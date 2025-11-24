भारत छोड़ो आंदोलन पर जनरल नॉलेज (GK) क्विज यहाँ देखें

भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में दर्ज एक बहुत ही खास घटना है। यह आंदोलन भारत की आजादी से पहले शुरू किया गया था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इस घटना ने एक ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करने की मांग की गई थी। इसीलिए हर साल अगस्त के महीने में इस दिन को मनाया जाता है। यह हमें आजादी पाने के लिए किए गए संघर्षों की याद दिलाता है। इसीलिए हम इस आंदोलन पर यह क्विज लेकर आए हैं। यह सीखने वालों को महत्वपूर्ण तथ्यों को खोजने और जानने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके जरिए वे उस संघर्ष को समझ पाएंगे और भारत के लोगों की एकता को पहचान पाएंगे। 1. भारत छोड़ो आंदोलन किस साल में शुरू किया गया था? A. 15 अगस्त 1942 B. 26 जनवरी 1942 C. 8 अगस्त 1942 D. 9 अगस्त 1942 उत्तर: C. 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन आधिकारिक तौर पर 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान शुरू किया गया था। “कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक 14 जुलाई 1942 को वर्धा में हुई और एक बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया गया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया।”

2. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान “करो या मरो” का नारा किसने दिया था? A. जवाहरलाल नेहरू B. सुभाष चंद्र बोस C. महात्मा गांधी D. सरदार पटेल उत्तर: C. महात्मा गांधी गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अपने भारत छोड़ो भाषण के दौरान “करो या मरो” का नारा दिया था। उन्होंने भारतीयों को मौत से डरे बिना आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। 3. भारत छोड़ो प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? A. दिल्ली B. अहमदाबाद C. कलकत्ता D. बॉम्बे उत्तर:D. बॉम्बे भारत छोड़ो प्रस्ताव बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान (अब अगस्त क्रांति मैदान) में पारित किया गया था। 4. किस राजनीतिक दल ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? A. हिंदू महासभा B. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस C. फॉरवर्ड ब्लॉक D. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर: B. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया।

5. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ किसे गिरफ्तार किया गया था? A. राजेंद्र प्रसाद B. जवाहरलाल नेहरू C. भगत सिंह D. सुभाष चंद्र बोस उत्तर: B. जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के साथ-साथ नेहरू सहित कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं को आंदोलन शुरू होते ही तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। 6. भारत छोड़ो आंदोलन के समय के आसपास किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? A. लाला लाजपत राय B. सी. राजगोपालाचारी C. सुभाष चंद्र बोस D. बाल गंगाधर तिलक उत्तर: C. सुभाष चंद्र बोस जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तब सुभाष चंद्र बोस विदेश में अंग्रेजों से सैन्य रूप से लड़ने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी (INA) का गठन करने के लिए काम कर रहे थे। 7. भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? A. द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करना B. विभाजन की मांग करना C. अंग्रेजी शासन का तत्काल अंत D. स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना