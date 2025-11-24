हरियाणा बोर्ड Exam 2026: HBSE ने 10वीं-12वीं के प्राइवेट छात्रों के लिए शुरू किए रजिस्ट्रेशन, यहां देखें पूरी जानकारी

IBPS Clerk Prelims Scorecard 2025
By Akshara Verma
Nov 24, 2025, 18:14 IST

HBSE Board Exam 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने HBSE ओपन स्कूल (HOS) की 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्राइवेट कैंडिडेट को फरवरी-मार्च 2026 में होने वाली OCTP/CTP/RE-APPEAR, फुल इम्प्रूवमेंट या पार्शियल इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://bsehexam2017.in/hosreappear/Login.aspx पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।

HOS परीक्षा 2026: जरूरी तारीखें

हरियाणा बोर्ड ओपन स्कूल परीक्षा 2026 की जरूरी तारीखों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

इवेंट डेट
एग्जाम डेट फरवरी-मार्च 2026 
रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट 24 नवंबर, 2025
रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट  2 दिसंबर, 2025
रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट (100 रुपये विलंब शुल्क के साथ) 3 - 11 दिसंबर, 2025
रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट (300 रुपये विलंब शुल्क के साथ) 12 - 21 दिसंबर, 2025
रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट (1000 रुपये विलंब शुल्क के साथ) 22 - 31 दिसंबर, 2025

HBSE री-अपीयर परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

HBSE री-अपीयर परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कैंडिडेट को नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:

  1. आधिकारिक वेबसाइट bsehexam2017.in पर जाएं।
  2. जरूरी जानकारी भरकर अपना रजिस्ट्रेशन करें।
  3. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
  4. रजिस्ट्रेशन फीस का ऑनलाइन भुगतान करें।
  5. फॉर्म को ध्यान से जांचें और सबमिट करें।
  6. कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।
