योग्यता
|
स्नातक
|
आयु सीमा (01/08/2025 तक)
|
21 से 37 वर्ष
|
आवेदन शुल्क
|
100 रुपये
|
चयन प्रक्रिया
|
प्रीलिम्स परीक्षा, मुख्य परीक्षा
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
bssc.bihar.gov.in
बिहार सीजीएल 2025 आवेदन शुल्क क्या है?
बिहार सीजीएल 2025 रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
बिहार सीजीएल 2025 के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें?
जिन उम्मीदवारों ने अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर bssc.bihar.gov.in जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, बिहार सीजीएल 2025 ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।
स्टेप 4 जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें।
स्टेप 5 आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 6 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
