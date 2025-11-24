हरियाणा बोर्ड Exam 2026: HBSE ने 10वीं-12वीं के प्राइवेट छात्रों के लिए शुरू किए रजिस्ट्रेशन, यहां देखें पूरी जानकारी

HBSE Board Exam 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने HBSE ओपन स्कूल (HOS) की 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्राइवेट कैंडिडेट को फरवरी-मार्च 2026 में होने वाली OCTP/CTP/RE-APPEAR, फुल इम्प्रूवमेंट या पार्शियल इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://bsehexam2017.in/hosreappear/Login.aspx पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
HOS परीक्षा 2026: जरूरी तारीखें
हरियाणा बोर्ड ओपन स्कूल परीक्षा 2026 की जरूरी तारीखों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|इवेंट
|डेट
|एग्जाम डेट
|फरवरी-मार्च 2026
|रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट
|24 नवंबर, 2025
|रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट
|2 दिसंबर, 2025
|रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट (100 रुपये विलंब शुल्क के साथ)
|3 - 11 दिसंबर, 2025
|रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट (300 रुपये विलंब शुल्क के साथ)
|12 - 21 दिसंबर, 2025
|रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट (1000 रुपये विलंब शुल्क के साथ)
|22 - 31 दिसंबर, 2025
HBSE री-अपीयर परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
HBSE री-अपीयर परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कैंडिडेट को नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:
- आधिकारिक वेबसाइट bsehexam2017.in पर जाएं।
- जरूरी जानकारी भरकर अपना रजिस्ट्रेशन करें।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
- रजिस्ट्रेशन फीस का ऑनलाइन भुगतान करें।
- फॉर्म को ध्यान से जांचें और सबमिट करें।
- कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।
